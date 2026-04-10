ગર્ભ ધારણ કરવા માંગતી આજની મહિલાઓ માટે મહત્વની સલાહ : વજન વધારે હશે તો નડશે આ સમસ્યા
Obesity And Pregnancy Complications : જો તમારું વજન વધારે છે, અને તમે ગર્ભવતી બનવા માંગો છો તેની સાથે આવતી સમસ્યાઓ પણ જાણી લો. અમદાવાદના જાણીતા ગાયનેક તબીબ ડો.જિગ્નેશ શાહ સ્થૂળતાને કારણે ગર્ભાવસ્થા ધારણ કરવામાં કઈ કઈ અડચણો આવશે તે જણાવી રહ્યાં છે, સાથે જ સમસ્યાથી કેવી રીતે બચી શકાય તેનું સમાધાન પણ જણાવ્યું.
- જો કોઈ મહિલાનું વજન વધારે છે અને તે ગર્ભવતી થવા માંગે છે તો તેણે આવનારા ખતરાથી સાવધાન રહેવું જોઈએ
- અમદાવાદના જાણીતા ગાયનેકોલોજિસ્ટે આવી મહિલાઓને કેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડશે તેની માહિતી આપી
Health Update સપના શર્મા/અમદાવાદ : બદલાતી જતી લાઈફ સ્ટાઇલ અને ખોરાકના કારણે મોટાપા (ઓબેસિટી)ની સમસ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. જેની સીધી અસર મહિલાઓની પ્રેગ્નન્સી ઉપર થઇ રહી છે. સગર્ભા મહિલાઓ, જેમનું વજન ખુબ વધારે છે, અથવા તો એવી મહિલાઓ કે જે સંતાન માટે પ્લાન કરી રહી છે તેમની માટે ચેતવણી સમાન બાબત સામે આવી છે.
પ્રેગ્નન્સી રહી જાય તો મિસકેરેજ અને પ્રીમેચ્યોર ડિલિવરીના કિસ્સા વધ્યા
સ્થૂળતા (ઓબેસિટી) ધરાવતી મહિલાઓને પ્રેગન્સી રાખવામાં ઘણી મુશ્કેલી થાય છે. મોટાપાને કારણે શરીરમાં ઈન્સ્યુલીન વધુ માત્રામાં બને છે. જેના કારણે મહિલાઓમાં બીજ બનતા નથી અથવા તો ઓછા બને છે. જો પ્રેગ્નન્સી રહી જાય તો મિસકેરેજ અને પ્રીમેચ્યોર ડિલિવરીના કિસ્સાઓ બની રહ્યા છે. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશને આવી પ્રેગ્નન્સીને હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સીના ક્રાઇટેરિયામાં મૂકી છે. ખુબ સારસંભાળ બાદ જ આવા કિસ્સાઓમાં બાળકોના જન્મ થઇ રહ્યા છે.
મહિલાઓમાં ઓબેસિટીની સમસ્યા પુરુષો કરતા વધુ
આ વિશે વધુ માહિતી આપતા અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિયેશનના પ્રમુખ ડૉ. જિગ્નેશ શાહ કહે છે કે, મહિલાઓમાં વધતી જતી ઓબેસિટીના આંકડા ગુજરાતમાં ખૂબ ચોંકાવનારા છે. ગુજરાત આરોગ્ય વિભાગના આંકડા મુજબ રાજ્યમાં 22.6% મહિલાઓ ઓબેસિટીથી ગ્રસ્ત છે. જ્યારે પુરુષોમાં તેનું પ્રમાણ 19.9 % છે. આમ રાજ્યની મહિલાઓમાં ઓબેસિટીની સમસ્યા પુરુષો કરતા વધુ છે. જેની માઠી અસર પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન વધે છે. આ સમયે મહિલાઓ ડાયાબિટીસ, બ્લડપ્રેસર, સીઝેરિયન અને લેબર પેઈન દરમિયાન મુશ્કેલીઓ વધે છે.
આ સમસ્યાને કેવી રીતે દૂર કરી શકાય
ડૉ જીગ્નેશ શાહ 33 વર્ષથી ગાયનેકની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. તેમણે ZEE 24 કલાકને જણાવ્યું કે ઓબેસીટીનો એક માત્ર ઉપચાર નિયમિત કસરત અને સંતુલિત આહાર છે. જેમણે વજન ઘટાડવું છે તેમણે દિવસમાં 100 ગ્રામથી વધુ કાર્બોહાઈડ્રેટ ધરાવતો આહાર ન લેવો જોઈએ. સામાન્ય વજન ધરાવતા લોકોએ ભોજનમાં 40 ટકાથી વધુ કાર્બોહાઈડ્રેટનો ઉપયોગ કરવો ના જોઈએ. આ સાથે રોજ 80 ગ્રામ જેટલું પ્રોટીન લેવું જોઈએ.
