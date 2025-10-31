સફેદ વાળ આવે તો ખુશ થઈ જજો, જાપાનના રિસર્ચમાં કેન્સર અને સફેદ વાળ વિશે થયો નવો ખુલાસો
Grey Hair and Cancer : જાપાનની ટોકિયો યુનિવર્સિટીમાં હાથ ધરાયેલા તાજેતરના સંશોધનમાં જાણવા મળ્યું છે કે વાળ સફેદ થવા એ આપણા શરીરની કુદરતી સંરક્ષણ પ્રણાલીનો એક ભાગ હોઈ શકે છે, જે કેન્સર જેવા ગંભીર રોગોને રોકવામાં ભૂમિકા ભજવી શકે છે
Health Alert : વાળ સફેદ થવાને ઘણીવાર વૃદ્ધત્વની નિશાની માનવામાં આવે છે. જોકે, જાપાનમાં થયેલા એક તાજેતરના અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે વાળ સફેદ થવા એ કેન્સર સામે શરીરના કુદરતી સંરક્ષણની નિશાની હોઈ શકે છે.
કાળા વાળને ઘણીવાર સારા સ્વાસ્થ્યની નિશાની માનવામાં આવે છે, જ્યારે વાળ સફેદ થવાને સામાન્ય રીતે વૃદ્ધત્વની નિશાની માનવામાં આવે છે. જોકે, તાજેતરના એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે વાળ સફેદ થવા એ કેન્સર સામે શરીરના કુદરતી સંરક્ષણની નિશાની હોઈ શકે છે. જાપાનની ટોકિયો મેડિકલ એન્ડ ડેન્ટલ યુનિવર્સિટીમાં હાથ ધરાયેલા સંશોધને વૈજ્ઞાનિકોને આ અંગે વિચાર કરવા માટે પ્રેરિત કર્યા છે. ચાલો વિગતવાર સમજીએ કે આ સંશોધનમાં શું બહાર આવ્યું છે.
સંશોધન શું કહે છે?
ડૉ. એમી કે. નિશિમુરાના નેતૃત્વમાં અને નેચર સેલ બાયોલોજીમાં પ્રકાશિત સંશોધન દર્શાવે છે કે વાળના રંગદ્રવ્ય સ્ટેમ સેલ્સ (મેલાનોસાઇટ સ્ટેમ સેલ્સ) જ્યારે તેમના ડીએનએને નુકસાન થાય છે ત્યારે બે નિર્ણયો લે છે. પ્રથમ, તેઓ આત્મહત્યા કરે છે, જેના કારણે વાળ ભૂરા થઈ જાય છે, અને બીજું, તેઓ પોતાને બચાવવા માટે ગાંઠો તરફ વળે છે.
આ મેલાનોસાઇટ સ્ટેમ કોષો, જે આપણા વાળ અને ત્વચાને રંગ આપે છે, વાળના ફોલિકલ્સના પાયામાં રહે છે. સંશોધકોએ આ કોષો પર રસાયણો અને યુવી પ્રકાશની અસરોનું પણ અવલોકન કર્યું, જે ડીએનએને નુકસાન પહોંચાડે છે, જેના કારણે વાળને નુકસાન થાય છે.
સંશોધન કેવી રીતે હાથ ધરવામાં આવ્યું?
જ્યારે આ કોષોના ડીએનએને નુકસાન થયું, ત્યારે તેઓએ પોતાનું પ્રજનન બંધ કરી દીધું અને મૃત્યુ પામ્યા. આ જ પ્રક્રિયા વાળ ભૂરા થવાનું કારણ બને છે. આનાથી વૈજ્ઞાનિકો એવા નિષ્કર્ષ પર આવ્યા કે આ પ્રક્રિયા p53-p21 ટ્યુમર સપ્રેસર પાથવે સાથે જોડાયેલી છે, જે શરીરમાં એક સિસ્ટમ છે જે કેન્સર જેવા રોગો સામે રક્ષણ આપે છે.
જોકે, જ્યારે સંશોધકોએ આ કોષોની આસપાસની પરિસ્થિતિઓ બદલી, ત્યારે પરિણામો ઉલટા પડ્યા. કેન્સર પેદા કરતા એજન્ટો અથવા યુવીબી પ્રકાશના સંપર્કમાં આવતા કોષો, મૃત્યુ પામવાને બદલે, પોતાને ક્લોન કરવાનું શરૂ કર્યું. આ ક્લોનિંગ પ્રક્રિયા પાછળથી મેલાનોમા તરફ દોરી શકે છે, જે ત્વચા કેન્સરનો એક પ્રકાર છે.
ડૉ. નિશિમુરાએ કહ્યું, "અમારા તારણો સૂચવે છે કે એક જ પ્રકારના સ્ટેમ સેલ બે વિરુદ્ધ દિશામાં જઈ શકે છે, કાં તો મૃત્યુ પામે છે અથવા અનિયંત્રિત રીતે વધી શકે છે."
અભ્યાસમાં શું બહાર આવ્યું?
આ સંશોધનથી અમને એ વિચારવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા છે કે વાળ સફેદ થવા અને કેન્સર જેવા રોગો એકબીજાથી સંપૂર્ણપણે અલગ નથી. તેના બદલે, આ એક જ સ્ટેમ સેલ તણાવ પ્રતિભાવના જુદા જુદા પરિણામો છે. જો કે, સંશોધન એવું સૂચવતું નથી કે વાળ સફેદ થવાથી કેન્સર અટકાવે છે. તેના બદલે, સંશોધન સૂચવે છે કે જ્યારે કોષોને નુકસાન થાય છે, ત્યારે તેઓ કેન્સરગ્રસ્ત થવાને બદલે સ્વ-વિનાશ પામે છે.
