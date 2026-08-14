/Gallbladder Cancer Risk: ડાયાબિટીસના દર્દીઓ રહે સાવધાન! પિત્તાશયના કેન્સરનું વધી શકે છે જોખમ, જાણો તેના શરૂઆતી લક્ષણો

સારા જીવન માટે હેલ્ધી લાઇફસ્ટાઇલ અપનાવવી ખુબ જરૂરી છે. બાકી કેટલીક ખરાબ આદતો, ધીમે-ધીમે શરીરને અંદરથી ખોખલું કરે છે અને ઘણી બીમારીનો સામનો કરવો પડે છે. આજે સ્થિતિ એવી છે કે ખરાબ ખાનપાનની આદતોએ ન માત્ર ભારત પરંતુ દુનિયામાં મોટી સંખ્યામાં લોકોને ડાયાબિટીસના શિકાર બનાવી દીધા છે. ડાયાબિટીસ એટલી ખતરનાક બીમારી છે, જેના કારણે શરીર બીમારીઓનું ઘર બનતું જાય છે, જેની આડમાં કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારી પણ શરીરમાં પ્રવેશી શકે છે. ICMR – National Institute of Cancer Prevention and Research અનુસાર ડાયાબિટીસ શરીરને એટલું બનળું બનાવે છે કે પિત્તાશયના કેન્સરનો ખતરો વધવા લાગે છે. આવો જાણીએ કઈ રીતે ડાયાબિટીસ પિત્તાશયના કેન્સરનો ખતરો વધારે છે અને તેના લક્ષણ કેવા જોવા મળે છે.
શું છે ડાયાબિટીસ અને પિત્તાશય કેન્સર?
કોઈ બીમારીનો શું ખતરો છે, તે પહેલા એ જાણવું જરૂરી હોય છે કે આખરે આ બીમારી શું છે અને કઈ રીતે તે પોતાના મૂળને મજબૂત બનાવે છે. ડાયાબિટીસ એક એવી સ્થિતિ છે, જેમાં શરીરમાં બ્લડ સુગરનું સ્તર સામાન્યથી વધુ થઈ જાય છે. આ ત્યારે થાય છે જ્યારે શરીર પર્યાપ્ત ઇંસુલિન બનાવી શકતું નથી કે ઇંસુલિનનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરી શકતું નથી. જો પિત્તાશય કેન્સરની વાત કરીએ તો તે કોશિકાઓમાં અસામાન્ય અને અનિયંત્રિત વધારાને કારણે થાય છે. પિત્તાશય લીવરની નીચે હાજર એક નાનું અંગ છે, જે પિત્તને જમા કરે છે અને પાચનમાં મદદ કરે છે. બંને બીમારીઓ અલગ છે, પરંતુ IMCR ના રિસર્ચમાં સામે આવ્યું કે ડાયાબિટીસ અને પિત્તાશયના કેન્સર વચ્ચે કનેક્શન છે. પરંતુ ડાયાબિટીસ થવાથી કેન્સર થવાની ગેરંટી નથી, પરંતુ કેટલાક કારણ છે જે કેન્સરના ખતરાને વધારે છે.
ડાયાબિટીસ કઈ રીતે વધારે છે પિત્તાશય કેન્સરનો ખતરો
ICMR – National Institute of Cancer Prevention and Research ના રિસર્ચ અનુસાર ડાયાબિટીસનું એક રિસ્ક ફેક્ટર છે, તેવામાં જો કોઈ વ્યક્તિ સુગરનો દર્દી છે અને વધુ પ્રોટીન, ફેટ અને કોલેસ્ટ્રોલ યુક્ત અને ઓછા ફાઇબર, શાકભાજી અને ફળોનું ખાનપાન કરે છે તો GBC એટલે કે પિત્તાશયના કેન્સરનો ખતરો તેનાથી વધુ છે. પરંતુ ભારતની કેટલીક સ્ટડીમાં તેની વચ્ચે સંબંધનો સંકેત મળે છે, પરંતુ ખાનપાન અને GBC વચ્ચે પાક્કો સંબંધ સાબિત કરવા માટે વસ્તી સ્તર પર વૈજ્ઞાનિક પૂરાવાનો અભાવ છે. તેથી આ સ્ટડી પર વધુ રિસર્ચ ચાલી રહ્યું છે.
પિત્તાશયના કેન્સરના લક્ષણ
પિત્તાશય કેન્સરના શરૂઆતી તબક્કામાં કોઈ સ્પષ્ટ સંકેત જોવા મળતા નથી. ઘણા મામલામાં તેની માહિતી કોઈ અન્ય બીમારીની તપાસ દરમિયાન અચાનક મળે છે. દર્દી તેના ઘણા લક્ષણ જોઈ શકે છે, જેમ કે
પરંતુ તે વાતનું પણ ધ્યાન રાખો કે આ લક્ષણો દેખાય તો જરૂરી નથી કે તે પિત્તાશયના કેન્સરનો સંકેત છે. પિત્તની પથરી, હેપેટાઇટિસ અને અન્ય સામાન્ય બીમારીમાં પણ આવા લક્ષણ જોવા મળી શકે છે, તેથી ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવતા રહો.
પોતાને કઈ રીતે હેલ્ધી રાખશો?
ICMR ના રિપોર્ટ અનુસાર પિત્તાશયના કેન્સરથી બચવાની કોઈ સ્પષ્ટ ઉપાય નથી. પરંતુ કેન્સરનું જોખમ ઘટાવવા માટે કેટલીક સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. તેમાંથી મેદસ્વિતા એક મહત્વની છે, હેલ્ધી રહેવા માટે હંમેશા સ્વસ્થ વજન બનાવી રાખો અને સક્રિય જીવન જીવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
રિફાઇન્ડ અનાજની જગ્યાએ આખા અનાજ અને બરછટ અનાજનો સ્વસ્થ આહાર લો
દરરોજ ડાયટમાં ફળ અને શાકભાજી સામેલ કરો અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ તથા રેડ મીટનું સેવન કરનાથી પિત્તાશર કેન્સર સહિત અન્ય પ્રકારના કેન્સરનું જોખમ ઘટે છે. જો ગોલ સ્ટોન (પિત્તાશયની પથરી) જેવી કોઈ સમસ્યા થાય છે, તે માટે ગોલ બ્લેડર કાઢવાની જરૂર પડી શકે છે, તો ડોક્ટરની સલાહથી આગળ વધવું જોઈએ.