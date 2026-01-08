7 દિવસમાં હાઈ બ્લડ સુગર કંટ્રોલ થઈ જશે, આ 7 વસ્તુઓ તરત જ જાદુઈ કામ કરશે
Blood Sugar Control Foods: હંમેશા લોકો સુગર કંટ્રોલ કરવા માટે દવાઓ પર નિર્ભર રહે છે, પરંતુ સત્ય તે છે કે યોગ્ય ડાયટ અપનાવી બ્લડ સુગરને કંટ્રોલ કરી શકાય છે.
Trending Photos
Health News: ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર લેવલ જરૂરિયાતથી વધી જાય છે, જેને કંટ્રોલ કરવું જરૂરી છે. જો સમય રહેતા સુગર કંટ્રોલ ન કરવામાં આવે તો તે હાર્ટ, કિડની, આંખ અને નર્વ્સ સાથે જોડાયેલી ગંભીર બીમારી પેદા કરી શકે છે. હંમેશા લોકો સુગર કંટ્રોલ માટે માત્ર દવાઓ પર નિર્ભર રહે છે, પરંતુ યોગ્ય ડાયટ અપનાવી સુગરને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. જાણીતા ડાયટીશિયન અને ટાઇપ-2 ડાયાબિટીસ એક્સપર્ટ અનુસાર કેટલાક એવા ફૂડ્સ છે, જેનું દરરોજ સેવન કરવાથી શરીર ઇંસુલિનનો સારી રીતે ઉપયોગ કરવા લાગે છે અને સુગર લેવલમાં માત્ર 7 દિવસમાં અંતર જોવા મળે છે. તો આવો જાણીએ એવા સાત અસરકારક ફૂડ્સ વિશે, જે બ્લડ સુગરને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે.
ભિંડી
ભિંડી ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે વરદાન સમાન છે. તેમાં ભરપૂર માત્રામાં ફાઇબર હોય છે, જે ભોજન બાદ સુગરને ધીમે-ધીમે લોહીમાં જવા દે છે. તેનાથી અચાનક સુગર વધવાનો ખતરો ઘટી જાય છે. ભિંડી શરીરમાં ઇંસુલિનની કાર્યક્ષમતામાં સુધાર કરે છે, જેનાથી ઇંસુલિન સારી રીતે કામ કરે છે. તમે ભિંડીનું શાક, ભજીયા કે બાફેલી ભિંડી ડાયટમાં સામેલ કરી શકો છો.
એવોકાડો
એવોકાડો થોડો મોંઘો જરૂર છે, પરંતુ તેના ફાયદા ઘણા છે. તેમાં સારી માત્રામાં ફાઇબર અને હેલ્ધી ફેટ હોય છે. આ બંને મળીને પાચન પ્રક્રિયાને ધીમે કરે છે અને બ્લડ સુગરને સ્થિર બનાવી રાખે છે. એવોકાડો ખાવાથી પેટ લાંબા સમય સુધી ભરેલું રહે છે, જેનાથી વારંવાર ભૂખ લાગતી નથી અને ઓવરઈટિંગથી બચી શકાય છે. તે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે શાનદાર ફળ છે.
મશરૂમ
મશરૂમમાં કાર્બોહાઇડ્રેટ ખૂબ ઓછા હોય છે અને તે વિટામિન, મિનરલ, ફાઇબર અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટથી ભરપૂર હોય છે. ડાયાબિટીસમાં ઇંસુલિન રેજિસ્ટેન્સની સમસ્યા થાય છે, જેને ઘટાડવામાં મશરૂમ મદદ કરે છે. સાથે તે શરીરના સોજા ઘટાડવાનું કામ કરે છે, જેનાથી બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રહે છે.
ટોફૂ
જે લોકો શાકાહારી કે વીગન ડાયટ ફોલો કરે છે, તેના માટે ટોફૂ એક શાનદાર પ્રોટીન સોર્સ છે. ટોફૂ મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે અને જ્યારે મસલ્સ મજબૂત હોય છે તો શરીર ગ્લૂકોઝનો સારી રીતે ઉપયોગ કરે છે. તેનાથી બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રહે છે અને ઇંસુલિનની જરૂરિયાત ઓછી થાય છે.
ગ્રીન ટી
ગ્રીન ટીમાં રહેલ કેટેચિન નામનું તત્વ શરીરના ગ્લૂકોઝ મેટાબોલિઝ્મમાં સુધાર કરે છે. તે ફેટ બર્ન કરવામાં પણ મદદ કરે છે, જેનાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે અને ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરવી સરળ થઈ જાય છે. દરરોજ 1-2 કપ ગ્રીન ટી પીવાથી બ્લડ સુગર લેવલને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે.
ફૂલકોબી
ફૂલકોહીમાં સલ્ફોરાફેન નામનું તત્વ હોય છે, જે શરીરમાં સોજા ઘટાડે છે. સોજા ઘટવાને કારણે ઇંસુલિન સારી રીતે કામ કરે છે અને સુગર લેવલ કંટ્રોલમાં રહે છે. આ શાકમાં લો કેલેરી અને લો કાર્બ હોવાને કારણે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ફાયદાકારક છે.
જવ
જવ એક એવું સંપૂર્ણ અનાજ છે જેમાં ભરપૂર માત્રામાં ફાઇબર હોય છે. તે આંતરડાના સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર કરે છે અને બ્લડ સુગરને ધીમે-ધીમે વધારે છે. જવનું સેવન કરવાથી સુગરમાં અચાનક ઉતાર-ચઢાવ થતો નથી અને લાંબા સમય સુધી એનર્જી રહે છે. તમે જવની રોટલી કે જવનું પાણી પી શકો છો.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે