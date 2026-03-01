Dates: ખજૂરની તાસીર હોય ગરમ તો પછી ઉનાળામાં ખવાય કે નહીં જાણો
How to Eat Dates in Summer: ખજૂર પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે પરંતુ તેની તાસીર ગરમ હોય છે. હવે ઉનાળાની શરુઆત ધીરે ધીરે થઈ રહી છે ત્યારે ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન હશે કે ગરમીના દિવસોમાં ખજૂર ખાવો કે નહીં? તો ચાલો જાણીએ ઉનાળામાં ખજૂર ખાવાની રીત અને તેનાથી થતા લાભ વિશે.
- ગરમીના દિવસોમાં ખજૂર ખાવો કે નહીં?
- ઉનાળામાં ખજૂર ખાવાની રીત અને ફાયદા.
- આ ફાયદા વિશે જાણી તમે ઉનાળામાં પણ ખજૂર ખાવાનું ચાલુ રાખશો.
Trending Photos
How to Eat Dates in Summer: ખજૂર ફાઈબર, આયરન, કેલ્શિયમ સહિતના પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે. ખજૂર સુપરફુડ ગણાય છે. ખજૂરનું સેવન સૌથી વધુ શિયાળામાં થતું હોય છે. કારણ કે ખજૂર ગરમ તાસીરનો હોય છે. ઉનાળામાં લોકો ખજૂર ખાવાનું ટાળતા હોય છે અથવા ઓછો ખાય છે. જો તમને ખબર ન હોય તો જણાવી દઈએ કે ખજૂરની તાસીર ભલે ગરમ હોય પણ તમે ઉનાળામાં પણ ખજૂર ખાઈ શકો છો. ખજૂર ઉનાળામાં શરીરને એનર્જી આપવાનું અને હાઈડ્રેટ રાખવાનું કામ કરી શકે છે. આ સિવાય પણ ખજૂર ખાવાથી શરીરને ઘણા લાભ થાય છે.
કોઈપણ ખોરાક જેની તાસીર ગરમ હોય તેને લઈ લોકો એવું માની લેતા હોય છે કે ઉનાળામાં તેને ખાવાથી શરીરની ગરમી વધી જશે અથવા તો તે વસ્તુ શરીરને ગરમ પડશે. પરંતુ ખજૂર ખાવો હોય તો તમે આવી ચિંતા વિના ખાઈ શકો છો. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ઉનાળામાં યોગ્ય રીત ફોલો કરી તમે ખજૂર ખાઈ શકો છો. ઋતુ બદલે એટલે ખજૂર ખાવાની રીત બદલી લેવી જોઈએ. રીત બદલી તમે ઉનાળામાં પણ ખજૂરથી થતા સ્વાસ્થ્ય લાભ મેળવી શકો છો. ઉનાળામાં ખજૂર કેવી રીતે ખાવો તે જણાવતા પહેલા તમને ખજૂર ખાવાથી થતા 3 ફાયદા વિશે જણાવીએ. આ ફાયદા વિશે જાણી તમે ઉનાળામાં પણ ખજૂર ખાવાનું ચાલુ રાખશો.
ઉનાળામાં ખજૂર ખાવાના 3 ફાયદા
એ વાતો તો તમે પણ માનશો કે જેમ જેમ ગરમી વધે તેમ પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓ પણ વધી જાય છે. આવામાં જો તમે ખજૂર ખાશો તો પાચન સારું રહેશે. રોજ 3 ખજૂર ખાશો તો પેટ સાફ આવશે અને મેટાબોલિઝમ પણ સારી રીતે કામ કરશે.
શરીર હાઈડ્રેટ રહેશે
ઉનાળામાં ડિહાઈડ્રેશનનું જોખમ વધી જાય છે. જો તમે ઉનાળામાં પણ રોજ 2 ખજૂર ખાઈ લેશો તો શરીરને જરૂરી હાઈડ્રેશન અને પોષકતત્વો નેચરલી મળતા રહેશે. ખજૂરમાં નેચરલ શુગર પણ હોય છે જે શરીરમં એનર્જી જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે. રાત્રે પાણીમાં પલાળેલો ખજૂર સવારે ખાવાથી શરીરને ઠંડક મળે છે.
ઉનાળામાં ખજૂર ખાવાની રીત
જેમ અગાઉ જણાવ્યું એમ ઋતુ બદલે એટલે ખજૂર ખાવાનું છોડી દેવાની જરૂર નથી, બસ ખજૂર ખાવાની રીત બદલવી. ઉનાળામાં ખજૂર ખાવો હોય તો રાત્રે પાણીમાં 2 ખજૂર પલાળી દો અને બીજા દિવસે ખાલી પેટ ખજૂર ખાઈ લેવા. આ રીતે ખજૂર ખાવાથી શરીરને ઠંડકની સાથે ફાયદા પણ મળશે.
પાણી સિવાય તમે ખજૂરને દૂધમાં પલાળી ખજૂરનું મિલ્કશેક પણ બનાવીને પી શકો છો. રાત્રે દૂધમાં ખજૂર પલાળી દો અને બીજા દિવસે સવારે દૂધમાં એલચી ઉમેરી તેને બ્લેંડ કરી લો. આ દૂધ પીવાથી પેટ કલાકો સુધી ભરેલું રહેશે અને એનર્જી પણ બુસ્ટ થશે. સાથે જ ગરમીના દિવસોમાં થતી એસિડીટીની સમસ્યા પણ નહીં થાય.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે