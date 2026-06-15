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Ghee: રોજ ખાલી પેટ 1 ચમચી ઘી પીવાથી થતા ફાયદા વિશે જાણશો તો કાલથી રોજ સવારે પીવા લાગશો

Ghee Health Benefits: સ્કિન, વાળ, સ્વાસ્થ્ય બધું જ સુધારવા માટે અલગ અલગ ઉપાયો ન કરવા હોય તો રોજ સવારે 1 ચમચી ઘી પીવાનું શરુ કરી દો. બસ 1 ચમચી ઘી તમારા શરીરને થતા ફાયદા વિશે જો તમને ન ખબર હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ ઘીના અદ્ભુત ફાયદા વિશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 15, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:47 PM IST
Ghee: રોજ ખાલી પેટ 1 ચમચી ઘી પીવાથી થતા ફાયદા વિશે જાણશો તો કાલથી રોજ સવારે પીવા લાગશો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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રોજ ખાલી પેટ 1 ચમચી ઘી પીવાથી થતા ફાયદા વિશે જાણશો તો કાલથી રોજ સવારે પીવા લાગશો
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