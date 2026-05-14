/Elephantiasis: હાથીપગાના શરુઆતી લક્ષણો વિશે જાણો, શરીરમાં પગ સિવાય આ અંગો પર પણ સોજો વધે તો ઈગ્નોર ન કરતાં

Elephantiasis Causes and Early Signs: મચ્છરના કરડવાથી ફક્ત ડેન્ગ્યુ, મલેરિયા જ થાય એવું નથી. મચ્છરના કરડવાથી હાથીપગા જેવો ગંભીર રોગ પણ થઈ શકે છે. આ બીમારી ધીરેધીરે વધે છે તેથી શરીરમાં પગ સિવાય આ અંગો પર સોજો દેખાય તો તેને ઈગ્નોર કરવાની ભુલ ન કરવી જોઈએ.
Elephantiasis Causes and Early Signs: હાથીપગાની બીમારી ગંભીર હોય છે. આ બીમારીમાં પગ હાથી પગ જેવા મોટા થવા લાગે છે. ધીરે ધીરે તકલીફ એટલી વધી જાય છે કે વ્યક્તિનું હલનચલન પણ મુશ્કેલ થઈ જાય. હાથીપગાને મેડિકલ ભાષામાં ફાઈલેરીયા પણ કહેવામાં આવે છે. આ એક ગંભીર બીમારી છે જેની ઓળખ શરૂઆતમાં થઈ જાય તે જરૂરી છે. પરંતુ મોટાભાગના લોકો પગમાં કે શરીરના અન્ય અંગમાં રહેતા સોજા ને સામાન્ય સમજીને ઇગ્નોર કરી દે છે. જેના કારણે હાથીપગો વધી જાય છે અને સ્ટેજ ગંભીર થઈ જાય છે. હાથીપગામાં દર્દીને શરૂઆતમાં સારવાર મળે તે જરૂરી હોય છે.
હાથીપગો થવાનું કારણ
હાથીપગામાં વ્યક્તિના પગ જાડા થવા લાગે છે અને ધીરે ધીરે તકલીફ એટલી વધી જાય છે કે વ્યક્તિ પથારી વશ થઈ જાય. અતિ ગંભીર ગણાતી આ બીમારી મચ્છરના કરડવાથી થાય છે. સંક્રમિત મચ્છર જ્યારે વ્યક્તિને કરડી જાય છે તો તેના શરીરમાં સોજા આવવાની શરૂઆત થઈ છે. ફાઈલેરીયાથી સંક્રમિત મચ્છર દ્વારા શરીરમાં પણ ફાઈલેરીયા પ્રવેશી જાય છે અને તે પગ અને શરીરમાં સોજા વધારવાનું કામ કરે છે..
હાથીપગો થયાના લક્ષણ
- સંક્રમિત મચ્છર કરડ્યા પછી જો કોઈ વ્યક્તિને હાથીપગો થાય તો શરૂઆતમાં એક કે બંને પગમાં સતત સોજો રહે છે. આ સોજો ધીરે ધીરે વધવા લાગે છે. સામાન્ય બીમારીમાં સોજો હોય તેના કરતાં આ સોજો અલગ દેખાય છે.
- હાથીપગામાં ઘણી વખત પગની સાથે હાથ પણ પ્રભાવિત થાય છે. ઘણા લોકોના હાથ પણ સોજેલા રહેતા હોય છે અને હાથમાં દુખાવો થાય છે. હાથીપગો થયો હોય તો સ્કિન કડક થવા લાગે છે અને ખેંચાવા લાગે છે.
- હાથીપગામાં પુરુષોના અંડકોષ આસપાસ પણ સોજો રહેવા લાગે છે. જો પગના સોજાની સાથે આ અંગ પર પણ સોજો વધતો હોય તો તેને બિલકુલ ઇગ્નોર ન કરો.
- હાથીપગામાં મહિલાના સ્તન પણ સોજી જાય છે. જો સ્તન ભારે લાગતા હોય કે પછી સોજાનો અનુભવ થતો હોય તો ડોક્ટર નો સંપર્ક તુરંત કરવો.
- હાથીપગામાં વારંવાર તાવ આવે છે ધીરે ધીરે શરીરમાં નબળાઈ અને દુખાવો વધવા લાગે છે. હાથપગમાં સોજાની સાથે સ્કીન કડક થવા લાગે છે અને ફાટવા લાગે છે.
હાથીપગાની સારવાર
હાથીપગાના શરૂઆતથી લક્ષણોને ઓળખી તુરંત દવા અને સારવાર શરૂ કરી દેવામાં આવે તો તેને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. એટલા માટે જ હાથીપગાના શરૂઆતથી લક્ષણોને ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરવી નહીં. જો શરૂઆત સમયમાં સોજાને ઇગ્નોર કરી દેવામાં આવે તો પછી આ તકલીફ કાયમી થઈ જાય છે અને ધીરે ધીરે વધતી રહે છે.
