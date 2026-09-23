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Elaichi: જમ્યા પછી એક એલચી ખાવાની આદત આરોગ્ય માટે બની શકે છે ગેમચેન્જર, આ 4 ફાયદા તો બીજા દિવસથી જ દેખાવા લાગશે

Elaichi Benefits: જમ્યા પછી એલચી ખાવાની આદત હેલ્થ માટે ગેમ ચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે. એલચી ખાવાથી આમ તો ઘણા ફાયદા થાય છે પણ 4 ફાયદા એવા છે જે તુરંત જોવા મળી શકે છે. ચાલો આજે તમને એલચીના કમાલના ફાયદા વિશે જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 23, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:41 AM IST
Elaichi: જમ્યા પછી એક એલચી ખાવાની આદત આરોગ્ય માટે બની શકે છે ગેમચેન્જર, આ 4 ફાયદા તો બીજા દિવસથી જ દેખાવા લાગશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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