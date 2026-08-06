/Diabetes: 15 દિવસમાં દવા વિના કંટ્રોલમાં આવી જશે બ્લડ શુગર, ડોક્ટરે જણાવેલી આ ટીપ્સ ફોલો કરો

5 Tips To Control Blood Sugar Naturally: ડાયાબિટીસ આજના સમયમાં કરોડો લોકોની સૌથી મોટી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા છે. બેઠાડું જીવન શૈલી અને ખરાબ આહાર ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર લેવલ વધારવા માટે જવાબદાર બને છે. જો તમે વધારે પડતી દવાઓ લીધા વિના બ્લડ સુગરને કંટ્રોલમાં રાખવા માંગો છો તો રોજના આહારમાં કેટલીક વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો. સતત 12 સપ્તાહ સુધી આ નિયમનું પાલન કરવાથી પોઝિટિવ પરિણામ જોવા મળી શકે છે.
અમેરિકન હાર્ટ એસોસિએશન અનુસાર પણ જો બ્લડ સુગર લેવલ હાઈ રહેતું હોય અને લાંબા સમય સુધી તેનો ઉપચાર કરવામાં ન આવે તો તેના કારણે હાર્ટ, કિડની, આંખ, પગ સહિતના અંગોને નુકસાન થઈ શકે છે. ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર લેવલ મેનેજ કરવું હોય તો તેના માટે એક્સપર્ટે જણાવેલી ટીપ્સ ફોલો કરો.
સફેદ વસ્તુઓ ખાવાનું બંધ કરો
ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર જો તમને ડાયાબિટીસ છે અને તમારે બ્લડ સુગર લેવલ કંટ્રોલમાં રાખવું છે તો ખાંડ, મેંદો, ચોખા સહિતની કાર્બોહાઈડ્રેટથી ભરપૂર સફેદ વસ્તુઓનું સેવન બંધ કરો. એક રિપોર્ટ અનુસાર વધારે કાર્બોહાઈડ્રેટ વાળી વસ્તુઓ ખાવાથી બ્લડ સુગર સ્પાઇક વધી શકે છે. જો તમે કાર્બોહાઈડ્રેટથી ભરપૂર વસ્તુઓ ખાવાનું બંધ કરો તો બ્લડ શુગર કંટ્રોલમાં રહી શકે છે વજન ઓછું થઈ શકે છે.
રોજ તજનો ઉપયોગ કરો
દૈનિક આહારમાં તજનો સમાવેશ કરવાની શરૂઆત આજથી જ કરી દો. તમે રોજની સવારની ચામાં એક ચપટી તજનો પાવડર મિક્સ કરીને પણ પી શકો છો. આ સરળ ઉપાય આખો દિવસ બ્લડ સુગરને કંટ્રોલમાં રાખવામાં મદદ કરશે. તજનું સેવન કરવાથી ટાઈપ ટુ ડાયાબિટીસમાં અને Hba1c માં પણ ફાયદો થાય છે.
આહારમાં ફાઇબર વધારો
ડોક્ટરની સલાહ અનુસાર જો તમે નેચરલી બ્લડ સુગર લેવલને કંટ્રોલ કરવા માંગો છો તો આહારમાં ફાઇબરનું પ્રમાણ વધારો. ડોક્ટરની સલાહ અનુસાર આદર્શ સ્થિતિ એ છે કે તમે ભોજન કરતા પહેલા ફાઇબરથી ભરપૂર સલાડનું સેવન કરો અને ત્યાર પછી જમો. રિસર્ચમાં પણ એવું સામે આવ્યું છે કે જમતા પહેલા સલાડ ખાવાથી બ્લડ સુગર લેવલ કંટ્રોલમાં રહે છે. સલાડમાં રહેલા ફાઇબર અને પોલીફેનોલ કાર્બોહાઇડ્રેટના અવશોષણને સ્લો કરે છે જેના કારણે ભોજન પછી થતું સુગર સ્પાઇક કંટ્રોલમાં રહે છે.
કારેલાનો રસ પીવો
ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર બ્લડ સુગર નેચરલી કંટ્રોલ કરવા માટે સપ્તાહમાં ત્રણ વખત કારેલાનો રસ પણ પી શકાય છે. એક રિસર્ચમાં સામે આવ્યું છે કે કારેલાનો રસ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસથી પીડિત રોગીઓમાં બ્લડ સુગર લેવલ કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. જોકે તેનો પ્રભાવ કારેલાનો રસ પીધા ની 90 મિનિટ પછી જોવા મળે છે.
જમ્યા પછી 20 મિનિટ વોક કરો
સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે કે કોઈપણ વસ્તુ ખાધા પછી 20 મિનિટ વોક કરવી જોઈએ. તેનાથી સુગર સ્પાઇક થતા અટકે છે. જમ્યા પછી થોડી મિનિટ ચાલી લેવાથી બ્લડ સુગરમાં અચાનક જે ગ્લુકોઝનું સ્તર વધી જતું હોય છે તે ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે આ ટિપ્સ ફોલો કરીને તમે ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર લેવલ નેચરલી મેનેજ કરી શકો છો પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે તમારી ડાયાબિટીસની જે રેગ્યુલર દવા ચાલતી હોય તેને બંધ કરીને આ ઉપાયો અપનાવો. ડાયાબિટીસની જે રેગ્યુલર દવા ખાવાની હોય તેની સાથે આ ઉપાય અપનાવશો તો અચાનક થતાં સુગર સ્પાઇકને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)