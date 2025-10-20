Prev
Fatty Liver: લીવર ફેટને ઓગાળી નાખશે આ ડ્રિંક, જાણો બનાવવાની અને પીવાની સાચી રીત

Fatty Liver: લીવરમાં જામેલું ફેટ શરીરમાં ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા વધારી શકે છે. આ ફેટને દવા વિના ઓગાળવું હોય અને લીવરને હેલ્ધી રાખવું હોય તો શું પીવું જોઈએ ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Fatty Liver: ફેટી લીવર એક એવી કન્ડિશન છે જેમાં લીવર પર ફેટ જામવા લાગે છે. આ તકલીફમાં શરૂઆતમાં કોઈ લક્ષણ દેખાતા નથી પરંતુ ધીરે ધીરે સમસ્યાઓ વધતી જાય છે. ફેટી લીવર બે પ્રકારના હોય છે એક નોન આલ્કોહોલિક ફેટી લીવર અને બીજું આલ્કોહોલિક ફેટી લીવર ડીસીઝ. 

ફેટી લીવરમાં ઇન્ફ્લેમેશન અને લીવર સેલ ડેમેજ થાય છે, જેના કારણે લીવર સિરોસિસ, લીવર ફેલિયર અને લીવર કેન્સર પણ થઈ શકે છે. તેથી સમય રહેતા ફેટી લીવરને ઠીક કરવું જરૂરી છે. આજે તમને અહીં એક એવા ડ્રિંક વિશે જણાવીએ જે ફેટી લીવરને ઠીક કરી શકે છે તેમ હેલ્થ એક્સપર્ટનું માનવું છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર આ ડ્રિંક પીવાથી લીવર પર જામેલું ફેટ ઘટાડવામાં મદદ મળે છે. 

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર બ્લેક કોફી લીવર પર જામેલા ફેટને ઓગાળી શકે છે. તેના માટે કોફી ખાંડ અને દૂધ વિના બનાવીને પીવી જોઈએ. રિસર્ચ અનુસાર કોફીમાં એવા તત્વો હોય છે જે લીવરના ફેટને ઓગાળી શકે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર તમે દિવસમાં 2 થી 3 કપ બ્લેક કોફી પી શકો છો તેનાથી લીવરનું ફેટ ઓછું થઈ શકે છે અને લીવર હેલ્થ પણ સુધરે છે કોફી પીવાથી મેટાબોલિઝમ પણ બુસ્ટ થાય છે. 

ફેટી લીવરના લક્ષણો 

આંખનો સફેદ ભાગ પીળો દેખાવો અથવા સ્કીન પીળી થઈ જવી 
ઈજા લાગે તો ઝડપથી રુઝ ન આવવી 
ઉલટીમાં લોહી નીકળવું 
પેટ ફુલી જવું 
પેશાબ ડાર્ક રંગનો દેખાવો 
મળમાં કાળો રંગ થઈ જવો 
ત્વચા પર કારણ વિના ખંજવાળ આવવી. 

સામાન્ય રીતે જે લોકો દારૂ વધારે પીતા હોય છે તેમને લીવર સંબંધિત સમસ્યા થાય છે પરંતુ જે લોકો દારૂ ન પીતા હોય તેમને પણ નોન આલ્કોહોલિક ફેટી લીવર થઈ શકે છે આ સમસ્યાનું કોઈ એક કારણ હોતું નથી. અલગ અલગ કારણોને લીધે આ સમસ્યા થઈ શકે છે. જેમકે ડાયાબિટીસના દર્દીને ફેટી લીવર થઈ શકે છે, જે લોકોનું વજન વધારે હોય તેમને પણ ફેટી લીવર થવાનું જોખમ વધી જાય છે, લોહીમાં ફેટનું પ્રમાણ વધારે હોય કે કોલેસ્ટ્રોલ વધારે હોય તો પણ ફેટી લીવર થઈ શકે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

