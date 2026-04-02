Fitness Tips: આજીવન હેલ્ધી અને ફીટ રહેવું શક્ય, અત્યારથી દિનચર્ચામાં આ 4 ફેરફાર કરી લો
Fitness Tips: આપણે સ્વસ્થ જીવન જીવશું કે બીમારીઓ સાથે એ આપણી લાઈફસ્ટાઈલ નક્કી કરે છે. એટલા માટે જ જો આજીવન સ્વસ્થ અને ફિટ રહીને જીવવું હોય તો લાઈફસ્ટાઈલમાં અત્યારથી આ 4 ફેરફાર કરી લો. આ ફેરફારની અસર તમને પોતાને થોડા જ દિવસોમાં દેખાવા લાગશે.
- સારી ફિટનેસ માટે લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જીસ
Fitness Tips: હેલ્થ અને ફિટનેસની બાબતમાં લોકો આજના સમયમાં પણ બેદરકાર જોવા મળે છે. જીવનશૈલી હોય કે આહાર લોકો જાતે જ શરીર માટે યોગ્ય ન હોય તેવો વિકલ્પ પસંદ કરે છે. જેના કારણે નાની ઉંમરમાં જ ડાયાબિટીસ, હૃદય રોગ, કેન્સર, સ્થૂળતા જેવી બીમારીઓ વધી જાય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર આ સમસ્યાઓ એવી છે જેને ટાળી શકાય છે. જો સમય રહેતા વ્યક્તિ લાઈફ સ્ટાઈલમાં વધારે નહીં બસ 4 ફેરફાર પણ કરી લે તો ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થવાનું જોખમ ઘણી હદે ઘટાડી શકાય છે.
એ વાત તો તમે પણ માનશો કે લાઈફસ્ટાઈલ અને આહારમાં જ્યારે ગડબડ થાય છે ત્યારે જ હેલ્થ અને ફિટનેસ સંબંધિત સમસ્યા થવાનું શરૂ થાય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ એટલા માટે જણાવે છે કે જો નાની ઉંમરમાં જ લાઈફસ્ટાઈલને સુધારી લેવામાં આવે તો વ્યક્તિ મોટી ઉંમરે પણ સ્વસ્થ અને ફિટ રહી શકે છે.
આપણી દિનચર્યામાં જો ફક્ત 4 કાર્યોને મહત્વ આપવામાં આવે તો આપણે શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે સ્વસ્થ રહી શકીએ છીએ. સૌથી સારી બાબત એ છે કે સ્વસ્થ રહેવા માટેની ચાર આદતોને સ્વીકારવી મુશ્કેલ કામ નથી. શરૂઆતમાં બસ આદત પાડવાની હોય છે. તો ચાલો જાણીએ જીવનશૈલીના 4 એવા કયા ફેરફાર છે જે સ્વસ્થ જીવન તરફ તમને લઈ જઈ શકે છે.
વજન કંટ્રોલમાં રાખો
સ્વસ્થ રહેવું હોય અને બીમારીઓથી બચીને રહેવું હોય તો સૌથી મહત્વનું છે કે તમે વજન કંટ્રોલમાં રાખો. વજનના કારણે જ ડાયાબિટીસ અને હૃદય રોગ જેવી ગંભીર સમસ્યાઓ થવાનું જોખમ વધી જાય છે. તેથી વ્યક્તિએ વજનને કંટ્રોલમાં રાખવું જોઈએ. જો વજન ઓછું છે તો તેને મેન્ટેન કરો અને જો વધારે છે તો તેને ઘટાડવાના પ્રયત્નો શરૂ કરો.
વ્યાયામને મહત્વ આપો
દિનચર્યામાં વ્યાયામને મહત્વ આપવું પણ જરૂરી છે. વ્યાયામ તમે તમારી અનુકૂળતા અને પસંદ અનુસાર કરી શકો છો. આજના સમયમાં વ્યાયામ કરવા માટે ઘણા બધા વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે. જો તમને જિમમાં જવું ગમે છે તો જીમમાં જાઓ, જો યોગા ગમે છે તો યોગા કરો. દિવસમાં ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ કોઈપણ પ્રકારની શારીરિક એક્ટિવિટી કરવી. તેના માટે ઝુમ્બા, સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ કોઈપણ વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો.
ઊંઘ પૂરી કરો
રોજ સાતથી આઠ કલાકની ઊંઘ પૂરી થાય તો જરૂરી હોય છે. પણ લોકો પોતાની લાખોની ઊંઘ બગાડીને સોશિયલ મીડિયા પર સમય પસાર કરે છે. જો હેલ્ધી અને ફિટ રહેવું હોય તો સમયસર ઊંઘી જવું અને સવારે વહેલા જાગી જવું જરૂરી છે.. જે લોકો ઊંઘ પૂરી નથી કરતા તેમને સ્ટ્રેસ સહિતની ગંભીર સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. ઊંઘ ઓછી કરતા હોય તેમનું વજન પણ ઝડપથી વધે છે.
મીઠું અને ખાંડ
મીઠું અને ખાંડ એવી વસ્તુઓ છે જે આહારમાં જરૂરી પણ છે અને વધારે માત્રામાં લેવામાં આવે તો શરીર માટે સાયલન્ટ કિલર પણ બની શકે છે. આ બંને વસ્તુને સફેદ ઝેર પણ એટલા માટે જ કહેવામાં આવે છે. તેથી જ આહારમાં વધારે પડતું મીઠું કે વધારે પડતી ખાંડ લેવાનું ટાળવું જોઈએ. વધારે મીઠું લેવાથી હાઇ બ્લડ પ્રેશરની શક્યતા વધી જાય છે અને વધારે ખાંડ લેવાથી સ્થૂળતા, ડાયાબિટીસ, હાર્ટ પ્રોબ્લેમ થવાનું જોખમ વધે છે. તેથી આહારમાં મીઠું અને ખાંડ મર્યાદિત માત્રામાં જ લેવું જો વધારે લેતા હોય તો તુરંત જ આદતમાં ફેરફાર કરો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
