ડાયાબિટીસ પહેલા શરીરમાં જોવા મળે છે આ 4 લક્ષણ, નજરઅંદાજ કરશો તો ભારે પડશે
early signs of diabetes: ડાયાબિટીસ એક એવો રોગ છે જે એકવાર પકડાઈ જાય પછી તે ઉલટાવી શકાય તેવો નથી. તેથી, તેના શરૂઆતના લક્ષણો દેખાય કે તરત જ સતર્ક રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે જેથી તેને સમયસર નિયંત્રિત કરી શકાય. ચાલો આ લક્ષણો વિશે જાણીએ.
ડાયાબિટીસ આજના સમયમાં એક સામાન્ય પરંતુ ગંભીર બીમારી બની ગઈ છે. છેલ્લાં કેટલાક દાયકામાં ભારતમાં તેના કેસમાં ઝડપથી વધારો થયો છે. ખરાબ જીવનશૈલી, ખોટા ખાન-પાન અને તણાવને કારણે આ બીમારી મોટી ઉંમરના જ નહીં, પરંતુ 40 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના લોકોને પણ ઝપેટમાં લઈ રહી છે.
સૌથી ચિંતાજનક વાત છે કે ઘણા લોકોને ખબર હોતી નથી કે તેને ડાયાબિટીસ છે કે તે શિકાર થવાની નજીક છે. હકીકતમાં શરીર ડાયાબિટીસ પહેલા કેટલાક સંકેતો (Symptoms of Diabetes) આપવા લાગે છે, પરંતુ આપણે તેને નજરઅંદાજ કરીએ છીએ. એક ભૂલ ભારે પડી શકે છે. આવો જાણીએ ડાયાબિટીસ પહેલાં જોવા મળતા લક્ષણો વિશે.
વારંવાર તરસ લાગવી અને વારંવાર પેશાબ આવવો
આ ડાયાબિટીસનું સૌથી સામાન્ય લક્ષણ છે. જ્યારે લોહીમાં સુગરનું સ્તર વધી જાય છે તો શરીર તેને પેશાબ દ્વારા બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ પ્રક્રિયામાં શરીરમાંથી પાણી પણ વધુ માત્રામાં નીકળી જાય છે, જેનાથી ડિહાઇડ્રેશન થવા લાગે છે અને વ્યક્તિને વારંવાર તરસ લાગે છે. આ એક સાયકલ બની જાય છે- વધુ તરસ લાગવી, વધુ પાણી પીવું અને વારંવાર બાથરૂમ જવું. જો તમને સામાન્યથી વધુ તરસ લાગી રહી છે અને પેશાબની માત્રા વધી ગઈ છે તો તેને હળવાશથી ન લો.
થાક અને નબળાઈ અનુભવવી
સતત થાક અને સુસ્તી પણ ચેતવણીના સંકેતો છે. કોષો ઉર્જા માટે ગ્લુકોઝ પર આધાર રાખે છે. ડાયાબિટીસમાં, ઇન્સ્યુલિન યોગ્ય રીતે કામ કરતું નથી, જે કોષોને ગ્લુકોઝ પ્રાપ્ત કરવાથી અટકાવે છે. આના કારણે શરીર થાકેલું અને સુસ્ત લાગે છે. જો તમને પૂરતી ઊંઘ લીધા પછી પણ થાક લાગે છે, તો આ ચિંતાનું કારણ બની શકે છે.
ઝાંખી દ્રષ્ટિ
અચાનક ઝાંખી દ્રષ્ટિ અથવા જોવામાં મુશ્કેલી એ ડાયાબિટીસનું ગંભીર લક્ષણ છે. હાઈ બ્લડ સુગર લેવલ આંખના લેન્સમાં સોજો લાવી શકે છે, જે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની ક્ષમતાને અસર કરે છે. જો આ લક્ષણને અવગણવામાં આવે તો તે દ્રષ્ટિ ગુમાવવાનું કારણ પણ બની શકે છે. અચાનક થયેલા ફેરફારોને ક્યારેય તમારા ચશ્મામાં ફેરફાર તરીકે નકારશો નહીં.
વજનમાં અચાનક ફેરફાર
કોઈ કારણ વગર ઝડપથી વજન ઘટે તે પણ એક ખતરાની ઘંટી છે. જ્યારે સેલ્સને એનર્જી ન મળે તો તે શરીરના સ્નાયુઓ અને ફેટને તોડવાનું શરૂ કરે છે. તેનાથી વજન ઝડપથી ઘટવા લાગે છે. આ ઘટના હંમેશા ટાઇપ-1 ડાયાબિટીસમાં વધુ જોવા મળે છે, પરંતુ ટાઇપ-2માં પણ હોઈ શકે છે.
ઘા મટાડવામાં વિલંબ
જો કાપ, ઉઝરડા અથવા ઘા સામાન્ય કરતાં વધુ સમય લેતો હોય, તો આ ડાયાબિટીસનું મુખ્ય સંકેત છે. હાઈ બ્લડ સુગર રક્ત વાહિનીઓને નુકસાન પહોંચાડે છે, પરિભ્રમણને અસર કરે છે અને ઘા ઝડપથી રૂઝાતા અટકાવે છે.
