Superfoods for Female: નબળાઈ અને થાક ક્યારેય નહીં લાગે, આજથી જ ખાવા લાગો આ સુપરફુડ
Superfoods for Female: મહિલાઓ પોતાના પરિવારના દરેક સભ્યના સ્વાસ્થ્યનું અને પસંદ નાપસંદનું ધ્યાન રાખે છે. પરંતુ વાત પોતાના સ્વાસ્થ્યની હોય તો તેના પર ધ્યાન આપતી નથી જેના કારણે વધતી ઉંમરની સાથે શરીરમાં નબળાઈ, થાક વધવા લાગે છે. આવું ન થવા દેવું હોય તો 40 વર્ષની ઉંમર પછી મહિલાઓએ કેટલાક સુપરફુડ ખાવાનું શરુ કરી દેવું જોઈએ.
Superfoods for Female: ઘર પરિવારનું ધ્યાન રાખતી મહિલા મોટાભાગે પોતાના સ્વાસ્થ્ય સાથે બેદરકારી દાખવે છે. જો ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિ બીમાર પડે તો તેની સાર સંભાળમાં મહિલા લાગી જાય છે. પરંતુ પોતાના આહાર અને શરીરનું ધ્યાન રાખવાનું ટાળે છે. પરંતુ હકીકતમાં મહિલાઓએ પોતાના સ્વાસ્થ્યનું પણ ધ્યાન રાખવું સૌથી વધારે જરૂરી છે.
ખાસ કરીને 30 વર્ષની ઉંમર પછી મહિલાઓએ પોતાના આહારમાં કેટલાક સુપરફૂડનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. આ સુપર ફૂડ એવા છે જેને સમયસર ખાવાનું શરૂ કરી દેવામાં આવે તો મહિલાઓમાં મોટી ઉંમરે થતી નબળાઈ, થાક, સાંધાના દુખાવા સહિતની સમસ્યાઓમાં રાહત મળે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ મહિલાઓ માટે સુપરફુડ ગણાતી વસ્તુઓ વિશે. જો તમે પણ 30 વર્ષથી વધુની વયની મહિલા છો તો આજથી જ આ વસ્તુઓને તમારા આહારમાં સામેલ કરવાનું શરૂ કરી દેજો. જેથી વધતી ઉંમરે તમે વધારે સ્વસ્થ અને ફિટ રહી શકો.
મહિલાઓ માટેના સુપરફૂડ
બીટ
બીટ ખાવાથી મહિલાઓમાં લોહીની ઉણપ થતી નથી. માસિક દરમિયાન જે બ્લડ લોસ થાય છે તેની રિકવરી બીટ ખાવાથી પૂરી થઈ શકે છે. તેથી મહિલાઓએ બીટ ખાવા જ જોઈએ. બીટમાં એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ સાથે ફોલેટ, મેગ્નેશિયમ, પોટેશિયમ, વિટામીન સી અને ફાઇબર હોય છે. જે મહિલાઓને એનીમિયા થવાથી બચાવે છે.
રાગી
રાગીનો લોટ ડાયટમાં સામેલ કરવાની લઈને લોકો જાગૃત થઈ રહ્યા છે. પરંતુ ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે રાગી મહિલાઓ માટે વરદાન છે. રાગીના લોટમાં કેલ્શિયમ સૌથી વધુ હોય છે જે હાડકા મજબૂત કરવામાં મદદ કરે છે. 30 વર્ષ પછી મહિલાઓને હાડકા સંબંધિત સમસ્યાઓ રહેતી હોય છે તેથી રાગીને ડાયટમાં સામેલ કરવી જરૂરી છે. રાગી ખાવાથી શરીરની કેલ્શિયમની જરૂરિયાત પૂરી થાય છે.
ડાર્ક ચોકલેટ
મસલ્સ પેન, પિરિયડ ક્રેમ્પ્સ, સ્ટ્રેસ જેવી સમસ્યાથી બચવા માટે ડાર્ક ચોકલેટ સૌથી સારો ઓપ્શન છે. ડાર્ક ચોકલેટમાં આયરન, મેગ્નેશિયમ અને ઝીંક હોય છે જે શરીરને એનર્જી આપે છે અને દુખાવા ઓછા કરવામાં મદદ કરે છે. તમે રોજ બે બાઈટ ડાર્ક ચોકલેટ ખાઈ શકો છો. ડાર્ક ચોકલેટ સુગર ફ્રી લેવી જેથી બ્લડ સુગર વધે નહીં.
અળસી
અળસીના બી ખાવાથી મહિલાઓમાં થતી પીસીઓએસ અને હોર્મોનલ બેલેન્સની સમસ્યાઓ દૂર થઈ શકે છે. તેમાં ઓમેગા 3 હોય છે જે શરીરમાં એસ્ટ્રોજન બેલેન્સ કરે છે. સાથે જ અળસીમાં ફાઇબર અને એન્ટિઓક્સિડન્ટ હોય છે જે શરીર માટે ફાયદાકારક છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
