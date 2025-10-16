Prev
અચાનક હાર્ટ એટેક આવે તો શું કરવું? આ 5 ટિપ્સ બચાવી લેશે તમારો જીવ

Health News: 2024થી 2025 વચ્ચે ઘણા રિપોર્ટ્સમાં સામે આવ્યું કે લગભગ અડધા હાર્ટ એટેકના દર્દી તે સમયે એલકા હતા, જેમાં તેને તત્કાલ મેડિકલ મદદ ન મળી શકે. આ કારણે તેના મોત થયા.
 

હાર્ટ એટેક હવે વૃદ્ધોની બીમારી રહી ગઈ નથી. હવે યુવા લોકો પણ ઝડપથી તેની ઝપેટમાં આવી રહ્યાં છે. ઘણીવાર હાર્ટ એટેક આવે ત્યારે વ્યક્તિ એકલો હોવાથી તેને મદદ મળી શકતી નથી અને તે પોતાનો જીવ ગુમાવે છે. તેથી જરૂરી છે કે દરેક વ્યક્તિને તે જાણકારી હોવી જોઈએ કો જો તમને અચાનક હાર્ટ એટેક આવી રહ્યો છે અને તમે એકલા છો તો તમારે શું કરવું જોઈએ, કારણ કે સમય રહેતા પગલાં ભરવાથી જીવ બચાવી શકાય છે. તેવામાં આવો અમે તમને જણાવીએ કે અચાનક હાર્ટ એટેક આવી જાય તો કઈ પાંચ ટિપ્સ તમારો જીવ બચાવી શકશે.

જો તમને લાગી રહ્યું છે કે હાર્ટ એટેક આવી રહ્યો છે તો સૌથી પહેલા 108 કે નજીકની હોસ્પિટલની ઈમરજન્સી સેવામાં ફોન કરો, ખુદ ગાડી ચલાવી હોસ્પિટલ ન જાવ, કારણ કે રસ્તામાં સ્થિતિ વધુ બગડી શકે છે.

અચાનક હાર્ટ એટેક આવે તો શરીરને આરામ આપો, કોઈ ખુરશી પર બેસો કે જમીન પર સૂઈ જાવ. શરીરને વધુ હલાવવાનું નથી, તેનાથી હાર્ટ પર વધુ દબાણ વધે છે.

જો ઘરમાં સામાન્ય એસ્પિરિન 300 mg છે અને તમને તેનાથી એલર્જી નથી તો એક ગોળી ચાવી લો. તે લોહીને પાતળું કરવામાં મદદ કરે છે અને ગાંઠ બનવાથી રોકે છે.

જો તમે હાર્ટના દર્દી છો અને ડોક્ટરે તમને નાઇટ્રોગ્લિસરીન આપી છે તો તેને ડોક્ટરની સલાહ અનુસાર લો. આ દવા હાર્ટની ધમનીઓ ખોલવામાં મદદ કરે છે.

જો તમે એકલા છો તો ઘરના દરવાજા ખુલા છોડી દો જેથી એમ્બ્યુલન્સ કે મદદ કરનાર અંદર આવી શકે. ધીમે-ધીમે ઊંડા શ્વાસ લો. તે તમને શાંત રાખશે અને ઓક્સીજનની સપ્લાય થોડી સારી થઈ શકે છે.

હાર્ટ એટેકના કેટલાક સામાન્ય લક્ષણો હોય છે: છાતીમાં દબાણ અથવા ભારેપણું જે થોડી મિનિટો સુધી ચાલુ રહી શકે છે અથવા આવી શકે છે અને જાય છે; દુખાવો જે જડબા, ખભા, હાથ અથવા પીઠ સુધી ફેલાઈ શકે છે; શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, ચિંતા, પરસેવો, ઉબકા અથવા ચક્કર; અને ડાયાબિટીસના દર્દીઓ અને સ્ત્રીઓમાં લક્ષણો થોડા અલગ હોઈ શકે છે, જેમ કે અતિશય થાક, અપચો અથવા પીઠનો દુખાવો. જો તમને આ લક્ષણોનો અનુભવ થાય છે, તો તેમને અવગણશો નહીં.

હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા માટે દરરોજ પોષણયુક્ત ભોજન લો, જેમ કે લીલા શાકભાજી, ફળ, આખા અનાજ અને ઓમેગા-3થી ભરપૂર વસ્તુ, ધૂમ્રપાન અને દારૂથી દૂર રહો, દરરોજ ઓછામાં ઓછું 30 મિનિટ ચાલે કે હળવી કસરત કરો. 6-7 કલાકની ઊંઘ લો. તણાવ ઘટાડવા માટે યોગ, મેડિટેશન કે મ્યૂઝિકનો સહારો લો. નિયમિત રૂપથી બ્લડ પ્રેશર, સુગર અને કોલેસ્ટ્રોલની તપાસ કરાવતા રહો.

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
 

