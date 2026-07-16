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Monsoon: ચોમાસામાં આ 5 ફળ ખાતા પહેલા બરાબર ચેક કરવા, આ ફળમાં ઝડપથી થઈ જાય છે કીડા

Monsoon Health Tips: 5 ફળ એવા છે જેને ચોમાસામાં ખાતા પહેલા બરાબર ચેક કરી લેવા. શક્ય હોય તો ખાવાનું ટાળવું અને ખાવા હોય તો સમારીને ખાવા. કારણ કે આ ફળમાં વરસાદી વાતાવરણમાં ઝડપથી કીડા પડી જાય છે. આ ફળ ઉપરથી સારું દેખાય પણ અંદરથી સડેલું નીકળી શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 16, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:24 AM IST
Monsoon: ચોમાસામાં આ 5 ફળ ખાતા પહેલા બરાબર ચેક કરવા, આ ફળમાં ઝડપથી થઈ જાય છે કીડા
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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