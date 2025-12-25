Prev
Kidney ને ડેમેજ કરે છે આ ફૂડ, કિડની સડવાનું શરુ થઈ જાય તે પહેલા ડાયટમાંથી દુર કરી દેજો

Food That Causes Kidney Damage: કિડની શરીરનું સૌથી જરૂરી અંગ છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ખાવા પીવાની કેટલીક વસ્તુઓ જ કિડનીને ડેમેજ કરી નાખે છે ? જો તમે નથી જાણતા તો આજે તમને જણાવીએ કે કઈ કઈ વસ્તુઓ એવી છે જેને નિયમિત ખાવાથી કિડની ખરાબ થાય છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 25, 2025, 05:41 PM IST

Food That Causes Kidney Damage: કિડની આપણા શરીરનું સૌથી જરૂરી અંગ હોય છે. સ્વસ્થ શરીર માટે કિડની સ્વસ્થ અને હેલ્ધી હોય તે જરૂરી છે. આજના સમયમાં લોકો હેલ્ધી ફૂડ કરતાં અનહેલ્ધી ફૂડ વધારે અથવા તો નિયમિત રીતે ખાતા હોય છે. આવી વસ્તુઓ સ્વાદિષ્ટ તો લાગે છે પરંતુ તે કિડની પર ખરાબ અસર કરે છે. આજે તમને એવા ફૂડ વિશે જણાવીએ જે કિડની પર ખરાબ અસર કરે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર આ ફૂડને નિયમિત રીતે વધારે માત્રામાં લેવામાં આવે તો કિડની ખરાબ પણ થઈ શકે છે. 

વધારે મીઠું 

મીઠા વિના ભોજનનો સ્વાદ આવતો નથી. ભોજન માટે મીઠું જરૂરી છે પરંતુ મીઠું હંમેશા મર્યાદિત માત્રામાં જ લેવું જોઈએ. વધારે પડતું મીઠું ખાવું હેલ્થ માટે હાનિકારક છે. મીઠું ખાવાથી કિડની પર સૌથી વધારે અસર થાય છે. જ્યારે શરીરમાં સોડિયમનું ઇન્ટેક વધી જાય છે તો હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા થાય છે. તેનાથી કિડની પર વધારે અસર પડે છે. વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન અનુસાર એક વ્યક્તિએ રોજ પાંચ ગ્રામ જેટલું મીઠું જ લેવું જોઈએ. 

પ્રોસેસ્ડ ફૂડ 

પ્રોસેસ્ડ ફૂડ એટલે પેકેટમાં મળતી રેડીમેટ વસ્તુઓ. વધારે માત્રામાં પ્રોસેસ્ડ ફૂડ ખાવાથી કિડની સંબંધિત સમસ્યાઓ વધવા લાગે છે. પ્રોસેસ્ડ ફૂડમાં આર્ટિફિશિયલ સુગર, રિફાઇન્ડ કાર્બોહાઇડ્રેટ, અનહેલ્ધી ફેટ અને સોડિયમ હોય છે જે કિડનીને નુકસાન કરે છે. પ્રોસેસ્ડ ફૂડ ને બદલે આહારમાં ફળ અને શાકભાજીનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. 

ઓછું પાણી પીવું 

ઓછું પાણી પીવાના કારણે પણ કિડની ડેમેજ થઈ શકે છે, જ્યારે શરીરમાં પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી ન જાય તો કિડનીને અસર થાય છે પાણી ઓછું પીવાથી કિડની ખરાબ થવા લાગે છે. કારણ કે કિડની પાણીના અભાવના કારણે શરીરમાંથી ગંદકી બહાર કાઢી શકતી નથી જો પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવામાં આવે તો કિડની સરળતાથી ગંદકી બહાર કાઢે છે. 

મીટ ખાવું 

પ્રોટીનનો સૌથી સારો સોર્સ મીટ હોય છે તેનાથી મસલ્સ ડેવલપ થાય છે પરંતુ લાંબા સમય સુધી મીટનું સેવન કરવું કિડની હેલ્થ માટે હાનિકારક છે. ખાસ કરીને રેડ મીટ વધારે માત્રામાં લેવાથી કિડનીના રોગ થવાનું રિસ્ક પણ વધી જાય છે. 

તળેલી વસ્તુઓ 

ડીપ ફ્રાઈડ ફૂડ સ્વાદમાં સારા લાગે છે. પરંતુ લાંબા સમય સુધી અથવા તો નિયમિત રીતે તળેલી વસ્તુઓ ખાવી કિડનીની સમસ્યા વધારી શકે છે. તળેલી વસ્તુઓમાં ટ્રાન્સફેટ વધારે હોય છે. તેલવાળી વસ્તુના કારણે વજન વધવું, શરીરમાં સોજા, બ્લડ પ્રેશર જેવી સમસ્યાઓ પણ વધવા લાગે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Krupa Shah

