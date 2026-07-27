Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /Varicose Veins: વેરિકોઝ વેનથી રાહત અપાવવામાં મદદ કરી શકે તેવા 3 અસરદાર ઘરેલુ ઈલાજ

Varicose Veins: વેરિકોઝ વેનથી રાહત અપાવવામાં મદદ કરી શકે તેવા 3 અસરદાર ઘરેલુ ઈલાજ

Varicose Veins Remedies: વેરિકોઝ વેન પીડાદાયક સમસ્યા છે. સામાન્ય રીતે પગમાં આ સમસ્યા જોવા મળે છે. પગની નસો ફુલી જાય છે અને સ્પષ્ટ રીતે દેખાવા લાગે છે. વેરિકોઝ વેનની તકલીફથી ઘરબેઠા મુક્તિ મેળવવી હોય તો તેના માટે આ 3 ઘરેલુ ઉપાય અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 27, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:14 AM IST
Varicose Veins: વેરિકોઝ વેનથી રાહત અપાવવામાં મદદ કરી શકે તેવા 3 અસરદાર ઘરેલુ ઈલાજ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Silver Price: ધડાકાભેર ઘટાડા બાદ સોનામાં ફરી તેજી, સવારે જ થયો મોટો ઉછાળો, જાણો
Gold price55 min ago
2
Hakabha Gadhvi1 hr ago
3
gujarat rains1 hr ago
4
Gujarat Rain Alert2 hrs ago
5
Varicose Veins2 hrs ago