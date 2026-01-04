Prev
Strong Bones: હાડકાં નબળા પડી રહ્યા છે ? ખોરાકમાં સામેલ કરો આ વસ્તુઓ, હાડકાં લોખંડ જેવા મજબૂત થઈ જશે

Food For Strong Bones: વધતી ઉંમરે જો તમે ડાયટ પ્લાન પર ધ્યાન ન આપો તો તમારા હાડકાં નબળા પડવાની શરુઆત થઈ જાય છે. જો તમારે હાડકાંને લોખંડ જેવા મજબૂત રાખવા હોય તો આહારમાં કેટલીક વસ્તુઓ સામેલ કરવી જરૂરી છે. આ વસ્તુઓ કઈ છે ચાલો આજે તમને જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 04, 2026, 08:09 AM IST

Food For Strong Bones: જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ હાડકા નબળા પડવા લાગે છે. આવું એટલા માટે થાય છે કે લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ અને આહાર યોગ્ય નથી હોતા. જો તમે સમય રહેતાં જ લાઈફ સ્ટાઈલ અને આહાર સુધારી લો તો હાડકાં મોટી ઉંમરે પણ લોખંડ જેવા મજબૂત રહી શકે છે. હાડકાં નબળા પડવા પાછળ અનહેલ્ધી ડાયટ અને ખરાબ લાઈફ સ્ટાઇલ જવાબદાર હોઈ શકે છે. જેના કારણે નાની ઉંમરમાં હાડકા સંબંધિત સમસ્યા થવા લાગે છે. આજે તમને કેટલાક એવા સુપર ફૂડ વિશે જણાવીએ જે તમારી બોન હેલ્થને બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરશે. 

બોન હેલ્થ બુસ્ટ કરવા માટે આહારમાં કેલ્શિયમથી ભરપૂર વસ્તુઓ જેમ કે દૂધ, દહીં, પનીર, લીલા શાકભાજી, બદામ, તેલ, સોયાબીન અને ફોર્ટીફાઈડ અનાજનો સમાવેશ કરો. આવા અનાજ અને ખોરાક હાડકાના સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. હાડકાની મજબૂતી માટે રોજ તડકે બેસવાની સલાહ પણ આપવામાં આવે છે. આ સિવાય તમે વિટામિન ડી થી ભરપૂર ઈંડાની જરદી ફિશ અને ફોર્ટીફાઈડ જ્યુસ નું સેવન પણ કરી શકો છો. 

હાડકાંને મજબૂત બનાવવા માટે પ્રોટીનથી ભરપૂર દાળ, કઠોળ, ટોફુ અને સોયાને પણ ડાયટ પ્લાનમાં સામેલ કરી શકાય છે. આ સિવાય અખરોટ અલગ અલગ પ્રકારના બીજ અને આખા અનાજ જેમાં મેગ્નેશિયમ સારા એવા પ્રમાણમાં હોય છે તે પણ હાડકાને મજબૂત બનાવવા માટે અસરકારક સાબિત થાય છે. બોન હેલ્થ બુસ્ટ કરવા માટે વિટામીન સી પણ જરૂરી છે તેથી ડાયટમાં સંતરા, સ્ટ્રોબેરી, જાંબુ, અનાનસ જેવા ફળનો પણ સમાવેશ કરવો. 

હાડકાંને મજબૂત બનાવવા માટે તમે અખરોટ અને ફિશને પણ ડાયટ પ્લાનમાં સામેલ કરી શકો છો. જો તમે વેજીટેરિયન છો તો ફિશ ઓઇલ સપ્લીમેન્ટ પણ ડોક્ટરની સલાહ પછી ડાયટમાં એડ કરી શકો છો.  ઓમેગા 3 ફેટી એસિડથી ભરપુર વસ્તુઓ પણ ડાયટમાં એડ કરવાથી બોન હેલ્થ સુધરે છે. 

જો તમારે ઝડપથી બેસ્ટ રીઝલ્ટ મેળવવું હોય તો આ બધી જ વસ્તુને યોગ્ય માત્રામાં અને યોગ્ય રીતે ડાયટ પ્લાનમાં એડ કરો. પોષક તત્વ થી ભરપુર આ વસ્તુઓ બેસ્ટ રિઝલ્ટ અપાવવામાં મદદ કરશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

