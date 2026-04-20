Diabetes and Ghee: ડાયાબિટીસમાં રોજ આ રીતે ઘી ખાવાનું શરુ કરો, આખો દિવસ બ્લડ શુગર નોર્મલ રહેશે
Diabetes and Ghee: ડાયાબિટીસમાં બ્લડ શુગર લેવલ વધઘટ થાય તે સૌથી ખરાબ ગણાય છે. શુગર લેવલ વધી જવું અને ઘટી જવું બંને ઘાતક છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે આહારમાં ઘીનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. ઘી ખાઈને બ્લડ શુગરને સરળતાથી કંટ્રોલ કરી શકો છો.
- ડાયાબિટીસમાં ઘી ખાવાના ફાયદા.
- ડાયાબિટીસમાં ઘી લેવાની રીત.
- રોટલી અને ભાત સાથે ઘી ખાવાના ફાયદા.
Diabetes and Ghee: ડાયાબિટીસને સાઇલેન્ટ કિલર કહેવામાં આવે છે. કારણકે આ બીમારીમાં જો બ્લડ શુગર લેવલ કંટ્રોલમાં ન રહે તો તે ધીરે ધીરે હૃદય, કિડની, લીવર સહિતના અંગોને પણ નુકસાન પહોંચવા લાગે છે અને શરીરને અંદરથી નબળું પડી જાય છે. એટલા માટે જ ડાયાબિટીસમાં એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રહે. બ્લડ સુગર અચાનક વધી જાય તે પણ ખરાબ અને અચાનક ઘટી જાય તો તે પણ ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે. ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવું હોય તો તેના માટે ઘી ને આહારમાં સામેલ કરી શકાય છે.
મોટાભાગના લોકો ઘીથી વજન વધી જાય તેવું માનીને ઘી ખાવાનું ટાળતાં હોય છે પરંતુ મર્યાદિત માત્રામાં ઘીનો ઉપયોગ દવાની જેમ કરવામાં આવે તો તે શરીરને ફાયદો પણ કરે છે. આયુર્વેદમાં પણ ઘીને ઔષધી ગણવામાં આવે છે અને અનેક રોગના ઉપચારમાં ઘીનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ઘી નો ઉપયોગ કરીને બ્લડ સુગર લેવલને પણ કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે.
રોટલી અને ભાત સાથે ઘી
ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર લેવલ કંટ્રોલ કરવામાં ઘી ફાયદાકારક છે તે અંગે એક રિસર્ચ પણ કરવામાં આવી હતી. આ રિસર્ચમાં સામે આવ્યું કે ભાત અને રોટલી બ્લડ સુગર વધારી શકે છે. પરંતુ જો આ બંને વસ્તુઓ ઘી સાથે લેવામાં આવે તો બ્લડ સુગર લેવલ નોર્મલ રહે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર પણ ડાયાબિટીસમાં જો દર્દી ઘીનું સેવન કરે તો તેનું બ્લડ સુગર નોર્મલ રહી શકે છે અને શરીરને પણ ફાયદા થાય છે.
ઘીમાં હેલ્ધી ફેટ હોય છે. આ હેલ્ધી ફેટ બ્લડ સુગર લેવલને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે.. ઘીમાં રહેલું હેલ્ધી ફેટ બોડીમાં ઇન્સ્યુલિન સેન્સેટિવિટી પણ સુધારે છે જેના કારણે બ્લડ સુગર લેવલ વધતું અટકે છે. આ સિવાય ઘીમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ હોતા નથી. ઘી એવી વસ્તુ છે જે નો કાર્બ્સ છે અને તેનું સેવન કરવાથી બ્લડ શુગર સ્પાઈક થતું નથી.
ઘીમાં રહેલા પોષક તત્વો
આપણા શરીર માટે ઘી તેના પોષક તત્વોના કારણે ફાયદાકારક ગણાય છે. ઘીમાં વિટામિન એ અને વિટામીન ઈ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. ઘી વડે શરીરને હેલ્થી રાખી શકાય છે. આહારમાં રોજ મર્યાદિત માત્રામાં ઘીનો સમાવેશ કરવાથી હાર્ટ, હાડકા અને ડાયાબિટીસમાં ફાયદો જોવા મળે છે. ઘી આપણા શરીરના જરૂરી હોર્મોનનું સંતુલન જાળવી રાખે છે. સૌથી મહત્વનું છે કે ઘીનું સેવન કરવાથી પાચન સુધરે છે.
ડાયાબિટીસમાં ઘી લેવાની રીત
ઘીથી થતા ફાયદા વિશે જાણ્યા પછી જો તમારે પણ આહારમાં ઘીનો સમાવેશ કરવાની શરૂઆત કરવી હોય તો આખા દિવસ દરમિયાન ત્રણથી ચાર ચમચી ઘીને અલગ અલગ વસ્તુ સાથે લઈ શકો છો. રસોઈ બનાવવા માટે પણ ઘી નો ઉપયોગ કરી શકાય છે.. રોટલી અને ભાત સાથે ઘી નું સેવન કરી શકાય છે. પરંતુ એકસાથે વધારે ઘી ખાવાનું પણ ટાળવું. આખા દિવસના ખોરાકના માધ્યમથી ત્રણથી ચાર ચમચી ઘી લઈ શકાય છે તેનાથી વધારે ઘી પણ નુકસાન કરી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
