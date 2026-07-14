/બપોરે વારંવાર ઝોકાં આવે છે? સાવધાન! દિવસ દરમિયાન અતિશય ઊંઘ આવે તો હોઈ શકે છે આ ગંભીર બીમારીઓનો સંકેત

હંમેશા બપોરે ભોજન કર્યા બાદ શરીરમાં આળસ આવે છે. ઘણીવાર સૂવાની ઈચ્છા થાય છે. આ કોઈ ખરાબ વાત નથી પરંતુ દિવસમાં લેવામાં આવેલી થોડીવારની ઊંઘ તમને ફ્રેશ કરે છે. ખાસ કરી જ્યારે તમને રાત્રે ઊંઘ ન આવી હોય. હકીતતમાં હેલ્થ એક્સપર્ટ પ્રમાણે થોડો આરામ વ્યક્તિને વધુ એલર્ટ અને પ્રોડક્ટિવ બનાવી શકે છે. પરંતુ જો તમને દરરરોજ લાંબી ઊંઘની જરૂર પડે છે કે ભરપૂર ઊંઘ કર્યા બાદ પણ થાકનો અનુભવ થાય છે તો તે શરીરમાં કોઈ સમસ્યા તરફ ઈશારો કરે છે.
નિષ્ણાંતો અનુસાર ક્યારેક ઊંઘી જવુ સામાન્ય છે, પરંતુ વારંવાર કે લાંબા સમય સુધી દિવસમાં થાકનો અનુભવ થાય તો તે કોઈ આંતરિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે. તે સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે તમારી ઊંઘ પેટર્ન તમને શું સંકેત આપી રહી છે.
દિવસે સૂવું કેટલું યોગ્ય?
નિષ્ણાંત ડોક્ટર મૃણાલ સિરકાર અનુસાર 10થી 30 મિનિટનો આરામ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. આ ઊંઘ ખાસ કરી રાતની ખરાબ ઊંઘ બાદ કે કોઈ માનસિક કામ કરવા દરમિયાન ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
વારંવાર સૂઈ જવું ક્યારે ચિંતાનો વિષય હોવો જોઈએ?
ક્યારેક સૂવાની ઈચ્છા થવી સારૂ છે. પરંતુ જો તમે દરરોજ દિવસે ઊંઘો છો, જાગવામાં મુશ્કેલી થાય છે કે રાત્રે આરામ કર્યા બાદ પણ થાકનો અનુભવ થાય છે તો આ કોઈ સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે.
ડોક્ટર સિરકાર જણાવે છે કે રિસર્ચથી સામે આવ્યું છે કે વૃદ્ધ વયસ્કોમાં વારંવાર, લાંબા સમય સુધી કે સમય વગર સૂવું ખરાબ સ્વાસ્થ્ય અને મૃત્યુના વધતા જોખમ સાથે જોડાયેલું હોઈ શકે છે. તેથી જરૂરી છે કે દિવસમાં વધુ ઊંઘ આવવી કોઈ સમસ્યા હોવાની જગ્યાએ શરીરમાં ઉદ્ભવી રહેલી કોઈ બીમારીનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.
સ્લીપ એપનિયા- ઓબ્સટ્રક્ટિવ સ્લીપ એપનિયાથી પીડિત લોકોને ઊંઘ દરમિયાન શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા આવે છે, જેનાથી તેની શ્વાસનળીમાં સંકત આવવા લાગે છે. તેનાથી ઊંઘમાં વિઘ્ન આવે છે અને આખી રાત બેડ પર પસાર કરવા છતાં દિવસમાં વઘુ ઊંઘ આવે છે.
અનિંદ્રા- જો તમને ઊંઘની સમસ્યા છે, ઊંઘ ન આવવી કે સમય પહેલા જાગી જવું, સારી ઊંઘ અચાનક ઊડી જવાથી પરેશાની થાય છે તો આવા લોકોને હંમેશા દિવસે ઊંઘ આવે છે અને તેને વારંવાર સૂવાની જરૂરિયાત લાગે છે.
રેસ્ટલેસ લેગ્સ સિન્ડ્રોમ- આ એક ન્યુરોલોજીકલ ડિસઓર્ડર છે જે પગમાં સંવેદનાઓ અને તેમને ખસેડવાની તીવ્ર ઇચ્છા દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે, ખાસ કરીને રાત્રે. આ સ્થિતિ સાથે સંકળાયેલી નબળી ઊંઘની ગુણવત્તા વ્યક્તિને દિવસભર થાક અનુભવી શકે છે.
અન્ય મુશ્કેલી
ડોક્ટર સિરકારે જણાવ્યું કે હાઇપોથાયરાયડિઝ્મ, ડાયાબિટીસ, હાર્ટની બીમારી, જૂની બીમારીઓ અને ન્યુરોલોજીકલ વિકૃતિઓ જેવી સ્થિતિમાં દિવસે વધુ ઊંઘ આવવામાં યોગદાન કરી શકે છે. થાક અને ઊંઘ આવવી ડિપ્રેશન અને લાંબા સમય સુધી તણાવ જેવી માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાને કારણે પણ થઈ શકે છે.