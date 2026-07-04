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100 ની સ્પીડે રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારતી વસ્તુઓ વિશે જાણો, ચોમાસામાં બચી જશો બીમારીથી

Monsoon Health Tips: ચોમાસામાં માંદગી વધી જાય છે તેનું કારણ છે કે આ ઋતુમાં પાચન શક્તિ મંદ હોય છે અને રોગ પ્રતિરાકર શક્તિ પણ ઘટી જાય છે. આવા સમયે બીમારીથી બચવા અને શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે આ વસ્તુઓ ડાયટમાં સામેલ કરો. આ વસ્તુઓ લેવાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઝડપથી વધે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 04, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:32 PM IST
100 ની સ્પીડે રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારતી વસ્તુઓ વિશે જાણો, ચોમાસામાં બચી જશો બીમારીથી
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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