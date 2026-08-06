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Diabetes: 15 દિવસમાં દવા વિના કંટ્રોલમાં આવી જશે બ્લડ શુગર, ડોક્ટરે જણાવેલી આ ટીપ્સ ફોલો કરો

5 Tips To Control Blood Sugar Naturally: ડાયાબિટીસમાં બ્લડ શુગર લેવલ કંટ્રોલ કરવા માટે શું કરવું તે પ્રશ્ન અનેક લોકોનો હશે. તો ચાલો આજે તમને કેટલીક એવી ટીપ્સ વિશે જણાવીએ જેને અપનાવવાથી બ્લડ શુગર મેનેજ કરવું તમારા માટે ઈઝી થઈ જશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 06, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:17 AM IST
Diabetes: 15 દિવસમાં દવા વિના કંટ્રોલમાં આવી જશે બ્લડ શુગર, ડોક્ટરે જણાવેલી આ ટીપ્સ ફોલો કરો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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