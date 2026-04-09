Good vs Bad Cholestrol: ગુડ અને બેડ કોલેસ્ટ્રોલનો ખેલ, શું તમે જાણો છો અસલી જોખમ ક્યાં છે?
Good vs Bad Cholestrol: કોલેસ્ટ્રોલને ગુડ અને બેડમાં વિભાજીત કરવું સરળ છે, પરંતુ અસલી જોખમ તેના ઊંડાણમાં છુપાયેલું છે. આવો જાણીએ જરૂરી જાણકારી.
- આપણું લિવર શરીરની જરૂરિયાત અનુસાર કોલેસ્ટ્રોલ બનાવે છે
- LDL ને હંમેશા હાર્ટની બીમારીઓ માટે જવાબદાર માનવામાં આવે છે
- HDL ને સામાન્ય રીતે ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ કહેવામાં આવે છે
-
-
Good vs Bad Cholestrol: ખાવાના શોખીન લોકોમાં હંમેશા કોલેસ્ટ્રોલની ફરિયાદ જોવા મળે છે, જે તેના અનહેલ્ધી ફૂડ અને અનિયમિત ડાયટનું પરિણામ હોય છે. આ બધા વચ્ચે લોકોએ સરળ નિષ્કર્ષ કાઢ્યો છે, જેમાં કોલેસ્ટ્રોલના બે ભાગ કરી દીધા છે- ગુડ અને બેડ. તેમાં LDL ને બેડ અને HDL ને ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ કહેવામાં આવે છે. પોતાના રિપોર્ટમાં HDL ના નંબર જોઈ લોકો ખુશ થઈ જાય છે, પરંતુ શું આ ધારણા સાચી છે કે તેની પાછળ સત્ય અલગ છે? આવો જાણીએ.
કોલેસ્ટ્રોલ શું છે?
કોલેસ્ટ્રોલ એક વેક્સ જેવો ફેટ હોય છે, જે આપણા શરીરમાં સેલ, વિટામિન D અને હોર્મોન બનાવવામાં મદદ કરે છે. આપણું લિવર શરીરની જરૂરિયાત અનુસાર કોલેસ્ટ્રોલ બનાવે છે, પરંતુ આપણે ખાવા-પીવાની વસ્તુ દ્વારા પણ તેને ઘણી માત્રામાં લઈએ છીએ. આમ તો તે જરૂરી હોય છે, પરંતુ જો તેનું સ્તર વધી જાય છે તો તે ધમનીઓ (આર્ટરી) ની દીવાલોમાં પ્લાક જમા કરે છે, જેનાથી હાર્ટની બીમારી અને સ્ટ્રોકનો ખતરો વધી શકે છે.
શું LDL ખરેખર બેડ કોલેસ્ટ્રોલ છે?
LDL ને હંમેશા હાર્ટની બીમારીઓ માટે જવાબદાર માનવામાં આવે છે, પરંતુ દરેક LDL એક સમાન હોતું નથી, કેટલાક LDL કણ મોટા અને હળવા હોય છે, જ્યારે કેટલાક નાના અને ગાઢ હોય છે. નાના અને ગાઢ કણ ધમનીઓમાં જઈ પ્લાક બનાવવામાં વધુ ભૂમિકા ભજવે છે. એશિયન હોસ્પિટલના ડોક્ટર પ્રમાણે દરેક LDL નુકસાનકારક હોતું નથી, માત્ર LDL નો એક નંબર સંપૂર્ણ ચિત્ર દર્શાવતું નથી. બે લોકોમાં LDL નું સ્તર સમાન હોઈને પણ તેની અસર અલગ-અલગ હોઈ શકે છે.
શું HDL ખરેખર ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ છે?
HDL ને સામાન્ય રીતે ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તે લોહીમાંથી વધારાનું કોલેસ્ટ્રોલ હટાવવામાં મદદ કરે છે, પરંતુ તેનું વધુ હોવું હંમેશા સુરક્ષાની ગેરંટી નથી. ડોક્ટર અનુસાર 'જો HDL નું સ્તર ખુબ વધુ છે તો તે ચિંતાનું કારણ હોઈ શકે છે, ખાસ કરી લાઇફસ્ટાઇલ યોગ્ય ન હોય.' 'એક ડોક્ટરે જણાવ્યા અનુસાર તે બરાબર છે કે HDL શરીરની સુરક્ષા કરે છે અને LDL જોખમો વધારે છે, પરંતુ માત્ર નંબરથી સત્ય જાણવા મળતું નથી. જેમ- 44 HDL વાળા બે લોકોમાં ફર્ક હોઈ શકે છે, જો તેના ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ્સ અલગ હોય, એકમાં 90 અને બીજામાં 210, નંબર તે છે, પરંતુ શરીરની સ્થિતિ પર તેનો પ્રભાવ અલગ હોઈ શકે છે. ' LDL માં પણ આ વાત લાગૂ થાય છે. રિપોર્ટમાં માત્ર નંબર જોવા મળે છે, પરંતુ અસલી તફાવત તેના નાના અને ગાઢ કણોથી પડે છે, જે નસોને નુકસાન પહોંચાડે છે.
કઈ રીતે કોલેસ્ટ્રોલના ખતરાથી બચવું?
કોલેસ્ટ્રોલ તમારી દરરોજની આદતોથી પ્રભાવિત હોય છે. ઓછી ઊંઘ, વધુ તણાવ, સ્મોકિંગ અને અલ્ટ્રા-પ્રોસેસ્ડ ફૂડ તમને કોલેસ્ટ્રોલના ખતરાની નજીક લઈ જાય છે. તેનાથી બચવા માટે નિયમિત એક્સરસાઇઝ કરવી ફાયદાકારક છે. આ સિવાય દરરોજ સંતુલિત ભોજન અને હેલ્ધી ડાયટ લેવું જરૂરી છે અને તણાવ ઘટાડવા માટે યોગ કે મેડિટેશન પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે.
