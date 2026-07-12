/Folate Deficiency: શરીરમાં ફોલેટ ઓછું હોય ત્યારે થાય આવી તકલીફો, જાણી લો કઈ વસ્તુઓ ખાવાથી શરીરને ફોલેટ મળે

Folate Deficiency: આપણું શરીર હેલ્થી રહે તે માટે અલગ અલગ પોષક તત્વોની જરૂર પડે છે. શરીર માટે જરૂરી વિટામિન સી, વિટામીન બી12, વિટામીન ડી સાથે ફોલેટ એટલે કે વિટામીન b9 પણ જરૂરી છે. વિટામીન બી9 એક આવશ્યક વોટર સોલ્યુબલ વિટામીન છે જે શરીરમાં નવી કોશિકાઓના નિર્માણ માટે ડીએનએના નિર્માણ માટે અને લાલ રક્તકોષિકાઓના ઉત્પાદન માટે જરૂરી હોય છે. જો શરીરમાં આ પોષક તત્વો ઓછું હોય તો કેટલીક સમસ્યાઓ વારંવાર થતી રહે છે. શરીર માટે ફોલેટ એટલું જરૂરી છે કે તેની ઉણપ સર્જાય તો વ્યક્તિ રોજના કામ પણ ન કરી શકે.
શરીર માટે જરૂરી ફોલેટ
મોટાભાગના લોકો શરીરમાં કેલ્શિયમ, વિટામિન ડી, આયરન, વિટામીન બી12 જેવા વિટામીન વિશે જ વાત કરે છે પરંતુ ફોલેટ પણ શરીર માટે જરૂરી પોષક તત્વ છે જેને ઇગ્નોર કરી દેવામાં આવે છે. ફોલેટ એટલે કે વિટામીન બી9 એવું ન્યુટ્રીયંટ છે જેની જરૂર શરીરને આજીવન પડે છે. ફોલેટ આપણા શરીરમાં ડીએનએ બનાવે છે, રેડ બ્લડ સેલનું નિર્માણ કરે છે, ખરાબ સેલ્સને રીપેર કરે છે અને નર્વસ સિસ્ટમના કાર્યો પણ સુચારું રીતે થાય તેમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. આજના સમયમાં યુવાનોમાં ફોલેટની ખામી પણ વધારે જોવા મળે છે.
શરીરમાં ફોલેટ ઓછું હોવાના લક્ષણો
શરીરમાં એનર્જીનો અભાવ
કોઈપણ કારણ વિના જો તમને સતત થાક અને લો એનર્જી ફીલ થાય છે તો શક્ય છે કે તમારા શરીરમાં ફોલેટ ઓછું હોય. આપણા શરીરમાં સ્વસ્થ રેડ બ્લડ સેલ્સ હોય તો જ શરીરમાં એનર્જી લેવલ જળવાઈ રહે છે અને આ કામ ફોલેટ કરે છે. જો શરીરમાં ફોલેટ ઓછું હોય તો શરીરના ટીસ્યુ સુધી ઓક્સિજન પહોંચતું નથી અને શરીર સતત થાકેલું રહે છે. ઘણા લોકો પૂરતી ઊંઘ કર્યા પછી પણ થાકનો અનુભવ કરતા હોય છે.
એનિમિયા
શરીરમાં ફોલેટ ઓછું હોય તો એનિમિયાની સમસ્યા પણ થઈ શકે છે.. ફોલેટની ખામી હોય તો ચક્કર આવવા, શ્વાસ ફુલવો, માથામાં દુખાવો અને શરીર પીળું પડવા જેવા લક્ષણો પણ જોવા મળી શકે છે.. લાંબા સમય સુધી એનિમિયાનો ઈલાજ કરવામાં ન આવે તો શરીર પર ગંભીર અસર પડે છે.
બ્રેઇન ફોગ
ફોલેટ મગજ બરાબર કામ કરતું રહે તેના માટે પણ જરૂરી છે. ફોલેટ ઓછું હોય તો બ્રેઇન ફોગ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે જેના કારણે વ્યક્તિની સમજવાની અને વિચારવાની ક્ષમતા પર અસર પડે છે. વ્યક્તિને વસ્તુ યાદ રાખવામાં તકલીફ પડે છે અને સ્વભાવ પણ ચીડિયો થવા લાગે છે.. શરીરમાં ફોલેટ ઓછું હોય તો સુસ્તી અને મૂડ સ્વિંગનો અનુભવ પણ થાય છે.
મોઢામાં વારંવાર ચાંદા પડવા
શરીરમાં ફોલેટ ઓછું હોય તો મોઢામાં વારંવાર ચાંદા પડે છે. આ સિવાય જીભનો આગળનો ભાગ સોજેલો રહે છે અને મોઢામાં બળતરા પણ થતી રહે છે. આ 3 લક્ષણો જણાવે છે કે શરીરમાં ફોલેટ ઓછું છે.
ફોલેટથી ભરપૂર આહાર
પાલક, મેથી, બ્રોકલી જેવા લીલા રંગના શાકભાજી
દાળ, કઠોળ અને છોલે
એવોકાડો
બીટ
શતાવરી
આખા અનાજ
ડ્રાયફ્રુટ અને અલગ અલગ પ્રકારના બીજ
ફોલેટથી ભરપૂર આ વસ્તુઓ ખાવાની સાથે જો શરીરમાં ફોલેટ માટે ડોક્ટર સપ્લીમેન્ટ પણ લેવાની સલાહ આપતા હોય છે. પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારના સપ્લીમેન્ટનો ઉપયોગ ડોક્ટરની દેખરેખમાં જ કરવો જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)