Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Gas in Brain: મગજમાં ગેસ ચઢી જાય તે સૌથી વધુ ખરાબ, સામાન્ય લાગતી આ તકલીફ બની શકે છે મોતનું કારણ

Gas in Brain: ગેસ ફક્ત પેટની સમસ્યા નથી. ગેસના કારણે વ્યક્તિનો જીવ પણ જઈ શકે છે. શરીરમાંથી ગેસ પાસ ન થાય અને તે મગજમાં પહોંચી જાય તો સ્થિતિ જીવલેણ પણ થઈ શકે છે. પેટનો ગેસ મગજ સુધી કેવી રીતે પહોંચે અને પછી શું થાય ચાલો જાણીએ.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 22, 2025, 03:49 PM IST

Trending Photos

Gas in Brain: મગજમાં ગેસ ચઢી જાય તે સૌથી વધુ ખરાબ, સામાન્ય લાગતી આ તકલીફ બની શકે છે મોતનું કારણ

Gas in Brain: આપણા પેટમાં ભોજનનું પાચન થાય તે માટે ગેસ બને છે. આ સામાન્ય વાત છે. ઘણીવાર ભારે ખોરાક ખાઈ લેવાથી પણ પેટમાં ગેસ થયાની ફરિયાદ લોકો કરતા હોય છે. ગેસની સમસ્યાને લોકો સામાન્ય ગણતા હોય છે પરંતુ પેટનો આ ગેસ જો મગજ સુધી પહોંચી જાય તો વ્યક્તિનું મોત પણ થઈ શકે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

પેટમાં ઉત્પન્ન થતો ગેસ પેટની નસોમાંથી બહાર આવે કે ગેસના કારણે આંતરડુ ફાટે તો ઝેરી ગેસ પેટમાંથી નીકળી લોહી સાથે મગજ સુધી પણ પહોંચી શકે છે. ડોક્ટર્સ આ સ્થિતિને ન્યૂમૈટોસિસ સિસ્ટોઈડ્સ ઈંટેસ્ટાઈનૈલિસ કે પોર્ટલ વેન ગેસ કહે છે. સરળ ભાષામાં તેને મગજમાં ગેસ ચઢી જવો કહેવામાં આવે છે. 

જ્યારે ગેસ મગજમાં ચઢી જાય તો દર્દીને માથામાં તીવ્ર દુખાવો થાય જે મટે નહીં, ઉલટી-ઉબકા થાય, ચક્કર આવે, નબળાઈ લાગે, આંખ આડે અંધારુ છવાઈ જાય અથવા તો બોલવામાં સમસ્યા થવા લાગે. 

જ્યારે ગેસ મગજની નસોમાં પહોંચે છે તો ત્યાં નાના નાના બબલ્સ બની જાય છે. આ બબલ્સ મગજની જગ્યાને બ્લોક કરી દે છે. જેના કારણે ત્યાં લોહી અને ઓક્સીજન પહોંચતુ બંધ થઈ જાય છે. આ સ્થિતિમાં દર્દી થોડા કલાક રહે તો બ્રેન સ્ટ્રોક, કોમા કે દર્દીનું મોત પણ થઈ શકે છે. ઘણા દર્દી તો સારવાર મળે તે પહેલા જ જીવ ગુમાવે છે. 

મગજમાં ગેસ પહોંચી જવાનું જોખમ એવા લોકને વધારે હોય છે જેમને અલ્સર, એપેંડિસાઈટિસ હોય. પેટનું ઓપરેશન થયું હોય તેમને પણ આ જોખમ હોય છે. દારુ પીવાવાળા લોકો અને ડાયાબિટીસના દર્દીને પણ આ જોખમ હોય છે. સાથે જ જે લોકોને વારંવાર એસિડિટી કે ગેસ થતા હોય તેમને પણ આ બીમારીનું જોખમ હોય છે. 

ગેસ થાય તો શું કરવું ?

જો પેટમાં ગેસ થયા પછી અચાનક પેટની સાથે માથામાં તિવ્ર દુખાવો થાય, ઉલટી થવા લાગે તો તુરંત હોસ્પિટલ પહોંચી જવું જોઈએ. અહીં ડોક્ટર્સ પાસે જરૂરી તપાસ કરી સારવાર લેવી જોઈએ. જો શરુઆતમાં સારવાર લઈ લેવામાં આવે તો દર્દીનો જીવ બચી શકે છે. આ સિવાય રોજના આહારમાં ફાઈબર વાળો આહાર એડ કરવો અને કબજિયાત ન થાય તે વાતનું ધ્યાન રાખવું, ગેસના કારણે પેટનો દુખાવો થતો હોય તો પણ ડોક્ટરની સલાહ લેવી.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news