ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Mental Health Survey: 9 વર્ષ બાદ ફરી શરૂ થયો નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ સર્વે, જાણો શું-શું પૂછવામાં આવશે?

Mental Health Survey: સરકાર દ્વારા 9 વર્ષના લાંબા અંતરાલ બાદ ફરી એકવાર નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ સર્વે કરાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને કોવિડ-19 મહામારી પછી બદલાયેલી સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આ સર્વે કરવામાં આવી રહ્યો છે.

Dec 19, 2025, 10:51 PM IST

Mental Health Survey: 9 વર્ષ બાદ ફરી શરૂ થયો નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ સર્વે, જાણો શું-શું પૂછવામાં આવશે?

Mental Health Survey: એક વ્યક્તિને સ્વસ્થ ત્યારે જ માનવામાં આવે છે, જ્યારે તે મેન્ટલી અને ફિઝિકલી બન્ને રીતે ફિટ હોય. વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા કરવામાં આવેલા અભ્યાસોમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, જો કોઈ વ્યક્તિ મનથી માની લે કે તે બીમાર છે, તો તેનું શરીર તેના મગજના અનુસાર કામ કરવા લાગે છે અને ધીમે-ધીમે તેની તબિયત બગડવા લાગે છે. તેને 'સાયકોલોજિકલ પ્રેશર' કહેવામાં આવે છે, જેની સીધી અસર ફિઝિકલ હેલ્થ પર પણ પડે છે.

આજની જનરેશનમાં મેન્ટર હેલ્થને ખૂબ જ ગંભીરતાથી લેવામાં આવી રહ્યું છે. જો કે, જેટલું વધારે આ જનરેશન આ ટોપિક પર ધ્યાન આપે છે, તેટલી જ તે ખરાબ મેન્ટલ હેલ્થમાંથી પસાર થઈ રહી છે. આ જ કારણસર કેન્દ્ર સરકારે આ મોટો નિર્ણય લીધો છે. 9 વર્ષ બાદ કેન્દ્ર સરકારે ફરીથી મેન્ટલ હેલ્થ સર્વે કરવા જઈ રહી છે.

ક્યારે થયો હતો પહેલો સર્વે?
ભારતમાં પહેલો મેન્ટલ હેલ્થ સર્વે 2015-16 દરમિયાન કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે આ સર્વે માત્ર 12 રાજ્યોમાં જ કરવામાં આવ્યો હતો. 2015-16માં NMHS (નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ સર્વે) દ્વારા આ સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો અને ખૂબ જ ગંભીરતાથી આ મુદ્દા લીધી હતા. અગાઉના સર્વેમાં ભારતના 10.6% લોકો માનસિક રીતે બીમાર હતા. જેમાં શહેરી વિસ્તારોમાં લગભગ 13.5% અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં લગભગ 6.9% લોકોમાં મેન્ટલી બીમાર હતા.

આ વખતે કોણ કરશે સર્વે?
બેંગલુરુ સ્થિત NIMHANS (નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ એન્ડ ન્યુરો સાયન્સ) આ સર્વે કરશે. આ સર્વેમાં તમામ વયજૂથના લોકોને આવરી લેવામાં આવશે. આ ઉપરાંત આ સર્વે ઘણા રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં પણ કરવામાં આવશે. 13 વર્ષથી લઈને તમામ ગ્રુપના લોકોને આ સર્વેમાં સામેલ છે. જેમાં બાળકો, વૃદ્ધો, આદિવાસીઓ અને પછાત વર્ગના લોકોની મેન્ટલી હેલ્થની તપાસ કરવામાં આવશે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કરાવવામાં આવી રહેલા આ સર્વેમાં અભ્યાસ કરવામાં આવશે કે, કેવી રીતે એક આબોહવા પરિવર્તનથી થતી આપત્તિઓ, વિસ્થાપન અને રોજિંદા જીવનમાં વિવિધ પ્રકારની આપત્તિઓનું કારણ તેમના મગજ પર અસર કરે છે.

સર્વેમાં કેવા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે?

  • સૌથી પહેલા બેઝિક જાણકારી લેવામાં આવશે, જેમાં ઉંમરસ જાતિ, ગામ અને પરિવારની આવક સંબંધિત પ્રશ્નો પુછવામાં આવશે.
  • બીજા તબક્કામાં માનસિક બીમારીઓ જેમ કે ડિપ્રેશન, આત્મહત્યાના વિચારો, બાયપોલર ડિસઓર્ડર વગેરેના સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત લક્ષણો જાણવા માટે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે.
  • તમને પૂછવામાં આવશે કે, શું તમે વારંવાર ઉદાસી અને નિરાશા અનુભવો છો? શું તમને ઊંઘ નથી આવતી, કોઈ કારણ વગર ડર લાગે છે, આત્મહત્યા કરવાનું મન કરે છે, નશો વધારે કરો છે. જેવા પ્રશ્નો પુછવામાં આવશે.
  • જો તમારો ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવે છે, તો તમને આ બીમારીને કારણે તમારા ઘર, પરિવાર, આર્થિક જિંદગી, એકલતા, પરિવારના અન્ય સભ્યો બીમાર હોવા પર કેવું વર્તન, માનસિક નબળાઈ વગેરે વિશે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે.

