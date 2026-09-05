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ગુજરાત સહિત દેશમાં યુવાનો અને બાળકોમાં વધી રહ્યો છે આ 'રોગ'! AIIMSના અભ્યાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો

Ahmedabad News: ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં યુવાનો અને બાળકોના સ્વાસ્થ્યને લઈને એક અત્યંત ચિંતાજનક બાબત સામે આવી છે. દેશમાં યુવાનોમાં ફેટી લિવરની સમસ્યા ઝડપથી વધી રહી હોવાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો એક અભ્યાસમાં થયો છે. AIIMS (ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ)ના તાજેતરના અભ્યાસ મુજબ દેશમાં યુવાનો અને બાળકોમાં ફેટી લિવરની સમસ્યા ખૂબ જ ઝડપથી વધી રહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 05, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:06 AM IST
ગુજરાત સહિત દેશમાં યુવાનો અને બાળકોમાં વધી રહ્યો છે આ 'રોગ'! AIIMSના અભ્યાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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