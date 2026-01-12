Call Anxiety: કોઈ સાથે ફોનમાં વાત કરવામાં ગભરામણ થાય છે ? તો તમને હોય શકે છે આ ડિસોર્ડર
Call Anxiety: કોઈ સાથે ફોનમાં વાત કરવાનું વિચારીને કે વાત કરતી વખતે તમને પણ ગભરામણ અનુભવાય છે ? શું તમને પણ ફોનમાં કોઈ સાથે શું વાત કરવી તે ભુલાઈ જાય છે ? તો શક્ય છે કે તમને કોલ એન્ઝાઈટી ધરાવતા હોય. આ સમસ્યા શું છે અને તેનાથી મુક્તિ કેવી રીતે મેળવવી ચાલો જાણીએ.
Call Anxiety: ઘણા લોકો એવા હોય છે જે ફોન પર કલાકો સુધી વાતો કરી લેતા હોય છે. સામેની વ્યક્તિ સાથે પોતાની બધી વાતો શેર કરી લેતા હોય છે. તેની સામે કેટલાક લોકો એવા હોય છે જે કોઈ સાથે 5 મિનિટ પણ ફોનમાં વાત કરી શકતા નથી. તેઓ કોઈને ફોન આવે તો ફોન ઉપાડતા પણ ગભરાય છે. કોઈ અજાણ્યાને ફોન કરવાનો થાય તો પણ દસ વખત વિચાર કરે છે કે કોલ કરવો કે નહીં, કોલ કરીને શું વાત કરવી, વાત પુરી કેવી રીતે કરવી વગેરે. આવી સમસ્યા હોય તેને કોલ એન્ઝાઈટી કહેવામાં આવે છે. કોલ એન્ઝાઈટીને ટેલેફોબિયા પણ કહેવામાં આવે છે.
શું છે ટેલેફોબિયા?
ટેલેફોબિયાને સરળ ભાષામાં કહી તો તેને ફોનનો ડર કહી શકાય છે. ફોનનો ડર ફોન પર વાત કરવાની એન્ઝાઈટી હોય છે જે સોશિયલ એન્ઝાઈટીનો જ એક પ્રકાર છે. આ એન્ઝાઈટીમાં વ્યક્તિને ડર હોય છે કે તેની વાતથી લોકો તેની મજાક ન બનાવે, તેના વિશે ખરાબ ન વિચારે..
કોલ એન્ઝાઈટી એટલે શું ?
કોલ ઉઠાવતી વખતે ઘણીવાર વ્યક્તિને એન્ઝાઈટી એટલે થાય છે કે તેને ખબર નથી હોતી કે જેની સાથે તે વાત કરે છે તેનું રિએકશન કેવું હશે, બોડી લેગ્વેંજ કેવી હશે. આ વિચાર કરીને તેને વધારે ગભરામણ થાય છે. કોલ પર વાત કરવાની વાતથી ચિંતા એટલે પણ થાય છે કે તેને પોતાની વાત રીપીટ કરવી પડે, કોઈ સારી કે ખરાબ વાત પર શું જવાબ આપવો. આવા વિચારના કારણે પણ ગભરામણ થાય છે.
કેવી રીતે દુર કરવો ટેલેફોબિયા
- ટેલેફોબિયા દુર કરવાનો બેસ્ટ રસ્તો છે થેરાપી. થેરાપી લેવાથી મદદ મળી શકે છે.
- ટેલેફોબિયાથી બહાર આવવા માટે શરુઆતમાં નજીકના મિત્રો સાથે વાતચીત કરો. આ આદતથી ટેલેફોબિયા દુર થઈ શકે છે.
- કોલ કરતાં પહેલા કે કોલ આવે ત્યારે ગભરામણ થાય તો વાતચીત કરવા માટે થોડા પોઈન્ટ રેડી રાખવા.
- કોઈનો ફોન આવે તો વધારે વિચાર કરવો નહીં અને ફોન ઉપાડી લેવો. જો વધારે સમસ્યા હોય તો ફોન રિસીવ કરી એટલું કહી દેવું કે અત્યારે વાત નથી થાય એમ.
- ફોનમાં કલાકો સુધી વાત ન કરવી હોય તો 1 કે 2 મિનિટ કોઈ સાથે વાત કરી ફોન પર વાત કરવાની, જવાબ દેવાની આદત પાડો. આ કામમાં મિત્રની મદદ લઈ શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
