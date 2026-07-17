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બેડ કોલેસ્ટ્રોલને કંટ્રોલ કરશે આ 5 સુપરફૂડ્સ, આજે જ ડાયટમાં સામેલ કરો અને હાર્ટને રાખો હેલ્ધી!

હાર્ટને સ્વસ્થ રાખવા અને બેડ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડવા માટે તમારા ડાયટમાં ફાઇબર જરૂર સામેલ કરવું જોઈએ. ફાઇબર કોલેસ્ટ્રોલના સ્તરને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 17, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:08 PM IST
બેડ કોલેસ્ટ્રોલને કંટ્રોલ કરશે આ 5 સુપરફૂડ્સ, આજે જ ડાયટમાં સામેલ કરો અને હાર્ટને રાખો હેલ્ધી!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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