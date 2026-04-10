Headache: એક નહીં 5 બીમારીની શરુઆતનું લક્ષણ હોય શકે માથાનો દુખાવો, વારંવાર માથું દુખતું હોય તો આ ટેસ્ટ કરાવો
Headache: શું તમને વારંવાર માથું દુખે છે ? જો તમારો જવાબ હા છે તો તમારું તુરંત આ ટેસ્ટ કરાવી ચેક કરાવવું જોઈએ કે માથાના દુખાવાનું કારણ શું છે. કારણ કે વારંવાર માથામાં દુખાવો થવાનું કારણ આ 5 બીમારીઓ પણ હોય શકે છે. જેની તપાસમાં મોડું કરવું ન જોઈએ.
Headache: માથામાં દુખાવો થવાની સમસ્યાને મોટાભાગના લોકો સામાન્ય સમજીને ઇગ્નોર કરી દેતા હોય છે. જ્યારે પણ માથું દુખે ત્યારે ઘરેલુ ઈલાજ કરીને અથવા તો પેન કિલર લઈને થોડીવાર આરામ કરી લોકો રિલેક્સ થઈ જતા હોય છે. પરંતુ હેલ્થ એક્સપર્ટ જણાવે છે કે જો માથામાં વારંવાર દુખાવો થતો હોય તો તે શરીરમાં વધતી ગંભીર સમસ્યાનું લક્ષણ પણ હોઈ શકે છે.. જે લોકોને વારંવાર માથામાં દુખાવો રહેતો હોય તેમણે આ વાતને સામાન્ય સમજી ઇગ્નોર કર્યા વિના તુરંત જ કેટલાક ટેસ્ટ કરાવી લેવા જોઈએ.
માથામાં દુખાવો થવાના અલગ અલગ કારણો હોય છે. માથાના દુખાવાના સામાન્ય કારણોની વાત કરીએ તો તેમાં સ્ટ્રેસ, ઓછી ઉંઘ, હોર્મોનલ ઇમબેલેન્સ નો સમાવેશ થાય છે. જો તમે આ પરિસ્થિતિમાં સુધારો કરી લો તો માથામાં દુખાવો નથી થતો. પરંતુ આ સિવાય શરીરમાં કેટલીક બીમારીઓ વધતી હોય ત્યારે પણ માથું દુખે છે. એટલે કે દર વખતે માથામાં દુખાવો સામાન્ય નથી. વારંવાર થતો તીવ્ર માથાનો દુખાવો કેટલીક બીમારીઓનું કારણ પણ હોઈ શકે છે તેથી તેને લઈને બેદરકાર ન રહેવું. તો ચાલો તમને જણાવીએ કઈ સમસ્યાઓમાં વારંવાર માથું દુખે.
હાઈ બ્લડ પ્રેશર
હાઈ બ્લડ પ્રેશર એક ગંભીર બીમારી છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિનું પ્રેશર હાઈ રહેતું હોય ત્યારે પણ તેને વારંવાર માથામાં દુખાવો થાય છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરને સાઇલેન્ટ કિલર કહે છે જ્યારે આ સમસ્યા થાય છે ત્યારે ઘણી વખત માથામાં દુખાવો, ચક્કર આવવા અને ધૂંધળું દેખાવા જેવી તકલીફો થઈ શકે છે.. તેથી જો તમને વારંવાર માથામાં દુખાવો થતો હોય તો બ્લડ પ્રેશર ચેક કરાવી લેવું જોઈએ.
બ્લડ સુગર
શરીરમાં જ્યારે બ્લડ સુગર લેવલ વધારે રહેતું હોય ત્યારે પણ માથામાં દુખાવો થઈ શકે છે. જાણીને નવાઈ લાગશે કે જો તમને વારંવાર માથામાં દુખાવાની સમસ્યા હોય તો બ્લડ સુગર ચેક કરાવી લેવું કારણકે શરીરમાં ગ્લુકોઝનું સ્તર વધી જતું હોય કે અચાનક ઘટી જતું હોય ત્યારે પણ માથું દુખે છે.
થાઇરોઇડ
થાઇરોઇડના કારણે પણ માથામાં દુખાવો રહે છે. જેમને વારંવાર માથું દુખતું હોય તેમણે થાઇરોઇડ ટેસ્ટ પણ કરાવવો જોઈએ. થાઇરોઇડ બે પ્રકારના હોય છે એકમાં વજન વધે છે અને બીજામાં વજન ઘટવા લાગે છે. આ બંને પ્રકારના થાઇરોઇડમાં માથાના દુખાવાની સમસ્યા રહી શકે છે. જેમને વારંવાર માથું દુખતું હોય તેમણે થાઇરોઇડ ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ.
બ્રેન ટ્યુમર
બ્રેન ટ્યુમરમાં પણ માથામાં દુખાવો થાય છે. બ્રેન ટ્યુમરના કારણે થતો દુખાવો સવારે સૌથી વધુ તીવ્ર હોય છે અને ધીરે ધીરે વધતો રહે છે. આ સિવાય ઉધરસ આવે ત્યારે માથું દુખે, નીચે ઝૂકવાથી માથામાં દુખાવો થવા લાગે અથવા તો શરીરના અચાનક હલનચલનથી પણ માથામાં દુખાવો અનુભવાય તો તેનું કારણ બ્રેન ટ્યુમર પણ હોઈ શકે છે જેની તપાસ કરાવી જરૂરી હોય છે.
માઈગ્રેન
મોટાભાગના લોકો માઈગ્રેન અને માથાના દુખાવાને એક સમાન જ સમજે છે પરંતુ માઈગ્રેન એક ન્યુરોલોજિકલ સ્થિતિ છે જેનું લક્ષણ માથાનો દુખાવો છે. માઈગ્રેનમાં તીવ્ર માથાના દુખાવાનો અનુભવ થાય છે. માઇગ્રેનના કારણે થતો માથાનો દુખાવો દિવસો સુધી રહી શકે છે. માઇગ્રેનમાં માથાની કોઈ એક તરફ તીવ્ર દુખાવાનો અનુભવ થાય છે. માથામાં વારંવાર દુખાવો થતો હોય તો માઇગ્રેન માટે ટેસ્ટ પણ કરાવવો જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
