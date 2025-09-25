પેટના કેન્સરના સૌથી મોટા સંકેતો કયા છે, આ 5 લક્ષણોને નજરઅંદાજ કરશો તો ભારે પડશે
5 Biggest Signs of Stomach Cancer: પેટના કેન્સરનું નિદાન કેવી રીતે થાય છે? પેટના કેન્સરને વહેલાસર ઓળખવાની શ્રેષ્ઠ રીતો કઈ છે? અહીં પાંચ સૌથી ખતરનાક સંકેતો છે, જે કેન્સરની સારવારને સરળ બનાવશે.
5 Biggest Signs of Stomach Can:કેન્સરને એક મોટી બીમારી માનવામાં આવે છે પરંતુ જો પેટનું કેન્સર થઈ જાય તો તેના ઘાતક પરિણામ સામે આવી શકે છે. તેનું કારણ છે કે પેટના કેન્સરની શરૂઆતી તબક્કામાં ઓળખ કરવી મુશ્કેલ બની જાય છે. આ તેનો સૌથી મોટો પડકાર છે. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે આજે વિજ્ઞાને ખુબ પ્રગતિ કરી છે અને ઘણા પ્રકારે હવે કેન્સરની સારવાર થઈ રહી છે, પરંતુ હજુ સમય પર તેની ઓળખ કરવી મુશ્કેલ છે. યોગ્ય સમયે ઓળખ અને સારવાર મળવા પર ડોક્ટર પેટના કેન્સરને ઠીક કરી શકે છે કે પછી તે શરૂ થતાં પહેલા રોકી શકે છે. મોટા ભાગના કેસમાં આ કેન્સરની ત્યારે ખબર પડે છે જ્યારે તે પેટની દીવાલની અંદર ફેલાઈ ગયું હોય કે તેનાથી પણ આગળ વધી ગયું હોય. મિયામી યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ડો. શ્રિયા કુમાર કહે છે કે મોડેથી ઓળખ પેટના કેન્સરમાં ઓછા જીવિત રહેવાના દરનું મોટું કારણ છે. તેમનું કહેવું છે કે ગેસ્ટ્રિક કેન્સરના દર્દીઓની પાંચ વર્ષ સુધી જીવિત રહેવાની સંભાવના સામાન્ય લોકોની તુલનામાં માત્ર 36 ટકા હોય છે. ત્યારે અમે તમને પેટના કેન્સરના કેટલાક સંકટ વિશે જણાવીશું, જેથી તેની ઓળખ થઈ શકે.
પેટના કેન્સરના 5 મોટા સંકેત 5 Big Symptoms of Stomach Cancer
1. પેટમાં દુખાવો અને ભૂખ ન લાગવી - ડૉ. શ્રિયા કુમાર કહે છે કે સૌથી મોટું જોખમ પરિબળ એ છે કે પેટના નાના દુખાવાને પણ ઘણીવાર અવગણવામાં આવે છે, પરંતુ તે પેટના કેન્સરનું મુખ્ય સૂચક છે. પેટમાં દુખાવો નિઃશંકપણે કેન્સરની નિશાની છે, જો ભૂખ ન લાગવી તેની સાથે હોય, તો ગેસ્ટ્રિક કેન્સરનું જોખમ વધે છે. એન્ડોસ્કોપી તેનું નિદાન કરી શકે છે, પરંતુ સ્પષ્ટ માર્ગદર્શિકાનો અભાવ છે. તેથી, ડોકટરો ઘણીવાર સરળ દવાઓ લખીને તેને છોડી દે છે. આવા કિસ્સાઓમાં, જો દુખાવો ચાલુ રહે, તો દર્દીઓ ફક્ત દવા લઈ શકે છે અને તેને છોડી દે છે. જો કે, જો પેટમાં દુખાવો ચાલુ રહે, તો દર્દીઓએ તાત્કાલિક એન્ડોસ્કોપી કરાવવી જોઈએ.
2. પેટમાં ભારેપણું - મેયો ક્લિનિક અનુસાર, પેટમાં સતત ભારેપણું, અથવા પેટનું ફૂલવું, પેટના કેન્સરનું ગંભીર સંકેત છે. લોકો ઘણીવાર આને અવગણે છે. જો કે, જો ખાધા પછી તમારું પેટ ભારે લાગે છે અને નિયમિત દવા પછી પણ ઓછું થતું નથી, તો તેને ગંભીરતાથી લો. તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.
3. થાક અને નબળાઈ- જો પેટમાં સમસ્યાની સાથે તમને હંમેશા થાકનો અનુભવ થાય છે અને જલ્દી નબળાઈ આવે છે તો તે કેન્સર હોઈ શકે છે. પરંતુ 100 ટકા ગેરંટી નથી કે કેન્સર છે પરંતુ પેટની મુશ્કેલી સાથે જો થાક અને નબળાઈ આવે તો ઉલ્ટી થાય, ઉબકા આવે, હાર્ટબર્ન થાય, થોડું જમવા પર પેટ ભારે થઈ જાય તો પેટના કેન્સરનો ખરતો હોઈ શકે છે.
4. કાળો મળ: જો ઉપરોક્ત સમસ્યાઓ સાથે મળનો રંગ કાળો થઈ જાય, તો તેને ગેસ્ટ્રિક કેન્સર હોવાની શક્યતા વધુ છે. જોકે, આ લક્ષણો એટલા બધા વધી ગયા છે કે કેન્સર તેની ટોચ પર પહોંચી ગયું છે અને પેટના અન્ય ભાગોમાં ફેલાવાનું શરૂ કરી દીધું છે. તેથી, આ સ્થિતિમાં વિલંબ ન કરો અને તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.
5. ઓછું વજન - કોઈપણ પ્રકારના કેન્સરનું સૌથી સામાન્ય લક્ષણ એ છે કે કોઈપણ પ્રયત્નો વિના સ્વયંભૂ વજન ઘટવું. જો તમે સારું ખાઓ છો અને મહેનત ન કરો છો, છતાં તમારું વજન કુદરતી રીતે ઘટતું રહે છે, તો આ ગેસ્ટ્રિક કેન્સરનું એક મજબૂત સૂચક છે. વજન ઘટાડવું પેટની કેટલીક ગંભીર બીમારીઓ સાથે પણ થઈ શકે છે, પરંતુ જો વજન ઘટાડવું પેટની સમસ્યા સાથે સીધું થાય છે, તો તેનો અર્થ એ છે કે કેન્સર આગળના તબક્કામાં આગળ વધી ગયું છે.
