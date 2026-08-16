Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /ભારેમાં ભારે ખોરાક પણ પચી જશે, બસ જમ્યા પછી પી લેવું આ વસ્તુ પલાળેલું પાણી, ગટ હેલ્થ પણ સારી રહેશે

ભારેમાં ભારે ખોરાક પણ પચી જશે, બસ જમ્યા પછી પી લેવું આ વસ્તુ પલાળેલું પાણી, ગટ હેલ્થ પણ સારી રહેશે

Saunf Ajwain Water: જમ્યા પછી ખોરાકનું પાચન બરાબર ન થતું હોય તો એકવાર આ ઘરેલુ નુસખો ટ્રાય કરી જુઓ. જમ્યા પછી સાદું પાણી પીવાને બદલે આ 2 વસ્તુ પલાળેલું પાણી પીવું. આ પાણી પીવાથી પાચન સંબંધિત સમસ્યાથી રાહત મળી શકે છે અને ગટ હેલ્થ પણ સારી રહે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 16, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:59 PM IST
ભારેમાં ભારે ખોરાક પણ પચી જશે, બસ જમ્યા પછી પી લેવું આ વસ્તુ પલાળેલું પાણી, ગટ હેલ્થ પણ સારી રહેશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બાંગ્લાદેશની જીતથી ભારતીય ટીમને આંચકો, WTC પોઇન્ટ્સ ટેબલમાં 5મા સ્થાને ફેંકાઈ
2
3
4
5