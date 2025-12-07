Flaxseeds: અળસી ખાવાથી મટી શકે છે આ સમસ્યા, જાણો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવાથી દવાની જેમ અસર કરે ?
Flaxseeds Benefits: અળસીના દાણા દેખાવમાં ભલે સાધારણ લાગે પરંતુ તેના ફાયદા અસાધારણ છે. જો તમે આ દાણાને ડેલી રુટીનમાં સામેલ કરો તો તેનાથી થતા લાભ મેળવી શકો છો. તો ચાલો સૌથી પહેલા જાણીએ અળસીને ડાયટમાં સામેલ કરવાના ફાયદા કયા છે.
Trending Photos
Flaxseeds Benefits: અળસીના બી દેખાવમાં નાના લાગે છે, પરંતુ તે ઓમેગા 3, ફાઇબર સહિતના પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે જેના કારણે આ નાના-નાના દાણા હૃદયથી લઈને મગજ, પાચન, સ્કીન, વાળ બધા જ માટે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે.. દેખાવમાં સાધારણ લાગતાં આ બીના ફાયદા અસાધારણ છે. જો તમે તેને રૂટિનમાં સામેલ કરો છો તો તેનાથી તમને નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના લાભ થઈ શકે છે.
અળસીના બી ખાવાથી થતા ફાયદા
1. અળસીના બી માં ફાઇબર સારા એવા પ્રમાણમાં હોય છે જે પાચનતંત્ર મજબૂત કરવામાં મદદ કરે છે તેનાથી કબજિયાત ગેસ અપચો અને પેટની સમસ્યાઓથી રાહત મળે છે. જો પાચનની તકલીફો માટે તમે ઘરેલુ ઉપાય શોધી રહ્યા છો તો મુખવાસ તરીકે અળસીના બી ખાવાનું શરૂ કરી દો. અળસીના બી ને શેકીને તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
2. અળસીના બી ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે. ફાઇબર પેટને લાંબા સમય સુધી ભરેલું રાખે છે, જેના કારણે વધારે પડતું ખાવાની ઈચ્છા ઓછી થાય છે અને વજન કંટ્રોલમાં રહે છે. જે લોકો વજન ઘટાડવા માંગતા હોય તેમણે અળસી ડાયટમાં સામેલ કરવી જોઈએ.
3. આજના સમયની ગંભીર સમસ્યાઓમાંથી એક કોલેસ્ટ્રોલ પણ અળસીથી કંટ્રોલમાં આવી શકે છે. અળસીના દાણામાં એવા પોષક તત્વો હોય છે જે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ ને ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે તેનાથી બ્લડ પ્રેશર પણ કંટ્રોલમાં રહે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર નિયમિત રીતે અળસી ખાવાથી હૃદય સંબંધિત ગંભીર બીમારી થવાનું જોખમ ઘટી શકે છે.
4. અળસીના બી એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ અને ઓમેગા 3 ફેટી એસિડથી ભરપૂર હોય છે જે ત્વચાને અંદરથી પોષણ આપે છે અને સ્કીન ચમકદાર તેમજ હેલ્ધી રહે છે તેનાથી સ્કિન સંબંધિત સમસ્યાથી પણ રાહત મળે છે.
અળસી ખાવાની સૌથી સારી રીત
અળસીના બી ને તમે અલગ અલગ રીતે ખાઈ શકો છો.. જો તમારે અડધી થી ઝડપથી ફાયદા મેળવવા હોય તો અળસીના બી સવારે ખાલી પેટ પાણી સાથે પીવા. આ સિવાય અળસીને તમે શેકીને સલાડ સાથે કે બ્રેકફાસ્ટની વસ્તુમાં ઉમેરીને પણ ખાઈ શકો છો. જો તમે અળસી સવારના સમયે ખાશો તો તેનાથી થતા ફાયદા ઝડપથી જોવા મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે