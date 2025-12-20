Prev
ચોકલેટ લવર્સ માટે સૌથી મોટા ખુશખબર: ડાર્ક ચોકલેટ વધતી ઉંમરને આ રીતે કરે છે કંટ્રોલ!

Dark Chocolate May Slow Ageing: લંડનની કિંગ્સ કોલેજના તાજેતરના અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ડાર્ક ચોકલેટમાં રહેલું 'એપિકેટેચિન' (Epicatechin) નામનું ફ્લેવેનોલ ઉંમર વધવાની પ્રક્રિયાને ધીમી કરી શકે છે. સંશોધનથી ખબર પડે છે કે તે વૃદ્ધત્વની અસરોને ઘટાડવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે, પરંતુ ડાર્ક ચોકલેટને કોઈ જાદુઈ ઈલાજ માનવો જોઈએ નહીં.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 20, 2025, 03:42 PM IST

Dark Chocolate May Slow Ageing: બાળકોથી લઈને મોટાઓ સુધી દરેકને ચોકલેટ ખાવી ગમે છે અને ડાર્ક ચોકલેટના શોખીનોની સંખ્યા પણ ઘણી મોટી છે. સામાન્ય રીતે ઓછી મીઠાશ ખાવી સ્વાસ્થ્ય માટે વધુ સારું માનવામાં આવે છે, પરંતુ યુવતીઓમાં ડાર્ક ચોકલેટ ખૂબ જ ફેવરિટ હોય છે. એટલું જ નહીં, એવું પણ કહેવાય છે કે વજન ઘટાડવામાં ડાર્ક ચોકલેટ આર્શીવાદરૂપ છે, ડાર્ડ ચોકલેટ ખાવાથી કોઈ નુકસાન થતું નથી અને મોટાભાગના લોકો તેને 'મૂડ બૂસ્ટર' તરીકે ખાય છે.

તમે વારંવાર સાંભળ્યું હશે કે ચોકલેટ ખાવાથી દાંત બગડી જશે, પરંતુ હવે નવા અભ્યાસમાં ડાર્ક ચોકલેટ વિશે ચોંકાવનારી વાત સામે આવી છે. ડાર્ક ચોકલેટ શરૂઆતથી જ સામાન્ય ચોકલેટ કરતા હેલ્ધી માનવામાં આવતી હતી, પરંતુ હવે નવા સંશોધને એ વાત પર ધ્યાન દોર્યું છે કે તેમાં રહેલા કુદરતી તત્વો આપણા શરીરની ઉંમર વધવાની પ્રક્રિયાને થોડી ધીમી કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

સ્ટડીમાં શું જાણવા મળ્યું?
લંડનની કિંગ્સ કોલેજના અભ્યાસમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે કોકો (Cocoa) માં મળી આવતું એક નેચરલ કમ્પાઉન્ડ ઉંમરની સાથે કોષો (Cells) ના સ્વાસ્થ્યને જાળવી રાખવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. જોકે, આનો અર્થ એ નથી કે ડાર્ક ચોકલેટ કોઈ જાદુઈ 'એન્ટી-એજિંગ ફૂડ' છે. પરંતુ આ સંશોધન બતાવે છે કે અમુક વનસ્પતિઓમાં જોવા મળતા કેમિકલ્સ આપણા શરીરને સ્વસ્થ રીતે એજિંગ થવામાં મદદ કરી શકે છે. કિંગ્સ કોલેજ લંડનની એક ટીમ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા આ સંશોધનનું શીર્ષક હતું "ડાર્ક ચોકલેટમાં રહેલું મુખ્ય રસાયણ વૃદ્ધત્વને ધીમું કરી શકે છે." આ અભ્યાસ કોકો અને અનેક છોડમાં જોવા મળતા એપિકેટેચિન નામના ઘટક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જે એક પ્રકારનો ફ્લેવેનોલ છે.

એપિકેટેચિન કેવી રીતે કામ કરે છે?
સંશોધકોએ જોયું કે એપિકેટેચિનની સીધી અસર આપણા શરીરની રક્તવાહિનીઓના અંદરના પડ પર થાય છે. ઉંમર વધવાની સાથે આ પડ નબળું પડવા લાગે છે, જેના કારણે બ્લડ ફ્લો, હાર્ટ હેલ્થ અને એનર્જી લેવલ પર અસર પડે છે.

અભ્યાસમાં એપિકેટેચિનની આ અસરો જોવા મળી:

  • રક્તવાહિનીઓનું રિલેક્સેશન: તેનાથી બ્લડ ફ્લો સુધરે છે.
  • નાઈટ્રિક ઓક્સાઈડ (NO) માં સુધારો: જે ઉંમર સાથે શરીરમાં ઓછું થતું જાય છે.
  • એન્ડોથેલિયલ ફંક્શનમાં સુધારો: જેનાથી રક્તવાહિનીઓ યુવાન અવસ્થાની જેમ કાર્ય કરે છે.
  • વૈજ્ઞાનિકોએ આ પ્રયોગમાં શુદ્ધ એપિકેટેચિનનો ઉપયોગ કર્યો હતો, એટલે કે તેમણે સીધી ચોકલેટ ખવડાવવાને બદલે તેના ચોક્કસ રાસાયણિક ઘટકનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

શું વધુ ડાર્ક ચોકલેટ ખાવી જોઈએ?
અભ્યાસમાં ભલે જાણવા મળ્યું હોય કે તે ઉંમરની ગતિ ધીમી કરે છે, પણ તેનો અર્થ એ નથી કે તેને વધુ પ્રમાણમાં ખાવી જોઈએ. ડાર્ક ચોકલેટમાં એપિકેટેચિન તો છે જ, પણ તેની સાથે ખાંડ, વધુ કેલરી અને સેચ્યુરેટેડ ફેટ પણ હોય છે. તેથી તેને રોજ વધુ માત્રામાં ખાવી યોગ્ય નથી. ફક્ત ચોકલેટ પર નિર્ભર રહેવાને બદલે, પ્લાન્ટ બેઝ્ડ ફૂડને ડાયટનો હિસ્સો બનાવો જેમાં ફ્લેવેનોલ મળી આવે છે.

ફ્લેવેનોલ કઈ ચીજોમાંથી મળે છે

  • બેરીઝ (સ્ટ્રોબેરી, બ્લુબેરી વગેરે)
  • સફરજન
  • ચા
  • દ્રાક્ષ

એપિકેટેચિનના અન્ય ફાયદા
ઉંમર વધવાનું સૌથી મોટું કારણ ખરાબ બ્લડ સર્ક્યુલેશન માનવામાં આવે છે. જ્યારે બ્લડ ફ્લો નબળો પડે છે, ત્યારે તેની અસર મગજ, હૃદય અને ત્વચા પર પડે છે. એવામાં એપિકેટેચિન જેવા ફ્લેવેનોલ શરીરને ઘણી રીતે મદદ કરી શકે છે. જેમાં શરીરમાં સોજો (Inflammation) ઘટાડવામાં, બ્લડ ફ્લો બહેતર બનાવવામાં, ઓક્સિડેટીવ સ્ટ્રેસ ઓછો કરવામાં અને હૃદય અને મેટાબોલિઝમનું સ્વાસ્થ્ય સુધારવામાં.

