/Healthy Water: સવારે ખાલી પેટ સૂંઠ-હળદરનું પાણી પીવાનું શરુ કરો, ગણતરીના દિવસોમાં આ 4 સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા દુર થઈ જશે

Turmeric-Dry Ginger Water: હેલ્થ પ્રત્યે જાગૃત લોકો દિવસની શરુઆત અલગ અલગ વસ્તુ પીને કરતાં હોય છે. આજે તમને સવારે ખાલી પેટ પી શકાય તેવા પીણા વિશે જણાવીએ. આ પીણું ખાલી પેટ પીવાથી શરીરની 4 સમસ્યા દવા વિના દુર થઈ જાય છે.
Turmeric-Dry Ginger Water: લોકો પોતાના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃત થવા લાગ્યા છે જેના કારણે સવારે દિવસની શરૂઆત ઘણા લોકો ચા કે કોફી પીવાને બદલે હેલ્ધી વસ્તુ પીને કરતા હોય છે. સવારે ખાલી પેટ પી શકાય તેવી અલગ અલગ વસ્તુઓમાંથી એક હળદર અને સૂંઠનું પાણી પણ છે. દિવસની શરૂઆતમાં ખાલી પેટ જો તમે હળદર અને સૂંઠનું એક ગ્લાસ પાણી પી લેશો તો તે શરીર માટે ઔષધી જેવું કામ કરશે. જો તમે ન જાણતા હોય તો તમને જણાવી દઈએ કે હળદર અને સૂંઠનું પાણી સાધારણ દેખાશે પણ તે ગુણોનું પાવર હાઉસ છે.
સૂંઠ અને હળદરમાં રહેલા પોષક તત્વો શરીર માટે ઔષધી સાબિત થાય છે. સૂંઠ અને હળદરનું પાણી પીવાની શરૂઆત કરશો એટલે ગણતરીના દિવસોમાં જ શરીરમાંથી આ 4 સમસ્યાઓ દૂર થતી જણાશે. આ 4 સમસ્યાઓ એવી છે જેનાથી મોટાભાગના લોકો પરેશાન હોય છે. આ સમસ્યાઓનો ઈલાજ દવા વિના કરવો હોય તો હળદર અને સૂંઠનું પાણી સવારે પી શકો છો.
હળદર અને સૂંઠનું પાણી પીવાથી થતા ફાયદા
ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ થશે
વાતાવરણમાં સતત થતા ફેરફારના કારણે તાવ, શરદી, ઉધરસ જેવી સમસ્યાઓ થઈ જતી હોય છે. વારંવાર શરદી ઉધરસ થવાનું કારણ શરીરની નબળી રોગપ્રતિકારક શક્તિ હોય છે. શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવી હોય તો સવારે ખાલી પેટ હળદર અને સૂંઠનું ડિટોક્સ ડ્રિન્ક બનાવીને પીવા લાગો. સૂંઠ અને હળદરના પાણીમાં એન્ટિઓક્સિડન્ટ અને એન્ટી બેક્ટેરિયલ ગુણ હોય છે જે રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા વધારવામાં મદદ કરે છે.
પાચન સુધરશે
આયુર્વેદમાં કહેવાય છે કે પેટ બગડે તેની તબિયત બગડે. મોટાભાગના રોગનું મૂળ પેટ હોય છે. આપણું પાચનતંત્ર બરાબર કામ કરતું ન હોય તો અલગ અલગ પ્રકારની પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓ રહે છે. જેના કારણે શરીરમાં અલગ અલગ રોગ વધે છે. પાચન તંત્ર ને ઠીક કરવાનું કામ હળદર અને સૂંઠનું પાણી કરી શકે છે. જે લોકોને ગેસ, બ્લોટીંગ, અપચો જેવી સમસ્યાઓ થતી હોય તેઓ સવારે હળદર અને સૂંઠનું પાણી પી શકે છે. સવારે હળદર અને સૂંઠનું પાણી પીવાથી પાચનતંત્રની નબળાઈઓ દૂર થાય છે અને ખોરાકનું પાચન સારી રીતે થવા લાગે છે.
વજન ઘટાડવામાં મદદરૂપ
જો તમારું વજન વધારે છે અને તમે ઘણા સમયથી વજન ઓછું કરવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો તો હળદર અને સૂંઠના પાણીને ડાયટમાં એડ કરી લો. સવારે ખાલી પેટ હળદર અને સૂંઠનું પાણી પીવાથી મેટાબોલિક રેટ વધી જાય છે અને શરીરમાં જામેલી જિદ્દી ચરબી ઓગાળવામાં મદદ મળે છે. હળદર અને સૂંઠનું પાણી રક્ત શુદ્ધ કરે છે અને શરીરમાંથી ટોક્સિન બહાર કાઢવામાં મદદરૂપ થાય છે.
સાંધાના દુખાવાથી રાહત
હળદર અને સૂંઠ બંને એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણથી ભરપૂર હોય છે. સવારે હળદર અને સૂંઠનું પાણી પીવાથી હાથ પગના સાંધામાં રહેતો સોજો અને દુખાવો ધીરે ધીરે ઓછો થવા લાગે છે. જે લોકોને સાંધામાં દુખાવા કે સોજાની સમસ્યા હોય તેમના માટે આ પાણી વરદાન સાબિત થઈ શકે છે.
ઉપર જણાવ્યા અનુસારના ફાયદા મેળવવા માટે હળદર અને સૂંઠનું પાણી આ રીતે બનાવવું. રાત્રે એક ગ્લાસ પાણીમાં ચપટી હળદર અને ચપટી સૂંઠ પાવડર મિક્સ કરી દો. ગ્લાસને ઢાંકીને રાખી દો અને સવારે આ પાણીને થોડું ગરમ કરી હૂંફાળું હોય ત્યારે પી જવું. જો તમે ઈચ્છો તો આ પાણીમાં લીંબુ અથવા મધ ઉમેરીને ચાની જેમ પણ પી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)