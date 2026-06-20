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Get Rid Of Back Pain: કમરના દુખાવાથી રાહત આપતાં મીઠાના આ ઉપાય વિશે તમને ખબર છે ? નથી ખબર તો તુરંત જાણો

Get Rid Of Back Pain: કમરના દુખાવાથી રાહત આપે તેવો એક નુસખો આજે તમને જણાવીએ. આ નુસખાનો ઉપયોગ વર્ષોથી કરવામાં આવે છે. રીતે કમરનો દુખાવો દવા વિના મટી શકે છે. જો તમને પણ કમરનો દુખાવો હોય તો આ ઉપાય ટ્રાય કરો. અથવા શેર કરો એવા વ્યક્તિ સાથે જેને કમરના દુખાવાની તકલીફ રહેતી હોય.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 20, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:45 PM IST
Get Rid Of Back Pain: કમરના દુખાવાથી રાહત આપતાં મીઠાના આ ઉપાય વિશે તમને ખબર છે ? નથી ખબર તો તુરંત જાણો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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