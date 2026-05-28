/Feet Burning: પગના પંજા અને તળીયામાં થતી બળતરાને શાંત કરવાના અચૂક આયુર્વેદિક ઉપાયો

Feet Burning Home Remedies: પગના પંજા અને તળીયામાં થતી બળતરાની તકલીફ દુર કરવાના અચુક ઉપાયો આજે તમને જણાવીએ. આ ઉપાયોની મદદથી પગની બળતરા તુરંત શાંત થઈ શકે છે.
Feet Burning Home Remedies: ઉનાળામાં પગના પંજા અને તળિયામાં બળતરા થવાની સમસ્યા અનેક લોકોને જોવા મળે છે. આ તકલીફ વધારે મહિલાઓને સતાવતી હોય છે. ગરમી, શરીરમાં પોષક તત્વનો અભાવ, પિત્ત દોષ, થાક અને કલાકો સુધી ઉભા રહેવાના કારણે પણ પગના પંજા અને પગના તળિયામાં વિચિત્ર બળતરાનો અનુભવ થાય છે. આ બળતરા રાતના સમયે વધી જતી હોય છે. પગના પંજા અને તળિયામાં થતી બળતરાના કારણે તમારી દિનચર્યા પર પણ પ્રભાવ પડી રહ્યો હોય તો આ સમસ્યાથી તુરંત મુક્તિ મેળવવાના ઘરેલુ અને આયુર્વેદિક ઉપાય જાણી લો. આ ઉપાયોની મદદથી પગના તળિયાની બળતરાથી ઝડપથી રાહત મળી શકે છે.
સુતા પહેલા ઠંડા પાણીમાં પગ રાખો
પગના તળિયાની બળતરાથી રાહત મેળવવાનો સૌથી સરળ ઉપાય છે રોજ રાત્રે સૂતા પહેલા ઠંડા પાણીમાં ૧૦ થી ૧૫ મિનિટ માટે પગ રાખવા. એક ડોલ કે ટબમાં ઠંડુ પાણી ભરી તેમાં થોડું મીઠું ઉમેરી પગ પલાળી રાખવા. દસ મિનિટ પછી પાણીમાંથી પગ કાઢો અને પગ પર એલોવેરા જેલ લગાડવું. તેનાથી પગની બળતરા તુરંત શાંત થઈ જશે.
હળદરનો લેપ
હળદરમાં એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી અને એન્ટી ઓક્સિડન્ટ ગુણ હોય છે. પગની બળતરાને શાંત કરવા માટે હળદરનો લેપ પણ લગાડી શકાય છે. તેના માટે થોડું પાણી લઈ તેમાં હળદર મિક્સ કરો અને પાણીને ગરમ કરો. પાણીને ગરમ કરશો એટલે હળદરની પેસ્ટ બની જશે. આ પેસ્ટ ઠંડી થઈ જાય એટલે પગના તળિયા પર લગાવો. બેસ્ટ સુકાય પછી પગ પાણીથી સાફ કરી લેવા.
ત્રિફળાનું સેવન કરવું
આયુર્વેદિક ઉપાયની વાત કરીએ તો પગની બળતરાને શાંત કરવા માટે ત્રિફળા ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ત્રિફળા ચૂર્ણ રાત્રે હુંફાળા પાણી સાથે લેવું. તેનાથી શરીરનો પિત્ત દોષ શાંત થાય છે અને પગના તળિયાની બળતરામાં પણ ફાયદો થાય છે.
ઘીનો લેપ
આયુર્વેદ અનુસાર પગની બળતરાને શાંત કરવા માટે ૧૦૦ વખત ધોયેલું ગાયનું ઘી જેને શતધૌત ઘૃત કહેવામાં આવે છે તેમાં કડવા લીમડાના પાન અને મહેંદીના પાન ઉમેરી લેપ બનાવી પગ પર લગાડી શકાય છે. તેનાથી પણ બળતરા શાંત થાય છે.
શરીરને ઠંડક કરે તેવી વસ્તુઓનું સેવન કરવું
ઉનાળામાં ગરમીના કારણે પગના તળિયાની બળતરા વધી ગઈ હોય તો આહારમાં એવા શાકભાજી અને ફ્રુટનો સમાવેશ કરો જે શરીરને ઠંડક કરે. દિવસ દરમિયાન ભરપૂર માત્રામાં પાણી પીવાની સાથે નાળિયેર પાણી પીવું, કેળા ખાવા, આહારમાં દૂધીનો સમાવેશ કરવો. આ સિવાય પેટની ગરમીનો શાંત કરવા માટે પાણીમાં પલાળીને તકમરીયા પણ લઈ શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)