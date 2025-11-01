Gudmar: ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે રામબાણ છે આ જડીબુટ્ટી, આ રીતે સવારે લેવાથી બ્લડ શુગર રહે છે કંટ્રોલમાં
Gudmar Health Benefits: ડાયાબિટીસમાં વ્યક્તિ ઘણીવાર હાઈ બ્લડ શુગર લેવલના કારણે પરેશાન રહે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ડાયાબિટીસ માટે ગુડમાર ફાયદાકારક હોય છે ? ન જાણતા હોય તો જાણી લો કે ગુડમારનું સેવન કરવાથી શું લાભ થાય.
Gudmar Health Benefits: ગુડમાર એક એવી ઔષધી છે જે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે વરદાન સમાન છે. આયુર્વેદમાં ગુડમારને મધુનાશિની કહેવાય છે. ગુડમાર એક જાળીદાર વેલ હોય છે જે ભારત, આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં જોવા મળે છે. આયુર્વેદ અનુસાર ગુડમાર કફ અને વાત દોષને શાંત કરનાર ઔષધી છે. ગુડમારનો સ્વાદ કડવો અને તીખો હોય છે. આ ઔષધી ડાયાબિટીસ માટે પણ લાભકારી છે.
ગુડમાર ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરનાર ઔષધી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કારણ કે ગુડમાર લોહીમાં સુગર ઘટાડે છે અને ઇન્સ્યુલિન સ્ત્રાવ વધારે છે. તે પાચન દરમિયાન કાર્બોહાઈડ્રેટનું અવશોષણ ઓછું કરે છે. તે ટાઈપ વન અને ટાઈપ ટુ બંને પ્રકારના ડાયાબિટીસમાં ફાયદો કરે છે. ગુડમારથી ગળ્યું ખાવાની ક્રેવિંગ પણ ઓછી થઈ જાય છે.
ગુડમારના ફાયદા
વજન ઘટાડવામાં આ ઔષધી ઉપયોગી છે કારણ કે તે મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરે છે. આ ઔષધી ફેટ બાળવામાં મદદ કરે છે અને ભૂખને કંટ્રોલ કરે છે. શ્વસન સંબંધિત સમસ્યા જેમ કે અસ્થમા કે દમમાં તે શ્વાસનળી સાફ કરે છે જેના કારણે શ્વાસ લેવામાં સરળતા રહે છે. ગુડમાર મુત્ર ઉત્પાદન વધારીને પથરીમાં પણ રાહત કરે છે.
આ ઉપરાંત તે લીવર માટે પણ ફાયદાકારક છે. આયુર્વેદ અનુસાર ગુડમાર કમળા જેવી સ્થિતિમાં લાભકારી સાબિત થાય છે. તેનાથી ત્વચા પર સોજો, ફોડલા અને બળતરાની તકલીફ ઓછી થાય છે. ગુડમાર કોઈ પણ ઈજા થઈ હોય તો તેને ઝડપથી મટાડવામાં મદદ કરે છે. ગુડમાર હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદાકારક છે કારણ કે તે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ ને ઘટાડે છે અને ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ ને વધારે છે. ગુડમારનો ઉપયોગ તાવ જેવી સમસ્યામાં પણ કરી શકાય છે.
ગુડમારનું સેવન કરવાની રીત
ઘરેલુ નુસખામાં તમે ગુડમારના સૂકા પાનનો પાવડર ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. જો ગુડમારના તાજા પાન મળતા હોય તો તેનો રસ ઉપયોગમાં લેવો. જો તમે સૂકા પાનનો પાવડર ઉપયોગમાં લો છો તો રોજ પાંચ થી છ ગ્રામની માત્રામાં લઈ શકાય છે. જો તાજા પણ નો રસ લેવો હોય તો 25 થી 30 મિલી રસ સવારે ખાલી પેટ લઈ શકો છો. તેનાથી ગળ્યું ખાવાની ઈચ્છા ઓછી થશે. ગુડમારના તાજા પાનને ચાવીને ખાવા પણ ફાયદાકારક છે. ગુડમારના પાન ડાયાબિટીસ અને સ્થૂળતા બંનેમાં ફાયદો કરે છે.
