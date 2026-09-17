/Peritoneal Cancer: વારંવાર પેટ ફૂલે છે ? તો સાવધાન થઈ જાવ, આ તકલીફ હોઈ શકે છે પેરિટોનિયલ કેન્સરની ચેતવણી

Peritoneal Cancer: કેન્સરને લઈને લોકો માનતા હોય છે કે જો શરીરમાં કેન્સર થાય તો તેની ગાંઠ કે ટ્યુમર બને. પરંતુ દરેક પ્રકારના કેન્સરમાં ગાંઠ બને તે જરૂરી નથી. ઘણા કેન્સર એવા છે જે શરીરના અંદરના અંગોમાં ફેલાય છે. આ કેન્સર શરીરમાં વધતું હોય ત્યારે દેખાતા લક્ષણો પણ સામાન્ય હોય છે. આવું જ એક કેન્સર છે પેરિટોનિયલ કેન્સર. આપણા પેટની અંદર એક પાતળી લેયર હોય છે. આ લેયર પેટના અંગોને ઢાંકવાનું કામ કરે છે. આ લેયર પર થતા કેન્સરને પેરિટોનિયલ કેન્સર કહેવાય છે. અન્ય કેન્સરની સરખામણીમાં આ કેન્સર વધારે જોખમી અને ગંભીર પ્રકારનું ગણાય છે
પેરિટોનિયલ કેન્સર
પેરિટોનિયમ પેટની અંદરની દિવાલ હોય છે જે આપણા પેટની અંદરના અંગોને ઢાંકવાનું કામ કરે છે. ટૂંકમાં એક પાતળો પડદો હોય છે જે શરીરના અંગોને ઢાંકે છે. જ્યારે કેન્સરની કોશિકા પેરિટોનિયમની સપાટી પર ફેલાવવા લાગે ત્યારે તેને પેરિટોનિયલ કેન્સર કહેવાય છે.
પેરિટોનિયલ કેન્સરના લક્ષણો
પેરિટોનિયલ કેન્સરનું સૌથી મોટું જોખમ તેના લક્ષણો જ છે. કારણ કે આ બીમારીના લક્ષણો પેટની સામાન્ય સમસ્યાઓ જેવા દેખાય છે. 99% લોકો આ કેન્સરના લક્ષણોને સમજતા નથી. લોકો માને છે કે તેમને પેટની સામાન્ય સમસ્યાઓ છે જેમાં પેટ ફુલવું, ગેસ થવો, અપચો, કબજિયાત હોય ત્યારે દેખાતા લક્ષણો જ જોવા મળે છે. લક્ષણો એકદમ સામાન્ય હોવાથી લાંબા સમય સુધી લોકો કેન્સરને પણ ઇગ્નોર કરે છે. જેના કારણે આ કેન્સર અંદર વધારે ફેલાઈ જાય છે. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે જો કોઈ વ્યક્તિને પેટ ફુલ, ગેસ થવો જેવી તકલીફો વારંવાર થતી હોય તો તેણે આ લક્ષણોને ઇગ્નોર કરવા નહીં.
કેવા લક્ષણો દેખાય તો ડોક્ટરને બતાવવું?
વારંવાર પેટ ફુલવું
પેટમાં દુખાવો
ઓછું જમ્યા પછી પણ પેટ ભરાઈ જવું
ભૂખ ઓછી થઈ જવી
ઉલટી ઉબકા વારંવાર થવા
કબજિયાત અથવા તો જાડા જેવી સમસ્યા
પેટમાં પાણી ભરાવું
જમવામાં કે ગેસ પાસ કરવામાં તકલીફ થવી.
અચાનક વજનમાં ઘટાડો થવો
પેરિટોનિયલ કેન્સર કેવી રીતે ફેલાય ?
પેરિટોનિયલ કેન્સર ઝડપથી ફેલાતું કેન્સર છે. પેરિટોનિયલ કેન્સર એટલા માટે વધારે ખતરનાક છે કે તે પેટની લેયરમાં વધીને આંતરડા, લીવર અને અન્ય અંગોને પણ પ્રભાવિત કરવા લાગે છે. પેરીટોનિયમમાં ટ્યુમર વધવા લાગે તો પેટમાં પાણી જમા થઈ જાય છે અને તેના કારણે આંતરડા પર પ્રેશર પડે છે. આ સ્થિતિમાં ગંભીર સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
પેરિટોનિયલ કેન્સર ગંભીર સ્થિતિ છે પરંતુ તેનો મતલબ એ નથી કે આ કેન્સરમાં દર્દીની સારવાર ન થઈ શકે. આ કેન્સરમાં પણ દર્દીની સારવાર શક્ય છે. એટલા માટે જ ડોક્ટરો કહે છે કે પેટ ફૂલ, વારંવાર ગેસ થવો જેવી તકલીફો રહેતી હોય તો તુરંત હેલ્થ ચેકઅપ કરાવવું કેન્સરના શરૂઆત એ લક્ષણોને ઓળખીને સારવાર શરૂ કરી દેવામાં આવે તો આ કેન્સરને સર્જરી દ્વારા હટાવી પણ શકાય છે..
પેરિટોનિયલ કેન્સરની સારવાર
અન્ય કેન્સરની સરખામણીમાં પેરિટોનિયલ કેન્સરની સારવાર થોડી મુશ્કેલ છે પરંતુ આ કેન્સરમાં પણ સર્જરી કીમોથેરાપી અને રેડીએશન જેવી ઉપચાર ટેકનીકનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેના માટે જરૂરી છે કે આ બીમારીની સમયસર ઓળખ કરવામાં આવે અને નિષ્ણાંત પાસે સારવાર શરૂ કરી દેવામાં આવે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)