Saunf and Mishri: 5 બીમારીનો ઈલાજ છે વરિયાળી અને સાકર, જાણી લો વરિયાળી અને સાકર કેવી રીતે ખાવાના હોય

Saunf and Mishri: વરિયાળી અને સાકરનું કોમ્બીનેશ હેલ્થ માટે બેસ્ટ ઔષધી છે. ઔષધી શબ્દ એટલા માટે કે વરિયાળી અને સાકર મિક્સ કરીને ખાવામાં આવે તો શરીરની 5 સમસ્યાનો ઈલાજ દવા વિના થઈ જાય છે. આ 5 સમસ્યા કઈ છે અને વરિયાળી અને સાકર કેવી રીતે ખાવાના હોય જાણી લો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:16 AM IST
  • વરિયાળી સાકર ખાવાના ફાયદા.
  • સાકર અને વરિયાળીની માત્રા
  • શરીરની 5 સમસ્યાનો ઈલાજ દવા વિના થશે.

Saunf and Mishri: અલગ અલગ પ્રકારના મુખવાસમાં વરિયાળી અને સાકરનો પણ સમાવેશ થાય છે. જો કે ફેન્સી મુખવાસના કારણે વરિયાળી અને સાકરનો ઉપયોગ ઘટી રહ્યો છે. લોકો વરિયાળી અને સાકરને સામાન્ય મુખવાસ ગણે છે પણ આ કોમ્બીનેશન શરીર માટે ઔષધી સાબિત થઈ શકે છે. વરિયાળી અને સાકર સસ્તી અને સામાન્ય વસ્તુ છે પણ આ બંને વસ્તુનું મિશ્રણ શરીરની 5 બીમારીમાં દવાથી કમ નથી. 

જો તમારા ઘરમાં વરિયાળી અને સાકર નથી તો આજે જ લઈ આવો અને બંનેને મિક્સ કરી ડબ્બીમાં ભરી રાખો. કારણ કે આજે જે ફાયદા વિશે તમને જાણવા મળશે તેના વિશે જાણીને તમે વરિયાળી-સાકર રોજ ખાવાનું શરુ કરી દેશો. તો ચાલો જાણીએ વરિયાળી અને સાકર ખાવાથી કઈ બીમારીથી છુટકારો મળે છે. 

એસિડીટી

એસિડિટી પાચન સંબંધિત સમસ્યા છે. પાચનની તકલીફોમાં એસિડિટી સૌથી વધુ થતી તકલીફ છે. તીખું, તળેલું કે મસાલેદાર ભોજન કર્યા પછી ઘણીવાર એસિડિટી થઈ જાય છે. એસિડિટીમાં છાતી અને પેટમાં બળતરા, તીખા કે ખાટા ઓડકાર આવવા, ઉલટી થવી જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે. એસિડિટી થઈ હોય તો વરિયાળી અને સાકર ખાઈ લેવાથી રાહત મળી શકે છે. જમ્યા પછી વરિયાળી અને સાકર ખાઈ લેવાથી એસિડિટી થવાનું જોખમ ઓછું થઈ જાય છે. વરિયાળી અને સાકરની તાસીર ઠંડી હોય છે તેથી તે પેટના એસિડને શાંત કરે છે. 

સુસ્તી અને થાક દુર કરશે

ગરમીના કારણે થાક લાગે કે સુસ્તી રહેતી હોય તો વરિયાળી અને સાકર ખાઈ શકો છો. સાકર અને વરિયાળી ઈંસ્ટંટ એનર્જી આપે છે. તેનાથી થાક અને સુસ્તી દુર થઈ જાય છે. ઘણા લોકોને ઉનાળામાં ગરમીના કારણે શુગર ઘટી જતું હોય, ચક્કર આવતા હોય તો પણ વરિયાળી અને સાકર ખાઈ શકાય છે. તેનાથી તુરંત સ્થિતિ સ્ટેબલ થઈ જાય છે. 

આંખને ઠંડક મળશે

વરિયાળી અને સાકરનું મિશ્રણ આંખ માટે પણ બેસ્ટ છે. વરિયાળી અને સાકરની તાસીર ઠંડી હોય છે. આ ઠંડક આંખને પણ ફાયદો કરે છે. વરિયાળી અને સાકર ખાવાથી આંખની રોશની સુધરે છે. વરિયાળી અને સાકરનો પાવડર કરી રોજ દૂધ સાથે લેવાથી આંખ સંબંધિત સમસ્યામાં રાહત મળી શકે છે. 

લોહીની ઊણપ

જે લોકોને આયરનની ખામી હોય એટલે કે શરીરમાં લોહીની ઊણપ હોય તેમણે વરિયાળી અને સાકર ખાવા જોઈએ. વરિયાળી અને સાકરનું મિશ્રણ લોહી વધારવામાં મદદ કરે છે. આ બંને વસ્તુ નિયમિત લેવાથી હીમોગ્લોબીન વધે છે. 

મોંઢાની દુર્ગંધ દુર થશે

મોં માંથી આવતી દુર્ગંધ ઘણા લોકો માટે મોટી સમસ્યા હોય છે. આ તકલીફને દુર કરવામાં સાકર અને વરિયાળી મદદ કરી શકે છે. સાકર અને વરિયાળી ખાવાથી મોઢાની અને શ્વાસની દુર્ગંધથી રાહત મળી શકે છે. 

સાકર અને વરિયાળીની માત્રા

સાકર અને વરિયાળીથી થતા આ લાભ મેળવવા માટે સાકર અને વરિયાળીને સમાન માત્રામાં લઈ એર ટાઈટ કેન્ટેનરમાં સ્ટોર કરી લો. આ મિશ્રણને જમ્યા પછી રોજ ખાવું. વરિયાળી અને સાકરનું પાણી પણ પી શકાય છે અને દૂધ સાથે પણ વરિયાળી અને સાકર લઈ શકો છો. દિવસમાં કોઈપણ સમયે આ વસ્તુ ખાઈ શકો છો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

