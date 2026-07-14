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બપોરે વારંવાર ઝોકાં આવે છે? સાવધાન! દિવસ દરમિયાન અતિશય ઊંઘ આવે તો હોઈ શકે છે આ ગંભીર બીમારીઓનો સંકેત

બપોરે ભોજન કર્યાં બાદ ઘણા લોકોને ઊંઘ આવે છે. દિવસમાં કરવામાં આવેલો થોડો આરામ તમારા મગજને ઝડપી અને પ્રોડક્ટિવિટીને અનેકગણી વધારે છે. તેવું ઘણીવાર બની શકે છે, પરંતુ વારંવાર અને લાંબા સમય સુધી ઊંઘ આવે તો શરીરમાં કોઈ બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 14, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:13 PM IST
બપોરે વારંવાર ઝોકાં આવે છે? સાવધાન! દિવસ દરમિયાન અતિશય ઊંઘ આવે તો હોઈ શકે છે આ ગંભીર બીમારીઓનો સંકેત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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