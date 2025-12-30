બ્લડ સુગર નહીં, પણ પેટની આસમસ્યા ડાયાબિટીસનું પ્રથમ લક્ષણ હોઈ શકે, ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજિસ્ટે આપી ચેતવણી
હાઈ બ્લડ સુગર નહીં પણ પેટની આ સમસ્યાઓ ડાયાબિટીસના પ્રથમ સંકેતો હોઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે તે લક્ષણો શું છે.
આપણા આંતરડા (Gut) ને હંમેશા શરીરનું બીજું મગજ કહેવામાં આવે છે. તેનું સ્વાસ્થ્ય માત્ર પાચન જ નહીં, પરંતુ ઇમ્યુનિટી અને મૂડને પ્રભાવિત કરે છે. પરંતુ ઘણા લોકો ત્યાં સુધી તેના સંકેતોને નજરઅંદાજ કરે છે, જ્યાં સુધી સમસ્યા ગંભીર ન થઈ જાય. આ શરૂઆતના ચેતવણી ચિહ્નોને સમજાવવા માટે, AIIMS, હાર્વર્ડ અને સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીમાં તાલીમ પામેલા ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજિસ્ટ અને હેપેટોલોજિસ્ટ ડૉ. સૌરભ સેઠીએ એક ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં સમજાવ્યું કે કયા લક્ષણો સૂચવે છે કે તમારા આંતરડાનું સ્વાસ્થ્ય સારું નથી. તેમણે એ પણ સમજાવ્યું કે ડાયાબિટીસનું પ્રથમ સંકેત બ્લડ સુગરનું ઊંચું સ્તર નથી, પરંતુ આંતરડા સંબંધિત સમસ્યા છે.
ઇન્સ્યુલિન પ્રતિકારનું પ્રથમ સંકેત ડાયાબિટીસ નથી:
ઇન્સ્યુલિન પ્રતિકારનું પ્રથમ સંકેત હંમેશા ડાયાબિટીસ નહીં, પરંતુ પેટની આસપાસ જામેલી ચરબી, સતત થાક અને ત્વચાના રંગમાં ફેરફાર જેવા લક્ષણ હોય છે, કારણ કે શરીર ઇંસુલિન પ્રત્યે ઠીકથી પ્રતિક્રિયા કરી શકતું નથી અને ગ્લૂકોઝને ઉર્જાની જગ્યાએ ફેટના રૂપમાં જમા કરવા લાગે છે, જેનાથી ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ અને હાર્ટ રોગનો ખતરો વધે છે. જો તેની જલ્દી ઓળખ કરવામાં આવે તો તેને કંટ્રોલ કરી શકાય છે.
ડિહાઇડ્રેશન, બ્લડ સુગર અને તણાવના શરૂઆતી સંકેત
ડો. સેઠી કહે છે- ડિહાઇડ્રેશનનું પ્રથમ સંકેત તરસ લાગવી હોતું નથી. પરંતુ બ્રેન ફોગ (મગજ ભારે લાગવું) અને મીઠી વસ્તુ ખાવાનું ક્રેવિંગ તેની શરૂઆતી નિશાની છે. શરીર સારી રીતે કામ કરે તે માટે પૂરતુ પાણી જોઈએ, તેથી થોડી કમી પણ એનર્જી અને ફોકસ પર અસર કરી શકે છે. બ્લડ સુગર સાથે જોડાયેલી સમસ્યા પણ બીમારી બનતા પહેલા સંકેત આપે છે. ખરાબ બ્લડ સુગરનો પ્રથમ સંકેત ડાયાબિટીસ નથી, પરંતુ ભોજન કર્યાની બે કલાક બાદ અચાનક થાક કે એનર્જી ઓછી થવી તેનું શરૂઆતી લક્ષણ છે. જો તમે આ પેટર્ન પર ધ્યાન આપો, તો સમય રહેતા તમારા ડાયટ અને લાઇફસ્ટાઇલમાં ફેરફાર કરી શકો છો.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
