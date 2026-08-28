Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /Genetic Diabetes: પરિવારમાં માતા-પિતા, દાદા-દાદી બધાને ડાયાબિટીસ હોય તો કેવી રીતે બચવું આ બીમારીથી ?

Genetic Diabetes: પરિવારમાં માતા-પિતા, દાદા-દાદી બધાને ડાયાબિટીસ હોય તો કેવી રીતે બચવું આ બીમારીથી ?

Genetic Diabetes: પરિવારમાં વડિલોને ડાયાબિટીસ હોય એટલે બાળકોને પણ ડાયાબિટીસ થાય એવું જરૂરી નથી. પરિવારમાં લોકોને ડાયાબિટીસ હોય તો પણ બાળકો આ બીમારીથી બચી શકે છે. જીનેટીક ડાયાબિટીસ સંબંધિત કેટલાક સામાન્ય પ્રશ્નોના જવાબ અહીં આપેલા છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 28, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:19 PM IST
Genetic Diabetes: પરિવારમાં માતા-પિતા, દાદા-દાદી બધાને ડાયાબિટીસ હોય તો કેવી રીતે બચવું આ બીમારીથી ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
8th Pay Commission: ₹72,000 રૂપિયા થશે બેઝિક સેલેરી? જાણો 8મા પગાર પંચમાં 4.0 ફિટમેન
2
3
4
5