ખુશખબર! AIIMSના ડોક્ટરોએ કર્યો કમાલ, હવે સર્જરીની મદદથી જડમૂળમાંથી ખતમ થશે ડાયાબિટીસ

Surgery For Diabetes: આજે ડાયાબિટીસની બીમારી લગભગ દરેક ઘર સુધી પહોંચી ચૂકી છે. આપણા દેશમાં દર 14માંથી એક વ્યક્તિ ડાયાબિટીસનો દર્દી છે. એટલે કે, 140 કરોડની વસ્તીવાળા દેશમાં 10 કરોડથી વધુ ડાયાબિટીસના દર્દીઓ છે. તેવામાં એક ખુશીના સમાચર આવી ગયા છે કે ડાયાબિટીસની સંપૂર્ણ સારવાર આવી ચૂકી છે. ત્યારે કઈ છે એ સચોટ સારવાર? ચાલો જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 14, 2025, 11:32 PM IST

ખુશખબર! AIIMSના ડોક્ટરોએ કર્યો કમાલ, હવે સર્જરીની મદદથી જડમૂળમાંથી ખતમ થશે ડાયાબિટીસ

Surgery For Diabetes: દેશની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત હોસ્પિટલોમાંની એક, દિલ્હી AIIMS  ડોક્ટરોએ દાવો કર્યો છે કે, ડાયાબિટીસને સંપૂર્ણ રીતે ખતમ કરી શકાય છે. એક વિશેષ સર્જરી દ્વારા દર્દી ઇન્સ્યુલિન વિના, દવા વિના ટાઇપ-ટુ ડાયાબિટીસને ગુડ બાય કહી શકે છે. સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે આ સર્જરીના માત્ર 24 કલાક પછી જ દર્દીઓનું સુગર લેવલ નોર્મલ થઈ જાય છે. 

એઈમ્સના ડોકટરો અત્યાર સુધીમાં જાડાપણાથી ગ્રસ્ત 35 ડાયાબિટીક દર્દીઓની સફળ સારવાર કરી ચૂક્યા છે. આ એ લોકો હતા જેમને ઓછામાં ઓછા 10-10 વર્ષથી ડાયાબિટીસ હતી. અને તેમાંથી ઘણા લોકો હવે ઇન્સ્યુલિન કે કોઈ દવા નથી લઈ રહ્યા. AIIMSએ આ સિદ્ધિ કઈ રીતે હાંસલ કરી છે.

ડોક્ટર જણાવે છે કે, પાચન તંત્રના એક ભાગમાં ફેરફાર કરીને, શરીરની તે ક્ષમતા પાછી જાગૃત કરવામાં આવે છે જે સુગરને કુદરતી રીતે નિયંત્રિત કરે છે. આ સર્જરી માત્ર ટાઇપ-2 ડાયાબિટીસ અને તે દર્દીઓ માટે છે જેમનું હિમોગ્લોબિન A1c સ્તર 8થી 12ની વચ્ચે હોય અને જેઓ ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષથી ડાયાબિટીસથી ઝઝૂમી રહ્યા હોય. જેઓનું હિમોગ્લોબિન A1c સ્તર 8થી ઓછું છે, તેમને આ સર્જરી કરાવવાની જરૂર નથી. 

સૌથી મોટી રાહતની વાત એ છે કે, સર્જરીના ત્રણ મહિનામાં દર્દીઓને દવા અને ઇન્સ્યુલિનની જરૂરિયાત સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત થઈ જાય છે. જે દર્દીઓમાં ડાયાબિટીસ ઉપરાંત જાડાપણું પણ સાથે છે, તેમના માટે આ સર્જરી કઈ રીતે ગેમ-ચેન્જર સાબિત થઈ રહી છે.

ટાઇપ-2 ડાયાબિટીસથી છુટકારો
સૌથી પહેલાં એ પણ જાણી લો કે, આ સર્જરી સ્વાદુપિંડ પર નથી કરવામાં આવતી, પરંતુ પેટ અને આંતરડાં પર કરવામાં આવે છે. આ સર્જરીની મદદથી પેટના કદને ઘટાડીને સિલિન્ડરના આકારમાં લાવવામાં આવે છે અને તેને નાના આંતરડાં સાથે જોડવામાં આવે છે. આવું કરવાથી જે પણ ખોરાક ખવાય છે તે ડિયોડેનમને બાયપાસ કરીને સીધો આંતરડાંમાં જાય છે. આ સર્જરીથી GLP-1 જેવા હોર્મોન્સ રિલીઝ થાય છે, જે ઇન્સ્યુલિનને પ્રોત્સાહન આપવાની સાથે જ બ્લડ સુગર, લિપિડ પ્રોફાઇલ, પ્રોટીન્યુરિયા જેવી બાબતોને નોર્મલ રાખવામાં મદદ કરે છે, એટલું જ નહીં તમારી સંપૂર્ણ મેટાબોલિક હેલ્થને પણ સારી રાખે છે. આ જ કારણ છે કે આ સર્જરી ડાયાબિટીસને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. 

એઈમ્સનો આ દાવો આશા પણ જગાવે છે અને સવાલ પણ ઉભો કરે છે. શું ભારત હવે ડાયાબિટીસ-ફ્રી ફ્યુચર તરફ આગળ વધી રહ્યું છે? તો આ જવાબ જાણતા પહેલા તમારે ભારતમાં ડાયાબિટીસના દર્દીઓ સાથે જોડાયેલા આ તથ્યો ચોક્કસપણે જાણવા જોઈએ. 

અલગ અલગ અભ્યાસ મુજબ, દેશમાં 10.1 કરોડ લોકો ડાયાબિટીસથી પ્રભાવિત છે. 26 ટકા ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માત્ર ભારતમાં છે અને 2045 સુધીમાં આ આંકડો 13 કરોડ 4 લાખ સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે. તમને જણાવી દઈએ કે, 90થી 95 ટકા હિસ્સો ટાઇપ-2 ડાયાબિટીસના દર્દીઓનો છે. જ્યારે 9.1થી 9.5 કરોડ લોકો ટાઇપ-2થી પ્રભાવિત છે. જ્યારે 57 ટકા લોકો અજાણતાં ડાયાબિટીસથી ગ્રસ્ત છે. 

ટૂંકમાં આ સર્જરી એવા લોકો માટે ફાયદાકારક છે જે લોકોની ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ નથી થઈ રહી. જે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે દવાઓ અને લાઇફસ્ટાઇલના તમામ પ્રયાસો વ્યર્થ નીવડ્યા છે અને શુગર લેવલ સતત ઊંચું રહે છે, તેમના માટે આ સર્જરી એક મહત્વપૂર્ણ ટર્નિંગ પોઇન્ટ છે.

