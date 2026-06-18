/Sleepiness After Eating Rice: ભાત ખાધા પછી ઊંઘ કેમ આવે છે? જાણો તેની પાછળનું વિજ્ઞાન

Why Do You Feel Sleepy After Eating Rice: બપોરના સમયે ભોજનમાં ભાતનું સેવન કર્યા બાદ જો તમારી આંખ ભારે થવા લાગે છે કે કામની વચ્ચે અચાનક ઊંઘ આવવા લાગે છે, તો તેવું માત્ર તમારી સાથે થતું નથી. ઘણા લોકોને ભાત ખાધા બાદ આળસ આવે છે. હંમેશા તેને સામાન્ય વાત સમજી નજરઅંદાજ કરી દેવામાં આવે છે, પરંતુ તેની પાછળ શરીરમાં થતી વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયાઓ કામ કરે છે.
કેમ ઊંઘ આવવા લાગે છે?
ડાયટ સાથે જોડાયેલા વિષયો પર જાણકારી આપનારી વેબસાઇટ Muditam ના એક્સપર્ટ અનુસાર સફેદ ચોખામાં કાર્બોહાઇડ્રેટની માત્રા વધુ હોય છે, જ્યારે આપણે ભાતનું સેવન કરીએ તો શરીર તેને ગ્લૂકોઝમાં રૂપાંતરિત કરે છે, જેનાથી બ્લડમાં સુગરનું સ્તર ઝડપથી વધે છે. શરૂઆતમાં તેનાથી એનર્જી મળે છે, પરંતુ થોડા સમય બાદ એનર્જી ઘટવા લાગે છે. આ કારણે ઘણા લોકોને થાક અને ઊંઘનો અનુભવ થાય છે. સફેદ ચોખાનો ગ્લાઇસેમિક ઈન્ડેક્સ અપેક્ષાકૃત વધુ હોય છે. તેનો મતલબ છે કે તે શરીરમાં ઝડપથી પચે છે અને બ્લડ સુગરને જલ્દી વધારે છે. જ્યારે સુગરનું સ્તર ઝડપથી વધ્યા બાદ નીચે આવે છે તો શરીરમાં આળસનો અનુભવ થઈ શકે છે.
શરીરમાં ઇંસુલિન પણ વધે છે
ભાત ખાધા બાદ શરીરમાં ઇંસુલિનનું સ્તર પણ વધે છે. ઇંસુલિન બ્લડમાં રહેલા સુગરને કંટ્રોલ કરવાનું કામ કરે છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ટ્રિપ્ટોફેન નામનું એમીનો એસિડ બ્રેન સુધી વધુ માત્રામાં પહોંચે છે. ટ્રિપ્ટોફેન સેરોટોનિન અને મેલાટોનિન જેવા હોર્મોનના નિર્માણમાં મદદ કરે છે, જે મૂડ અને ઊંઘને નિયંત્રિત કરવા માટે જાણીતા છે. આ કારણે ભાતના સેવન બાદ લોકોને આરામ કરવા કે સૂવાની ઈચ્છા થાય છે.
કેટલું સેવન કરો છો તે પણ જરૂરી
ભોજનની માત્રા તેમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. જો તમે એક સાથે વધુ ભાતનું સેવન કરો છો કે તેની સાથે ભારે અને તળેલી વસ્તુ ખાવ છો તો પાચનતંત્ર પર વધારાનું ભારણ પડે છે. તેનાથી શરીરની ઉર્જા પાચન પ્રક્રિયામાં વધુ ખર્ચ થાય છે અને થાકનો અનુભવ થઈ શકે છે. પરંતુ ભાતના સેવન બાદ ઊંઘ આવવી તે કોઈ બીમારી નથી, પરંતુ જો તે દરરોજના કામકાજને પ્રભાવિત કરે તો ફેરફાર કરવો મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. ભાતની માત્રા સીમિત રાખો, ભોજનમાં દાળ, પનીર, ઈંડા કે અન્ય પ્રોટીન યુક્ત વસ્તુ સામેલ કરો. આ સાથે ફાઇબરથી ભરપૂર શાકભાજી ખાવાથી પણ બ્લડ સુગરનું સ્તર સંતુલિત રહે છે. ભોજન બાદ 10-1 મિનિટ ચાલવાથી શરીરને ફાયદો થાય છે.