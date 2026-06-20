/Get Rid Of Back Pain: કમરના દુખાવાથી રાહત આપતાં મીઠાના આ ઉપાય વિશે તમને ખબર છે ? નથી ખબર તો તુરંત જાણો

Get Rid Of Back Pain: કમરમાં દુખાવાથી મહિલાઓ સૌથી વધારે પરેશાન હોય છે. કમરના નીચેના ભાગમાં સતત રહેતો દુખાવો હલનચલન અને બેસવું પણ મુશ્કેલ કરી દે છે. કમરનો દુખાવો હોય ત્યારે દૈનિક કાર્ય કરવા પણ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. કમરના દુખાવામાં સરખી રીતે આરામ પણ કરી શકાતો નથી. કમરમાં થતા અસહ્ય દુખાવાને દૂર કરવા માટે દાદી નાનીના સમયમાં મીઠાનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. આજે તમને વર્ષો જૂનો મીઠાનો આ અચૂક ઉપાય જણાવીએ.
દાદી નાનીનો વર્ષો જૂનો નુસખો
એવું નથી કે કમરના દુખાવાની સમસ્યા આજના સમયમાં જ વધી છે. આ તકલીફ વર્ષોથી મહિલાઓને સતાવતી આવી છે. કમરનો દુખાવો થવાના કારણો અલગ અલગ હોય છે. વર્ષો પહેલા જ્યારે મહિલાઓને આ તકલીફ થતી હતી તો તેઓ કમરના દુખાવા માટે મીઠાનો ઉપયોગ કરતી મીઠાનો ઉપયોગ કેવી રીતે થતો ચાલો તમને જણાવીએ.
દુખાવો દૂર કરવાનો મીઠાનો પ્રયોગ
કમરનો દુખાવો મટાડવા માટેનો મીઠાનો પ્રયોગ કરવા માટે એક તવા પર મીઠું શેકી લેવું. તેમાં એક ચમચી કોઈપણ બામ મિક્સ કરો. ત્યાર પછી જે પેસ્ટ તૈયાર થાય તેને કમરનો જે ભાગ દુખતો હોય ત્યાં લગાવો અને હળવા હાથે મસાજ કરો. મીઠા અને બામનું મિશ્રણ બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધારશે અને મસલ્સને રિલેક્સ કરશે. જેના કારણે ઠંડકનો અનુભવ થશે અને દુખાવાથી આરામ મળશે.
બરફથી પણ થશે ફાયદો
કમરના દુખાવાથી રાહત મેળવવા માટે બરફ પણ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. કમરમાં દુખાવો રહેતો હોય તો તે જગ્યા પર બરફથી શેક કરો. બરફથી શેક કરવાથી પણ કમરના દુખાવાથી રાહત મળે છે.
કમરના દુખાવાથી કાયમ છુટકારો કેવી રીતે મેળવવો ?
અવારનવાર થતાં કમરના દુખાવાથી કાયમી છુટકારો મેળવવો હોય તો જીવનશૈલીમાં થોડા સારા ફેરફાર કરો. મોટાભાગે બેઠાડું જીવન શૈલી અને વધારે વજનના કારણે કમરમાં દુખાવો રહેતો હોય છે. જો તમે નિયમિત એક્સરસાઇઝ કરવાનું શરૂ કરો અને વજનને કંટ્રોલ કરી લો તો કમરના દુખાવાથી રાહત મળી શકે છે. કમરના દુખાવાથી રાહત મેળવવા માટે કેટ કાઉ પોઝ કે પછી વોકિંગ જેવી હળવી એક્સરસાઇઝ પણ કરી શકાય છે.
ડોક્ટરને ક્યારે દેખાડવું ?
ઉલ્લેખનીય છે કે આ ઘરેલુ ઉપાય અપનાવ્યા પછી પણ કમરના દુખાવાથી રાહત ન મળે અને કમરનો દુખાવો દિવસને દિવસે વધતો જાય અને સાથે જ શરીરમાં અન્ય તકલીફો પણ વધવા લાગે તો પછી તુરંત ડોક્ટરને બતાવી લેવું જોઈએ. ઘણી વખત કમરનો દુખાવો અન્ય ગંભીર સમસ્યાના કારણે પણ હોઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)