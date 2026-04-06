Get Rid Of Sore Throat: ગળામાં ખરાશની તકલીફ હોય તો અપનાવો આ 3 માંથી 1 ઘરેલુ ઉપાય, દવા વિના તકલીફ થઈ શકે છે દુર
Get Rid Of Sore Throat: ગળામાં થતી ખરાશની સમસ્યાને ઝડપથી દુર કરે તેવા ઘરેલુ નુસખા વિશે જાણો. વાતાવરણમાં થયેલા ફેરફારના કારણે શરદી, ઉધરસના કારણે ગળામાં તકલીફ થતી હોય છે. આ તકલીફને દવા વિના ઘરેલુ નુસખાની મદદથી કેવી રીતે મટાડી શકો જાણી લો.
Get Rid Of Sore Throat: રાજ્યના વાતાવરણમાં અચાનક આવેલા પલટાના કારણે શરદી, ઉધરસ અને વાયરલ સમસ્યાઓ વધી ગઈ છે.. આ સમસ્યામાંથી એક ગળાની તકલીફ પણ છે. શરદી-ઉધરસ થાય એટલે ગળામાં ખરાશ વધી જતી હોય છે.. ગળામાં સતત ખંજવાળ આવતી હોય તેવો અનુભવ થાય અને ખાવા પીવામાં પણ દુખાવો રહે.. આવી તકલીફ થઈ જાય તો ઘરેલુ ઉપાયની મદદથી તેનો ઈલાજ કરી શકાય છે. જો તમને પણ વાતાવરણમાં આવેલા પલટાના કારણે ગળામાં ખરાબ થઈ જાય તો તેને મટાડવા માટે શું કરવું જાણી લો.
ગળામાં થતી તકલીફને દૂર કરવા માટે ખાવા પીવાની જ કેટલીક વસ્તુઓનું સેવન કરવું જોઈએ. ગળાની તકલીફોમાં આ વસ્તુ સુપરફૂડ સાબિત થાય છે. વર્ષોથી આ ઘરેલુ નુસખા લોકપ્રિય છે. આ વસ્તુઓથી દવા વિના ગળાની ખરાશનો ઈલાજ કરી શકાય છે.
ગળાની ખરાશ દૂર કરવાના ઘરેલુ ઈલાજ
મુલેઠી
શરદી, ઉધરસ અને ગળાની ખરાશ જેવી તકલીફમાં મુલેઠી રામબાણ વસ્તુ છે. મુલેઠી ગળા માટે સૌથી ફાયદાકારક છે. જે લોકોને શરદીના કારણે ગળામાં ખરાશની તકલીફ રહેતી હોય તેમણે મુલેઠીનો ઉકાળો પીવો જોઈએ. મુલેઠીના ઔષધીય ગુણ ગળાની તકલીફથી રાહત આપે છે અને શરદી-ઉધરસમાં પણ ફાયદો કરે છે. મુલેઠી ખાવાથી ગળું સારું રહે છે.
મધ
સ્વાદમાં મીઠું મધ પણ ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર હોય છે અને ગળાની તકલીફ માટે મધ નેચરલ દવા જ છે. ગળામાં ખરાબ ખંજવાળ કે દુખાવા જેવો અનુભવ થતો હોય તો મધ લેવું જોઈએ. ગળાની ખરાશની તકલીફ દૂર કરવા માટે મધનો ઉપયોગ બે રીતે કરી શકો છો પહેલી રીત છે કે તમે ડાયરેક્ટ એક ચમચી મધ ખાઈ લો. અને બીજી રીત છે જો તમને સવારે હુંફાળું પાણી પીતા હોય તો તેમાં મધ ઉમેરીને પી લો.
હળદર વાળું દૂધ
હળદર વાળું દૂધ વર્ષોથી શરદી-ઉધરસ, ગળાની તકલીફ, હાડકાની તકલીફ હોય ત્યારે પીવડાવવામાં આવે છે. હળદરનું દૂધ પણ ગળાની ખરાશ દૂર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. તેના માટે દૂધને ઉકાળી તેમાં હળદર પાવડર અને થોડો મરી પાવડર ઉમેરી દો. આ દૂધ જ્યારે હુંફાળું ગરમ હોય ત્યારે પી લેવું. હળદર વાળું દૂધ રાત્રે પણ પી શકાય છે. બસ તેમાં ખાંડ ઉમેરવાનું ટાળવું.
ગળામાં ખરાશ હોય તો આ વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળો
1. ગળામાં ખરાબ હોય તો ખાટી વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળવું.
2. ફ્રીજનું ઠંડુ પાણી કે ઠંડા પીણા પીવાનું પણ ટાળવું જોઈએ તેનાથી ગળાની તકલીફ વધી શકે છે.
3. ફ્રીજમાં રાખેલી કોઈપણ વસ્તુ ડાયરેક્ટ ખાવાનું ટાળો.
4. ગળામાં તકલીફ હોય ત્યાં સુધી હુંફાળું પાણી પીવાનું રાખો જેનાથી સમસ્યા ઝડપથી દૂર થશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
