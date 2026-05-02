Foot Corn: લસણનો નુસખો અજમાવી પગની કપાસીથી મેળવો મુક્તિ, દુખાવા વિના નીકળી જશે કપાસી
Foot Corn Home Remedies: પગમાં થતી કપાસી દુખાવા, દવા કે વાઢકાપ વિના કાઢવી હોય તો લસણનો આ નુસખો ટ્રાય કરી શકો છો. લસણના નુસખાથી કપાસીથી કાયમ માટે મુક્તિ મળી શકે છે.
Foot Corn Home Remedies: ઘણા લોકોના પગના તળિયામાં સફેદ અને કડક નિશાન દેખાય છે. જેને અંગ્રેજીમાં ફૂટ કોર્ન અને ગુજરાતીમાં કપાસી કહેવામાં આવે છે. પગના તળિયામાં થતી કપાસીના કારણે ચાલવામાં અસહ્ય દુખાવો થાય છે. કપાસીમાં પગના તળિયામાં સફેદ અને મોટા ગોળાકાર દાણા બની જાય છે. ઉપરથી આ દાણાને અડો તો દુઃખતું નથી પરંતુ જ્યારે ચાલતી વખતે તેના પર પ્રેશર આવે છે તો અસહ્ય પીડા થાય છે.
કપાસીનો સમયસર ઈલાજ કરાવવો પણ જરૂરી છે. કપાસી વધી જાય તો તેને કઢાવવા માટે સર્જરી પણ કરાવી પડી શકે છે. પરંતુ કપાસની શરૂઆતમાં જ જો તમે દેશી નુસખા ટ્રાય કરો તો કપાસી નીકળી જાય છે. આજે તમને પગમાંથી કપાસી કાઢવાના દેશી નુસખા વિશે જણાવીએ. કપાસીનો ઉપાય જાણતા પહેલા એ જાણીએ કે પગમાં કપાસી કયા કારણથી થાય છે.
પગમાં કપાસી થવાના કારણો
પગમાં કપાસી થવાના અલગ અલગ કારણો હોય છે. જેમકે ખુલ્લા પગે ચાલવાની કૂટેવ, બહારની ગંદકી પગમાં ચોંટી જાય પછી તેની સફાઈ ન થાય તો કપાસી થઈ શકે છે. પગની યોગ્ય સંભાળ લેવામાં ન આવે ત્યારે પણ કપાસી થાય છે. કપાસી થવાનું એક કારણ યોગ્ય સાઈઝના ફૂટવેર ન પહેરવા પણ છે. આ સિવાય જે લોકોનું વજન વધારે હોય અને તેઓ વધારે સમય સુધી ઉભા રહેતા હોય તો પણ તેમને પગમાં કપાસથી થઈ શકે છે.
ઓપરેશન વિના કપાસી કાઢવા શું કરવું ?
જેમ અગાઉ જણાવ્યું તેમ શરૂઆતમાં કપાસીને દૂર કરવામાં ન આવે તો આગળ જતા કપાસી વધી જાય છે અને પછી તેને કાઢવા માટે વાઢકાપ કરવું પડે છે. જો સર્જરી વિના પગમાંથી કપાસી કાઢવી હોય તો તેના માટે લસણ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. લસણનો ઉપયોગ ત્રણ અલગ અલગ રીતે કરી શકાય છે.
કપાસી કાઢવાનો દેશી ઈલાજ કરવો હોય તો એક પેનમાં થોડું ઘી લઈ તેમાં લસણની એક કળી બરાબર સાંતળી લો. પકાવેલું લસણ જે જગ્યાએ કપાસી થઈ હોય તેના પર રાખો અને ઉપર એક પટ્ટી બાંધી દો. આખી રાત લસણને કપાસી પર લગાવી રાખો. બીજા દિવસે સવારે પટ્ટી અને લસણ હટાવી દો. કપાસી જ્યાં સુધી પગમાંથી ન મટે ત્યાં સુધી રોજ રાત્રે આ કામ કરો. લસણના કારણે ધીરે ધીરે કપાસી દૂર થઈ જશે.
કપાસી કાઢવા માટે લસણનો બીજો ઉપયોગ એલોવેરા જેલ સાથે કરી શકો છો. તેના માટે લસણની પેસ્ટ બનાવો અને તેમાં થોડું એલોવેરા જેલ મિક્સ કરો. આ પેસ્ટને કપાસી હોય તે જગ્યાએ લગાવો અને 15 મિનિટ રહેવા દો. ત્યારબાદ પગને 30 મિનિટ સુધી હુંફાળા પાણીમાં પલાળો. પાણીમાં પલાળ્યા પછી પગને સારી રીતે સાફ કરો. આ ઉપાય કરવાથી પગના તળિયાની જાડી થયેલી સ્કીન ધીરે ધીરે ઓછી થવા લાગશે અને કપાસી પણ નીકળી જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
