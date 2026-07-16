/સાવધાન! પેઢાના કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણો કયા છે? ભૂલથી પણ નજરઅંદાજ ન કરતા આ સંકેતો!

Oral Cancer Symptoms: પેઢાનું કેન્સર એક પ્રકારનું ઓરલ કેન્સર છે, જેને ગંભીર માનવામાં આવે છે. શરૂઆતમાં તેના લક્ષણ સામાન્ય લાગે છે, જેને મોટા ભાગના લોકો પેટમાં ગડબડ સમજી નજરઅંદાજ કરે છે. પરંતુ શરીરમાં જોવા મળતા આ ફેરફાર દર વખતે ગંભીર ન હોય, તેવું ન હોઈ શકે. ઘણીવાર આ ગંભીર બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે. ઘણા એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે પેઢાની સમસ્યા કેન્સર જેવી બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે. આવો તમને પેઢાના કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણો વિશે જણાવીએ.
પેઢાના કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણ | Oral Cancer Symptoms
પેઢામાં ઘાવ ઠીક ન થવોઃ જો પેઢામાં બનેલો ઘાવ, કે ચાંદા કે કટ બે સપ્તાહ સુધી ઠીક ન થાય તો તેને સામાન્ય માની નજરઅંદાજ ન કરો.
પેઢામાં સતત સોજાઃ જો કોઈ કારણ વગર પેઢામાં સતત સોજા રહે છે કે તે સમયની સાથે વધે છે તો તેની તપાસ કરાવવી જરૂરી છે.
પેઢામાં વારંવાર લોહી નીકળવુંઃ બ્રશ કરવા સમયે પેઢામાં લોહી નીકળવું પણ બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે. પરંતુ વારંવાર કે કોઈ સમસ્યા વગર લોહી નીકળે તો તે ગંભીર સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે.
લાલ કે સફેદ ધબ્બા જોવા મળવાઃ પેઢા પર લાલ, સફેદ કે મિશ્રિત રંગના ધબ્બા જોવા મળતા ઓરલ કેન્સરના શરૂઆતી સંકેતો હોઈ શકે છે.
પેઢામાં દુખાવો કે બળતરાઃ સતત દુખાવો, બળતરા જે દવા બાદ પણ ઠીક ન થાય તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો.
પેઢાના કેન્સરથી કઈ રીતે બચી શકાય?
ડિસ્ક્લેમરઃ આ સમાચાર સામાન્ય જાણકારી માટે લખવામાં આવ્યા છે. વધુ જાણકારી માટે સંબંધિત ડોક્ટરની સલાહ લો. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.