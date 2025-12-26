Hazelnuts: હેઝલનટ ખાવાના આ 5 ફાયદા જાણશો તો કાજુ-બદામ ખાવાનું છોડી દેશો
Hazelnuts Health Benefits: ડ્રાયફ્રુટમાં હેઝલનટનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ ડ્રાયફ્રુટ સ્વાદિષ્ટ હોવાની સાથે પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે. આ ડ્રાયફ્રુટ ખાવાથી શરીરને કેવા ફાયદા થાય છે આજે તમને જણાવીએ. આ ફાયદા વિશે જાણી તમે પણ આહારમાં હેઝલનટનો સમાવેશ કરવા લાગશો.
Trending Photos
Hazelnuts Health Benefits: હેઝલનટ સ્વાદિષ્ટ ડ્રાયફ્રુટ છે. પરંતુ ખૂબ ઓછા લોકો તેનો ઉપયોગ કરે છે. આજે તમને હેઝલનટ શું છે અને તેને ખાવાથી ફાયદા વિશે જણાવીએ. હેઝલનટ સ્વાસ્થ્ય માટે વરદાન સમાન ડ્રાયફ્રુટ ગણાય છે. હેઝલનટ સ્વાદમાં મીઠું હોય છે. ખાસ પ્રકારના વ્યંજનમાં પણ ઉમેરવામાં આવે છે જેથી તેમાં નેચરલ મીઠાશ આવે. હેઝલનટ ધીરે ધીરે લોકપ્રિય થઈ રહ્યું છે. હેઝલનટની મીઠાશના કારણે લોકો તેને ખાવાનું પસંદ કરે છે પરંતુ ડાયટમાં હેઝલનટ સામેલ કરવાથી શરીરને કેવા ફાયદા થાય છે તેના વિશે જાણતા નથી.
આજે તમને હેઝલનટથી મળતા પોષકતત્વો અને હેઝલનટ ખાવાથી શરીરને કેવા ફાયદા થાય છે તે જણાવીએ. હેઝલનટથી શરીરને થતા ફાયદા વિશે જાણશો તો તમે કાજુ, બદામ, કિસમિસ છોડી હેઝલનેટ ખાવાનું શરૂ કરી દેશો.
હેઝલનટ વિટામીન બી કોમ્પ્લેક્સ, વિટામીન ઈ, કોપર, મેગ્નેશિયમ, આયરન, પોટેશિયમ, હેલ્ધી ફેટ, ફાઇબર, પ્રોટીન અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે. જો તમે યોગ્ય માત્રામાં અને યોગ્ય રીતે આ ડ્રાયફ્રુટને ડેલી ડાયટ પ્લાનમાં એડ કરશો તો સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓથી બચી શકશો. હેઝલનટને તમે કાચું અને શેકીને બંને રીતે ખાઈ શકો છો. હેઝલનટને તમે બ્રેકફાસ્ટમાં એડ કરી શકો છો. આ સિવાય સ્મુધી, સલાડ કે યોગર્ટમાં મિક્સ કરીને પણ ખાઈ શકાય છે.
હેઝલનટથી થતા 5 ફાયદા
1. હાર્ટ હેલ્થ માટે ફાયદાકારક છે હેઝલનટ તમારા હૃદયને સ્વસ્થ રાખનાર ડ્રાયફ્રુટમાંથી એક છે. હેઝલનટમાં એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે જે કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે જેના કારણે હાર્ટ હેલ્થ સુધરે છે.
2. બીપીની સમસ્યા આજે સામાન્ય થતી જાય છે બ્લડ પ્રેશર ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલના કારણે થતી સમસ્યા છે. બીપીને કંટ્રોલ કરવા માટે ડાયટમાં ફેરફાર કરવાની સાથે હેઝલનટને એડ કરો. હેઝલનટનું સેવન કરવાથી હાઈ બીપીને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે. હેઝલનટમાં ફેટ ઓછું હોય છે અને મેગ્નેશિયમ, પોટેશિયમ અને ફાઇબરનું પ્રમાણ વધારે હોય છે.
3. હેઝલનટ એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે. સાથે જ તેમાં વિટામીન અને ખનીજ પણ ભરપૂર માત્રામાં મળે છે. હેઝલનટમાં વિટામિન ઈ અને મેંગેનીઝ હોય છે જે કેન્સરનું જોખમ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.
4. શરીરમાં લોહીની ખામી હોય અથવા તો એનિમિયાની સમસ્યા હોય તેમના માટે પણ હેઝલનટ ફાયદાકારક છે. હેઝલનટમાં ભરપૂર માત્રામાં આયરન, પ્રોટીન અને પોટેશિયમ હોય છે જે શરીરમાંથી રક્તની ખામી દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.
5. હેઝલનટ ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે પણ ફાયદાકારક છે. બદામ અને અખરોટની જેમ હેઝલનટ પણ બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. પરંતુ તેનો આહારમાં સમાવેશ કરતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે