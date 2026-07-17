/બેડ કોલેસ્ટ્રોલને કંટ્રોલ કરશે આ 5 સુપરફૂડ્સ, આજે જ ડાયટમાં સામેલ કરો અને હાર્ટને રાખો હેલ્ધી!

જ્યારે શરીરમાં બેડ કોલેસ્ટ્રોલ (LDL) નું સ્તર વધે છે તો તે ધમનિઓની દીવાલો પર જમા થવા લાગે છે. તેનાથી સોજા આવી સકે છે અને હાર્ટ એટેકનો ખતરો પણ વધી શકે છે. હાઈ કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર સ્ટ્રોક અને પેરિફેરલ આર્ટરી ડિઝીસના જોખમને પણ અનેક ગણું વધારે છે. તેથી હ્રદયને સ્વસ્થ રાખવા માટે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવું જરૂરી છે. LDL કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર 100 mg/dL કે તેનાથી ઓછું હોવું જોઈએ. હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ માટે દવાઓની સાથે ખાન-પાનનું પણ વિશેષ ધ્યાન રાખવું જરૂરી હોય છે. આવો જાણીએ કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર ઘટાડવા માટે શું ખાવું જોઈએ?
1. ડાયટમાં ઓટ્સ કરો સામેલ
Harvard Health Publishing અનુસાર ઓટ્સ કોલેસ્ટ્રોલના દર્દીઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. ઓટ્સમાં દ્રાવ્ય ફાઇબર હોય છે, જે હાર્ટ હેલ્થમાં સુધાર કરવા અને કોલેસ્ટ્રોલના સ્તરને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે. જો તમે દિવસની શરૂઆત ઓટ્સથી કરી શકો છો. બ્રેકફાસ્ટમાં એક વાટકી ઓટ્સ ખાવાથી હાર્ટના સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર થઈ શકે છે.
2. એવોકાડોનું કરો સેવન
એવોકાડો વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે. તેમાં મોનોઅનસેચુરેટેડ ફેટ્સ, દ્વાવ્ય અને અદ્રાવ્ય બંને પ્રકારના ફાઇબર હોય છે. તેથી સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાંતો કોલેસ્ટ્રોલના દર્દીઓને એવોકાડો ખાવાની સલાહ આપે છે. તમે સલાડમાં કે હોલ ગ્રેન ટોસ્ટ પર મેશ કરી એવોકાડોનું સેવન કરી શકો છો.
3. નટ્સનું જરૂર કરો સેવન
નટ્સ કે ડ્રાઈ ફ્રૂટ્સને હાર્ટ હેલ્થ માટે ખુબ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તેથી જો તમારૂ કોલેસ્ટ્રોલ વધેલું રહે છે કે હાર્ટ હેલ્થને સારી બનાવી રાખવી છે તો તમારા ડાયટમાં નટ્સને જરૂર સામેલ કરો. તમે બદામ, પિસ્તા કે અખરોટ વગેરેને તમારા ડાયટનો ભાગ બાવી શકો છો. નટ્સમાં ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ હોય છે, જે હાર્ટના સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.
4. બેરીઝ ખાવાથી મળશે ફાયદા
બેરીઝ પણ સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. બેરીઝને હાર્ટ હેલ્થ માટે મદદરૂપ માનવામાં આવે છે. કોલેસ્ટ્રોલને કંટ્રોલમાં રાખવા માટે તમે રાસ્પબેરી, બ્લેકબેરી, સ્ટ્રોબેરી અને બ્લૂબેરીનું સેવન કરી શકો છો. તેમાં ફાઇબર અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ વધુ હોય ચે, જે હાર્ટ હેલ્થમાં સુધાર કરવા અને કોલેસ્ટ્રોલ સ્તરને પણ કંટ્રોલ રાખવામાં મદદ કરી શકે છે.
5. કીવીનું સેવન કરો
કીવી પણ હાર્ટ હેલ્થ માટે ફાયદાકારક છે. તેથી તમારે તમારા ડાયટમાં કીવીને જરૂર સામેલ કરવા જોઈએ. કીવીમાં ફાઇબર વધુ માત્રામાં હોય છે. તમે કીવીનો પલ્પ કાઢીને તેનું સેવન કરી શકો છો. Harvard Health Publishing અનુસાર કીવી ખાવાથી કોલેસ્ટ્રોલ નિયંત્રણમાં રાખી શકાય છે. જો તમારૂ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે છે તો માત્ર ખાન-પાન કે આ ફૂડ્સ પર નિર્ભર ન કરો. નિયમિત રૂપથી કોલેસ્ટ્રોલની તપાસ કરાવો અને ડોક્ટરની સલાહ જરૂર લો. આ ફૂડ્સ કોલેસ્ટ્રોલની સારવાર નથી, માત્ર હ્રદયના સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર કરવામાં મદદ કરી શકે છે.