Gond Katira: ગરમીનો તોડ છે ગોંદ કતીરા, એસિડિટી, લૂ, નસકોરી ફુટવા જેવી સમસ્યાથી બચાવશે આ વસ્તુ, ઉપયોગની રીત પણ જાણો

Gond Katira: ઉનાળામાં જો તમે ગોંદ કતીરા ઘરમાં ન રાખતા હોય તો આજે જ ખરીદી લાવજો. અતિશય ઠંડી પ્રકૃતિનો આ ગુંદ ઉનાળામાં તમને નિરોગી અને અંદરથી કુલ રાખવામાં મદદ કરશે. આજે તમને ગોંદ કતીરાથી થતા લાભ, નુકસાન અને ઉપયોગની રીત વિશે જણાવીએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:50 AM IST
Gond Katira: કુદરતે આપણને દરેક સિઝન માટે ઉપયોગી એવી અનેક વસ્તુઓ આપેલી છે. આ વસ્તુઓમાં કુદરતી રીતે જ એવા ગુણ હોય છે જે ઋતુ પ્રમાણે શરીરને ફાયદો કરે. જેમકે ઉનાળામાં શરીરને ગરમીથી બચાવવાનું કામ ગોંદ કતીરા કરે છે. ગોંદ કતીરા એક પ્રકારનો ખાદ્ય ગુંદ છે. આ ગુંદ અતિશય ઠંડી પ્રકૃતિનો હોય છે. વર્ષોથી ઉનાળા દરમિયાન ગુંદનો ઉપયોગ ખાદ્ય પદાર્થોમાં કરવામાં આવે છે.. ગરમીના દિવસોમાં આહારમાં ગોંદ કતીરાનો સમાવેશ કરવાથી ગરમીના કારણે થતી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાથી બચી શકાય છે. જો તમે આજ સુધી ઉનાળામાં ગોંદ કતીરાનો ઉપયોગ નથી કર્યો તો આ ફાયદા વિશે જાણીને ચોક્કસથી કરવા લાગશો. 

ગુંદ કતીરા એટલે શું ?

ગુંદ કતીરા એક પ્રકારનો ખાદ્ય ગુંદ છે.. આ ગુંદ દેખાવમાં નાના નાના ક્રિસ્ટલ જેવો લાગે છે. જ્યારે તમે તેને પાણીમાં ઉમેરો છો તો તે જેલી જેવું બની જાય છે. ગુંદ કતીરામાં કોઈ ગંધ કે સ્વાદ હોતો નથી. ગુંદનો ઉપયોગ શિયાળામાં પણ કરવામાં આવે છે. ગુંદની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે જો તમે તેને ઉનાળામાં ખાવ તો તે શરીરને ઠંડક આપે અને શિયાળામાં ખાવ તો શરીરને ગરમી આપે ગુંદ એટલી અદભુત વસ્તુ છે.

ઉનાળામાં ગુંદ કતીરા ખાવાના ફાયદા 

શરીર હાઇડ્રેટ રહે 

અતિશય ગરમી દરમિયાન પણ ગુંદ કતીરાનું પાણી સવારે પી લીધું હોય તો શરીર હાઈડ્રેટ રહે છે અને ગરમીના કારણે થતી સમસ્યાઓથી રાહત મળે છે. ગુંદ કતીરા શરીરને ઠંડું રાખે છે અને એક્ટિવ પણ રાખે છે. રાત્રે એક ગ્લાસ પાણીમાં એક ચમચી ગુંદ પલાળી દેવો અને સવારે આ પાણી પી લેવું. ત્યાર પછી આખો દિવસ શરીરમાં અંદરથી જ ઠંડકનો અનુભવ કરશો. 

પાચન સુધરશે 

ગરમીના દિવસોમાં પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓ વધારે રહેતી હોય છે, ઉનાળામાં એસિડિટી, ડાયરીયા, કબજિયાત જેવી તકલીફોથી લોકો પરેશાન થઈ જતા હોય છે. આવી તકલીફોને દૂર કરવાનું કામ પણ ગંદકીના કરે છે. ગુંદ કતીરા ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે જે પાચન સુધારે છે અને મળ ત્યાગ સંબંધિત સમસ્યાઓને પણ દૂર કરે છે. 

સ્કિન માટે વરદાન 

ગુંદ કતીરા શરીરને ઠંડક આપવાની સાથે સ્કિનની ચમક વધારવા માટે પણ ઉપયોગી છે. ઉનાળા દરમિયાન ત્વચા પર સનબર્ન અને અળાઈ જેવી તકલીફો થતી હોય છે. ગુંદ કતીરાને આહારમાં સામેલ કરી લેશો તો અળાઈ અને સનબર્ન જેવી તકલીફોથી રાહત મળી જશે અને ત્વચા પર પ્રાકૃતિક ચમક વધશે. 

રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધશે 

ભિષણ ગરમીના કારણે રોગપ્રતિકારક શક્તિ પણ પ્રભાવિત થતી હોય છે આવા સમયે અનેક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જો તમે ઉનાળા દરમિયાન રોજ ગોંદ કતીરાને આહારમાં સામેલ કરી લેશો તો રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા વધી જશે અને શરીર એનર્જેટિક રહેશે. 

ગુંદ કતીરાના નુકસાન 

ગોંદ કતીરાના ફાયદા અનેક છે તે રીતે તેના કેટલાક નુકસાન પણ છે. ફાયદાની સાથે નુકસાન વિશે જાણવું પણ જરૂરી છે. ગુંદ કતીરા ખાવાથી ઘણા લોકોને સમસ્યા થઈ શકે છે આ સમસ્યાઓ નીચે દર્શાવ્યા અનુસાર છે. 

- ગુંદ કતીરા ઝાડમાંથી મળતી વસ્તુ છે, આ વસ્તુ ઘણા લોકો માટે એલર્જીનું કારણ પણ બની શકે છે. 

- ગુંદ શરીરને ઠંડક આપે છે અને પાચન સુધારવાનું કામ કરે છે. પરંતુ રોજ વધારે માત્રામાં ગુંદ લેવામાં આવે તો તેનાથી આફરો ચડી શકે છે અને ગેસની સમસ્યા થઈ શકે છે. 

- વધારે માત્રામાં ગુંદનું સેવન કરવાથી ઉલટી અને ઝાડા જેવી તકલીફ પણ થઈ શકે છે તેથી ગોંદ કતીરાની માત્રા નું હંમેશા ધ્યાન રાખવું. 

ગુંદ કતીરાનો ઉપયોગ કરવાની રીતો 

ગુંદ ખાવાથી થતા ફાયદા વિશે જાણીને જો તમને પણ આહારમાં ગુંદ સામેલ કરવાની ઈચ્છા થઈ હોય તો તેને તમે અલગ અલગ રીતે ડાયટમાં સામેલ કરી શકો છો. આ રીતો નીચે દર્શાવ્યા અનુસાર છે. 

- ઉનાળામાં તમે ગુંદનું શરબત બનાવીને પી શકો છો. 
- કોઈપણ શરબત બનાવ્યું હોય તેમાં એક ચમચી પલાળેલો ગુંદ ઉમેરી પી શકો છો.
- ગુંદને રાત્રે પાણીમાં પલાળી બીજા દિવસે સવારે સલાડ કે ફ્રુટમાં ઉમેરીને ખાઈ શકાય છે. 
- ગુંદના લાડુ બનાવીને પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે પરંતુ તેમાં કેલરીનું પ્રમાણ વધી જાય છે. 
- પલાળેલા ગુંદને તમે આઈસ્ક્રીમ સાથે પણ ખાઈ શકો છો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

