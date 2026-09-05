ગુજરાત સહિત દેશમાં યુવાનો અને બાળકોમાં વધી રહ્યો છે આ 'રોગ'! AIIMSના અભ્યાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો

Ahmedabad News: દેશમાં યુવાનો અને બાળકોમાં ફેટી લિવરની સમસ્યા ઝડપથી વધી રહી હોવાનો એક ચોંકાવનારો ખુલાસો એઇમ્સ (AIIMS)ના તાજેતરના અભ્યાસમાં થયો છે. આ રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતમાં આશરે 9.8 ટકા યુવાનો ફેટી લિવરની સમસ્યાથી પીડાઈ રહ્યા છે. સૌથી વધુ ચિંતાજનક બાબત એ છે કે બાળકોમાં આ આંકડો 35 ટકા સુધી પહોંચી ગયો છે, જે ભવિષ્યની પેઢીના સ્વાસ્થ્ય માટે લાલ બત્તી સમાન છે.
ફેટી લિવરના સામાન્ય રીતે કોઈ સ્પષ્ટ કે ચોક્કસ લક્ષણો જોવા મળતા નથી
નિષ્ણાતોના મતે ફેટી લિવરના સરૂઆતના તબક્કામાં સામાન્ય રીતે કોઈ સ્પષ્ટ કે ચોક્કસ લક્ષણો જોવા મળતા નથી, જેના કારણે આ બીમારીનું સમયસર નિદાન થતું નથી. જો આ સ્થિતિ પર યોગ્ય સમયે ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો લિવરમાં સતત ચરબી જમા થવાથી આગળ જતાં 'લિવર ફાઇબ્રોસિસ' અને 'સિરોસિસ' જેવી અત્યંત ગંભીર અને જીવલેણ બીમારીઓનું જોખમ વધી શકે છે.
ફેટી લિવર મુદ્દે બદલાયેલી લાઈફસ્ટાઈલ મુખ્ય જવાબદાર
બાળકો અને યુવાનોમાં આ સમસ્યા વધવા પાછળ તેમની બદલાયેલી લાઈફસ્ટાઈલ મુખ્ય જવાબદાર છે. બાળકોમાં મેદાન પર બહાર રમવા જવાને બદલે સ્ક્રીન ટાઇમ સતત વધી રહ્યો છે, બેઠાડું જીવન અને ખાણીપીણીની અનિયમિત આદતો (જેમ કે જંક ફૂડનું વધુ પડતું સેવન) લિવરના સ્વાસ્થ્ય પર સીધી નકારાત્મક અસર કરી રહી છે.
આ લક્ષણોને ક્યારેય ન કરો અવગણના
શરીરમાં થતા કેટલાક સામાન્ય ફેરફારોને નજરઅંદાજ કરવા ભારે પડી શકે છે. સતત થાક લાગવો, પેટના ઉપરના જમણા ભાગમાં ભારણ કે અસ્વસ્થતા અનુભવવી, થોડું ખાધા પછી પણ પેટ ફૂલી જવું અને અચાનક વજન વધવું જેવા સંકેતો દેખાય તો તેને તુરંત ગંભીરતાથી લેવા જરૂરી છે.
સમયસરનો ઉપાય અને જાગૃતિ
ફેટી લિવર શરૂઆતમાં સામાન્ય કે બિનહાનિકારક સમસ્યા લાગી શકે છે, પરંતુ જો સમયસર જીવનશૈલીમાં યોગ્ય ફેરફાર કરવામાં ન આવે અને જરૂરી તબીબી તપાસ ન કરાવવામાં આવે તો તે ગંભીર લિવર રોગનું સ્વરૂપ લઈ શકે છે. નિયમિત વ્યાયામ, સંતુલિત આહાર અને સ્ક્રીન ટાઈમ ઘટાડીને આ જોખમથી બચી શકાય છે.