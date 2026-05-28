/ચાલતી વખતે ઘૂંટણમાંથી આવે છે કટ-કટ અવાજ, તો આ વસ્તુને દૂધમાં મિક્સ કરી પીવો, દુખાવામાં મળશે આરામ

જો ચાલવા સમયે ઘૂંટણમાંથી કટ-કટનો અવાજ આવી રહ્યો છે તો ડાયટમાં દૂધને સામેલ કરો. દૂધમાં કેટલીક વસ્તુ ભેળવી પીવાથી હાડકાં મજબૂત બને છે.
આજના સમયમાં નાની ઉંમરમાં પણ લોકોને ચાલવા, સીડીઓ ચડતા કે ઉઠવા-બેસવા સમયે ઘૂંટણમાંથી કટ-કટ અવાજ આવવા લાગે છે. આયુર્વેદ અનુસાર શરીરમાં વાત દોષ વધવા અને સાંધામાં લુબ્રિકેશનની ઉણપ થવાથી ઘૂંટણ ઘસાવા લાગે છે. જેનાથી દુખાવો અને જડતાની સમસ્યા વધવા લાગે છે. તેવામાં ખાનપાન પર ધ્યાન આપવું જરૂરી થઈ જાય છે. જો તમે દરરોજ દૂધમાં કેટવીક વસ્તુ ભેળવી સેવન કરો તો તેનાથી હાડકાને મજબૂતી મળવાની સાથે સાંધાના દુખાવા અને ઘૂંટણના અવાજમાં રાહત મળી શકે છે.
ઘૂંટણમાંથી અવાજ કેમ આવે છે?
ઘૂંટણમાં કટ-કટ કરવાનો અવાજ સાંધા વચ્ચેના ગેસના પરપોટા ફૂટવા, કોમલાસ્થિનું ઘસાઈ જવું, અસ્થિબંધનનું ખેંચાણ અથવા ઘૂંટણની ટોપીની અયોગ્ય કામગીરીને કારણે થાય છે. વધતી ઉંમર કે ઈજાને કારણે ઘૂંટણના હાડકા વચ્ચે કાર્ટિલેઝ ઘસાવા લાગે છે, જેનાથી હાડકાં આપસમાં અથડાઈ છે અને આ કારણે તેમાંથી અવાજ આવવા લાગે છે.
દૂધમાં આ વસ્તુ ભેળવીને પીવો
હાડકા મજબૂત બને અને ઘૂંટણમાંથી કટ-કટના અવાજને દૂર કરવા માટે તમારા ડાયટમાં દૂધ સામેલ કરો. એક ગ્લાસ દૂધમાં થોડી સૂંઠ, એક નાનો તજનો ટુકડો અને એક ચપટી હળદર નાખી ઉકાળો. આ નેચરલ ફોર્મ્યુલા હાડકાને અંદર પોષણ આપે છે અને સોજા ઘટાડે છે. જો ઘૂંટણમાંથી અવાજ આવે છે તો દૂધની સાથે દરરોજ એક ચમચી સફેદ તલ ચાવીને ખાવો, તે ઘૂંટણીમાં પ્રાકૃતિક ગ્રીસ પરત લાવવામાં મદદ કરે છે.
આ આદતોથી રહો દૂર
ઉભા થઈને પાણી પીવાની આદત અને ખોટી પોઝીશનમાં બેસવાની આદત છોડો.
લાંબા સમય સુધી બેસવાથી બચો. દર 45-60 મિનિટમાં ઉભા થઈ થોડીવાર સ્ટ્રેચિંગ કે વોક કરો.
શરીરમાં વિટામિન ડી અને કેલ્શિયમની ઉણપ ન થવા દો.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.