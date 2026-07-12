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Folate Deficiency: શરીરમાં ફોલેટ ઓછું હોય ત્યારે થાય આવી તકલીફો, જાણી લો કઈ વસ્તુઓ ખાવાથી શરીરને ફોલેટ મળે

Folate Deficiency: વિટામિન સી, પ્રોટીન, કેલ્શિયમ, વિટામિન બી12 સહિતના પોષકતત્વોની વાત અવારનવાર થતી હોય છે પરંતુ ફોલેટની ખામથી થતી સમસ્યા અને શરીરની ફોલેટની જરૂરીયાતથી લોકો અજાણ હોય છે. આજે તમને જણાવીએ શરીરમાં ફોલેટ ઓછું હોય તો શું થાય અને આ ખામીને દુર કરવી શા માટે જરૂરી છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 12, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:37 AM IST
Folate Deficiency: શરીરમાં ફોલેટ ઓછું હોય ત્યારે થાય આવી તકલીફો, જાણી લો કઈ વસ્તુઓ ખાવાથી શરીરને ફોલેટ મળે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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