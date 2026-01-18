Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Ghee Benefits: બળ અને બુદ્ધિ વધારનારું છે ઘી, આ રીતે ડાયટમાં કરો સામેલ

Ghee Benefits: સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ ઘી સૌથી સારું ગણાય છે. આયુર્વેદમાં ઘીને અમૃત કહેવામાં આવે છે. પરંતુ આજના સમયમાં ઘી થી થતા લાભ વિશે લોકો જાણતા નથી. ચાલો તમને જણાવીએ ઘીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અને તેનાથી કેવા લાભ થાય. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 18, 2026, 01:06 PM IST

Trending Photos

Ghee Benefits: બળ અને બુદ્ધિ વધારનારું છે ઘી, આ રીતે ડાયટમાં કરો સામેલ

Ghee Benefits: આયુર્વેદમાં ઘીને અમૃત કહેવામાં આવે છે. કારણ કે ઘી માટે અત્યંત પૌષ્ટિક અને લાભકારી છે. સામાન્ય રસોઈ હોય, મીઠાઈ હોય કે નમકીન તેમાં ઘી ઉમેરી દેવાથી તેનો સ્વાદ અને લાભ વધી જાય છે. ભારત સરકારના આયુષ મંત્રાલય અનુસાર ઘી ફક્ત સ્વાદ વધારતો પદાર્થ નથી પરંતુ સ્વાસ્થ્ય માટે અમૃત સમાન છે. વર્ષોથી ભારતીય ઘરોમાં ઘીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.. દરેક ઘરમાં ઘીનો ઉપયોગ થાય છે પરંતુ લોકો તેના પ્રાકૃતિક ગુણ વિશે જાણતા નથી. ઘી આધુનિક જીવનની ઘણી સમસ્યાઓનું સમાધાન છે. આજે તમને ઘીનો ઉપયોગ કરવાની રીત અને તેનાથી કઈ બીમારીઓ ઠીક થાય તે જણાવીએ. 

Add Zee News as a Preferred Source

હાડકાં મજબૂત થશે

આયુર્વેદ અનુસાર યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય માત્રામાં ઘી લેવામાં આવે તો તે વ્યક્તિ માટે અમૃત છે. ઘીનું સેવન કરીને તમે હાડકાને મજબૂત કરી શકો છો. તેનાથી ઇમ્યુનિટી પણ બુસ્ટ થશે અને સ્ટ્રેસ ઘટી જશે. ઘીનું સેવન કરવાથી સાંધાની સમસ્યાઓ દૂર થઈ શકે છે 

પાચન અગ્નિ તીવ્ર થશે 

આયુર્વેદ અનુસાર ઘી પાચન અગ્નિને તીવ્ર કરવામાં મદદ કરે છે. તે આંતરડાને ચીકણા રાખે છે અને પોષક તત્વોના અવશોષણમાં મદદ કરે છે. ઘી થી ઈમ્યુનિટી મજબૂત બને છે અને રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા પણ વધે છે. ઘી સાંધાના દુખાવા અને સોજા ઓછા કરવામાં મદદ કરે છે. 

ઊંઘ સુધારે છે 

આજની વ્યસ્ત અને અનિયમિત દિનચર્યામાં લોકો સ્ટ્રેસ અને ચિંતાના કારણે ઊંઘી શકતા નથી. આ સ્થિતિમાં ઘી મગજને શાંત કરીને ઊંઘની ગુણવત્તા સુધારવામાં મદદ કરશે. ઘી થી માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે. ગીત ત્વચા અને વાળને પણ સુંદર બનાવે છે. ઘી ત્વચાને ડ્રાયનેસ, કરચલીઓ અને ડાઘ ઓછા થાય છે. ત્વચા પર લગાડવાથી ત્વચાને અંદરથી પોષણ મળે છે અને ચહેરા પર ગ્લો આવે છે. 

ઘી નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો ?

આયુર્વેદ એક્સપર્ટ અનુસાર રોજ સવારે ખાલી પેટ હુંફાળા પાણીમાં ઘી ઉમેરીને પીવું જોઈએ. તમે હુંફાળા દૂધમાં પણ ઘી ઉમેરીને પી શકો છો. આ સિવાય દિવસ દરમિયાન રોટલી, દાળ, ખીચડી જેવા આહારમાં પણ ઘી ઉમેરીને ખાઈ શકાય છે. રાત્રે સુતા પહેલા દૂધ ગરમ કરી તેમાં ઘી ઉમેરીને પીવું તેનાથી સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે ઊંઘ સારી આવે છે અને કબજિયાત જેવી સમસ્યાથી રાહત મળે છે. સામાન્ય વ્યક્તિએ દિવસ દરમિયાન એક થી બે ચમચી ઘી લેવું જોઈએ. તેનાથી વધારે માત્રામાં રોજ ઘી લેવાથી કફ થઈ શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Ghee BenefitsGheeHealth TIPSstrong bonesઘી ખાવાથી થતા ફાયદા

Trending news