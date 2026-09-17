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Peritoneal Cancer: વારંવાર પેટ ફૂલે છે ? તો સાવધાન થઈ જાવ, આ તકલીફ હોઈ શકે છે પેરિટોનિયલ કેન્સરની ચેતવણી

Peritoneal Cancer: અવારનવાર પેટ ફુલવાની અને ગેસ થવાની સમસ્યા થતી હોય તો તેને ઈગ્નોર ન કરો. આ સમસ્યા પેરિટોનિયલ કેન્સરનું લક્ષણ હોય શકે છે. આ કેન્સર પેટનું અત્યંત ગંભીર પ્રકારનું કેન્સર છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 17, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:52 AM IST
Peritoneal Cancer: વારંવાર પેટ ફૂલે છે ? તો સાવધાન થઈ જાવ, આ તકલીફ હોઈ શકે છે પેરિટોનિયલ કેન્સરની ચેતવણી
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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